بطل فلسطين في الملاكمة.. حلم العالمية ينتهي تحت ركام غزة

من ميداليات الفوز وبطولات آسيا إلى خيام النزوح، هكذا قُلبت حياة عبد الله بن محمود الغلبان، الملاكم الفلسطيني الذي لمع نجمه في الحلبات الآسيوية، قبل أن تطفئ الحرب كل شيء في غزة.

حيث بدأ عبد الله مشواره الرياضي عام 2019 في صفوف نادي النصر العربي داخل القطاع، وتخصص في رياضة الملاكمة.

وسرعان ما برز اسمه في المنافسات المحلية والقارية، حيث حصد ميدالية ذهبية، وكأس أفضل لاعب في إحدى البطولات الآسيوية، وسجل اسمه كصاحب أول فوز يحققه المنتخب الفلسطيني في بطولة آسيوية.

لكن الطريق إلى الحلم لم يكتمل، فبعد أن وضع نصب عينيه المشاركة في أولمبياد باريس، جاء العدوان الإسرائيلي الأخير ليقلب كل شيء.

ومع اندلاع الحرب في غزة، اضطر نادي النصر العربي إلى إغلاق أبوابه، قبل أن يتحول لاحقا إلى مأوى للنازحين.