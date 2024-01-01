حلقات في اللغة العربية

تجربة خاسو في تعلم العربية وتعليمها
ارتحل كثير من طلاب اللغة العربية من الناطقين بغيرها إلى البلاد العربية ليتعلّموها هناك، وفي هذه الحلقة يحدّثنا “خاسو” من الشيشان عن تجربته في تعلم العربية وتعليمها.
تعتبر اللغة اللعربية من أكثر اللغات تحدثًا، وإحدى أكثر اللغات انتشاراً في العالم، ويتحدثها نحو أكثر من 500 مليون شخص، ويتوزع متحدثوها في الوطن العربي بالإضافة إلى العديد من المناطق الأخرى المجاورة.
استضافت الحلقة الأستاذ حمادة عبيد صاحب مبادرة “المعجم”، متحدثًا عن جهود حوسبة المعاجم العربية، والتجارب التي مهدت لإطلاق مبادرته، والصعوبات التي تواجه حوسبة المعاجم العربية.
تمتاز اللغة العربية بنظامها الشعري، الذي يسمّى العروض، ومن المدهش أن ينظم العربيّ قصيدة في غاية الضبط الموسيقيّ معتمدًا في ذلك على السليقة فقط، فما هي الجهود المبذولة لحوسبة العروض في اللغة العربية؟