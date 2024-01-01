حلقات في اللغة العربية

تمتاز اللغة العربية بنظامها الشعري، الذي يسمّى العروض، ومن المدهش أن ينظم العربيّ قصيدة في غاية الضبط الموسيقيّ معتمدًا في ذلك على السليقة فقط، فما هي الجهود المبذولة لحوسبة العروض في اللغة العربية؟