أخبار الانتخابات الأمريكية 2024

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  • مراسلو الجزيرة نت

    حملة هاريس تكثف جهودها لحشد المسلمين للتصويت لها

    تبذل حملة المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس قصارى جهدها لكسب أصوات المسلمين الأميركيين لصالحها، لكن غضبهم الكبير من دعم هاريس وحزبها المطلق للعدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان قد يقلب الموازين ضدها.

    Published On 4/10/2024
  • مراسلو الجزيرة نت

    لمن سيصوت الناخبون العرب في الانتخابات الأميركية؟

    رغم أن نسبة العرب الأميركيين لا تتخطى 1% من سكان الولايات المتحدة بعدد يناهز 4 ملايين شخص، فإن وجودهم المُركَّز في ولايات متأرجحة يجعل منهم كتلة انتخابية حاسمة في ميشيغان وجورجيا وبنسلفانيا.

    Published On 13/9/2024
    ارشيف منظمة اللجنة الأميركية العربية لمناهضة التمييز (ADC) صفحتهم على فيسبوك - American-Arab Anti-Discrimination Committee (ADC)
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تدفق المحتوى

مراسلو الجزيرة نت

هاريس تفوقت وترامب لم ينهزم في المناظرة الرئاسية

بينما يظهر أن كامالا هاريس، نائبة الرئيس الحالي جو بايدن، قد حققت تقدما في المناظرة الرئاسية ضد ترامب، يرى مراقبون أنه “تاريخيا لم تكن للمناظرات تأثيرات كبيرة في سباق الانتخابات السابقة”.

Published On 11/9/2024
Former US President and Republican presidential candidate Donald Trump speaks during a presidential debate with US Vice President and Democratic presidential candidate Kamala Harris at the National Constitution Center in Philadelphia, Pennsylvania, on September 10, 2024. (Photo by SAUL LOEB / AFP)
مراسلو الجزيرة نت

ما تأثير إعلان جمهوريين دعمهم للمرشحة الديمقراطية هاريس؟

يرى مراقبون أن تخلي قادة جمهوريين عن مرشحهم للانتخابات الرئاسية الأميركية دونالد ترامب لا يمثل حدثا فارقا وأن كل الانتقادات التي توجه له، رغم صحتها، لم تهز ثقة وإيمان الكتلة التصويتية الجمهورية به.

Published On 10/9/2024
Republican presidential candidate and former U.S. President Donald Trump speaks during a press conference, the day after a guilty verdict in his criminal trial over charges that he falsified business records to conceal money paid to silence porn star Stormy Daniels in 2016, at Trump Tower in New York City, U.S., May 31, 2024. REUTERS/Brendan McDermid
مراسلو الجزيرة نت

هل خسر ترامب الزخم الانتخابي أمام هاريس؟

أظهر استطلاع حديث، تراجع المرشح الجمهوري دونالد ترامب 6 نقاط أمام منافسته الديمقراطية كامالا هاريس بين الناخبين المحتمَلين، ويرى مراقبون أن الأميركيين أمام انتخابات متقاربة بين مرشحين غير تقليديين.

Published On 10/8/2024
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