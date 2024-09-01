أخبار الانتخابات الأمريكية 2024

بينما يظهر أن كامالا هاريس، نائبة الرئيس الحالي جو بايدن، قد حققت تقدما في المناظرة الرئاسية ضد ترامب، يرى مراقبون أنه “تاريخيا لم تكن للمناظرات تأثيرات كبيرة في سباق الانتخابات السابقة”.