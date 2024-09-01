أخبار الانتخابات الأمريكية 2024

تبذل حملة المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس قصارى جهدها لكسب أصوات المسلمين الأميركيين لصالحها، لكن غضبهم الكبير من دعم هاريس وحزبها المطلق للعدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان قد يقلب الموازين ضدها.
يأمل كل من المرشحيْن للرئاسة الجمهوري دونالد ترامب والديمقراطية كامالا هاريس أن يدفع دعم المشاهير لهما إلى التأثير على بعض الناخبين، بما يرجح كفتهم في السباق الرئاسي.
رغم أن نسبة العرب الأميركيين لا تتخطى 1% من سكان الولايات المتحدة بعدد يناهز 4 ملايين شخص، فإن وجودهم المُركَّز في ولايات متأرجحة يجعل منهم كتلة انتخابية حاسمة في ميشيغان وجورجيا وبنسلفانيا.
تفاعل جمهور منصات التواصل في العالم العربي مع المناظرة الرئاسية الأولى بين مرشحة الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأميركية كامالا هاريس ومنافسها الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب.