كشفت جولة "الجزيرة مباشر" في الموقع الأثري المعروف بـ"تل أم عامر"، في قلب المحافظة الوسطى لقطاع غزة، وعلى مقربة من البحر غرب مخيم النصيرات، عن واحدة من أبرز الشواهد التاريخية التي صمدت في وجه حرب إسرائيلية مدمرة طالت الإنسان والحجر معا.

وأشار المراسل، وهو يقف بين بقايا الجدران الحجرية العتيقة، إلى أن الموقع يعد من المواقع الأثرية القليلة التي ما زالت قائمة في قطاع غزة، رغم ما تعرضت له عشرات المواقع من تدمير أو تخريب خلال الحرب.

وأضاف أن تل أم عامر لم يكن شاهدا فحسب على حقبة تاريخية ضاربة في القِدم، بل كان أيضا شاهدا على الحرب، إذ صُنفت المنطقة المحيطة به منطقة خطرة، مما حال دون وصول الطواقم المختصة إليه لنحو عامين، ليُترك الموقع دون رعاية أو متابعة.

وخلال الجولة، أوضح مدير الموقع الأثري، محمد شاهين، أن تل أم عامر يُعرف أيضا باسم موقع القديس هيلاريون، ويعود تاريخه إلى عام 329 ميلاديا، أي ما يزيد على 1750 عاما.

ويعد الموقع من أهم المواقع الأثرية على مستوى فلسطين، إذ تبلغ مساحته نحو 14 دونما، ويضم أقساما رئيسية متعددة، من بينها المنطقة الجنوبية التي كانت مخصصة لغرف القساوسة والرهبان، ومنطقة الديماس التي يعتقد أن القديس هيلاريون دفن فيها، إضافة إلى الحمامات الأثرية، وحوض التعميد، ومنطقة الفندق والاستقبال، مما يعكس أهمية المكان دينيا وتاريخيا.

مشاريع ترميم

وأشار شاهين إلى أن الموقع حظي منذ عام 2017 باهتمام واسع من وزارة السياحة والآثار، بالتعاون مع مؤسسات دولية، أبرزها مؤسسة الإغاثة الأولية الدولية، حيث جرى تنفيذ مشاريع إعادة تأهيل وترميم شاملة، بمشاركة خبير آثار فرنسي، وتدريب عشرات الخريجين من تخصصات التاريخ والآثار والهندسة المعمارية على أعمال الترميم والحفاظ على الفسيفساء والحجارة الأثرية.

كل هذه الإجراءات ساهمت، بحسب شاهين، في تحويل الموقع إلى مقصد ثقافي وسياحي، إذ ارتفع عدد زواره من نحو 3 إلى 4 آلاف سنويا، إلى أكثر من 12 ألف زائر قبل اندلاع الحرب.

غير أن الحرب، وفق مدير الموقع، أعادت تل أم عامر إلى نقطة الصفر. فمع توقف العمل ومغادرة الطواقم والخبراء، تعرضت أجزاء من الموقع لانهيارات، خاصة في منطقة الحمامات، نتيجة ضغط الانفجارات القريبة وعوامل التعرية، إضافة إلى تسرب الأمطار وتغلغل الأعشاب التي ألحقت أضرارا بالجدران وأرضيات الفسيفساء.

وأكد شاهين أن ترك الموقع دون صيانة يعد كارثة حقيقية، نظرا لحساسية الآثار التي تحتاج إلى رعاية مستمرة.

وفي ختام الجولة، شدد القائمون على الموقع على أن ما جرى لا يمكن فصله عن سياسة ممنهجة تستهدف المواقع الأثرية في قطاع غزة، في محاولة لطمس الشواهد التاريخية الفلسطينية، كما حدث في مواقع أخرى كقصر الباشا والبلدة القديمة والكنيسة البيزنطية.

ووجهوا نداء عاجلا إلى المؤسسات الدولية والمحلية لدعم جهود إعادة الترميم والحفاظ على هذا الإرث الإنساني الفريد.