مسافر إلى أوروبا؟.. قواعد جديدة قد تمنحك 250 يورو عند تأخر الرحلة

تقدمت ألمانيا وفرنسا بمقترح مشترك خلال المفاوضات الجارية بشأن تعديل حقوق ركاب الطيران في الاتحاد الأوروبي، يقضي بمنح المسافرين تعويضا موحدا بقيمة 250 يورو (نحو 270 دولارا) عند تأخر الرحلات أو إلغائها، بدءا من تأخير يبلغ 3 ساعات.

ويقترح البلدان أيضا إلزام شركات الطيران بتوفير رابط إلكتروني يتيح للركاب تقديم طلبات التعويض مباشرة، في خطوة تقول برلين وباريس إنها تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتعزيز الشفافية بالنسبة للمسافرين.

ويأتي المقترح في وقت تشهد فيه المفاوضات الأوروبية بشأن تحديث قواعد حقوق المسافرين خلافات حادة بين الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي، وسط ضغوط للتوصل إلى اتفاق قبل 15 يونيو/حزيران الجاري، وهو الموعد الذي قد يؤدي تجاوزه إلى انهيار مشروع التعديل بأكمله.

وبحسب الوثيقة، ترى ألمانيا وفرنسا أن التعويض الموحد سيجعل النظام أكثر بساطة ووضوحا، مع الحفاظ على مستوى مرتفع من حماية الركاب ومراعاة الأعباء المالية الواقعة على شركات الطيران.

وتزامن المقترح مع اجتماعات عقدها وزراء النقل الأوروبيون في لوكسمبورغ لمناقشة الصيغة النهائية للتعديلات، في وقت تشير تقارير أوروبية إلى تحقيق تقدم في المفاوضات بعد التوصل إلى تفاهمات أولية بشأن بعض البنود الخلافية، من بينها إجراءات الشكاوى وحقوق الأمتعة المحمولة داخل الطائرة.

وتُعد آلية التعويضات إحدى أكثر نقاط الخلاف حساسية في المفاوضات، إذ ينص النظام الحالي المعمول به منذ عام 2004 على تعويضات تتراوح بين 250 و600 يورو (نحو 270 و648 دولارا) بحسب مسافة الرحلة، عند تأخرها أكثر من 3 ساعات أو إلغائها في ظروف محددة.

وكان البرلمان الأوروبي قد تمسك في يناير/كانون الثاني الماضي بالإبقاء على حق المسافرين في الحصول على تعويض بعد 3 ساعات من التأخير، مع الدعوة إلى تبسيط إجراءات المطالبة بالحقوق عبر نماذج إلكترونية موحدة.

إعلان

في المقابل، طالبت حكومات أوروبية وشركات طيران خلال الأشهر الماضية بتخفيف الأعباء المالية الناجمة عن التعويضات، معتبرة أن النظام الحالي يفرض تكاليف مرتفعة على القطاع، بينما حذرت جمعيات حماية المستهلك من أن أي تراجع عن القواعد القائمة قد يضعف حقوق ملايين المسافرين داخل الاتحاد الأوروبي.