الدوحة – مع بداية كل صيف، يعود السؤال نفسه في البيوت القطرية: هل يكون الصيف للسفر إلى الخارج كما اعتدنا، أم أن الظروف الإقليمية وارتفاع التكاليف تجعل قضاء الإجازة داخل الدوحة خيارا أقرب هذا العام؟

المواطن القطري حسن البدر، الذي التقت به الجزيرة نت في مجمع دوحة فستيفال سيتي برفقة أطفاله، يلخص هذا التردد قائلا إن السفر الصيفي ما زال "عادة عائلية صعبة الاستغناء"، لكن أسعار التذاكر والفنادق والتوترات الإقليمية تدفع كثيرا من الأسر إلى إعادة التفكير في مدة الإجازة ووجهاتها.

يضيف البدر أن قطر أصبحت خلال السنوات الأخيرة تقدم خيارات واسعة للعائلات من فعاليات للأطفال وعروض ترفيهية وفنادق وأنشطة داخلية، وهو ما يدفع الأسر إلى تقليص مدة السفر أو اختيار وجهات أقرب مثل تركيا أو جورجيا، مع تخصيص جزء من الإجازة لقضائه في الدوحة.

ويقدر أن أسرة من 5 أفراد قد تحتاج إلى أكثر من 60 ألف ريال (نحو 16.4 ألف دولار) لقضاء أسبوعين أو ثلاثة في تركيا، في رحلة تشمل تذاكر الإقامة والتسوق والمصروفات اليومية، مع قابلية هذه الكلفة للارتفاع بحسب توقيت الحجز ومستوى الخدمات.

من هذا المنطلق، تبدو السياحة المحلية خيارا يساعد في تخفيف العبء الاقتصادي، لكنها -كما يرى- لا تلغي رغبة السفر للخارج بالكامل.

"هلا بالصيف".. موسم طويل داخل الدوحة

في محاولة لتقديم بديل جذاب، أطلقت "فيزيت قطر" (Visit Qatar) في أبريل/نيسان حملتها الصيفية السنوية "هلا بالصيف"، لموسم يمتد من مايو/أيار حتى نهاية سبتمبر/أيلول 2026، ويتضمن رزنامة واسعة من الفعاليات الترفيهية.

مهرجان قطر للألعاب

يقام في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات في الفترة من 1 إلى 31 يوليو/تموز القادم، وسعر التذكرة 50 ريالا خلال أيام الأسبوع و70 في عطلة نهاية الأسبوع، وللعائلات تم تصميم تذكرة خاصة (200 ريال أيام الأسبوع و280 أيام عطلة نهاية الأسبوع) بينما تقدم تذكرة كبار الشخصيات (VVIP) بقيمة 1500 ريال.

سيرك فونتانا

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في مجمع حياة بلازا، بعروض استعراضية تجمع بين الأكروبات والعروض البصرية والموسيقية من 30 أبريل/نيسان حتى 31 مايو/أيار، وتتراوح أسعار التذاكر بين 95 و360 ريالا (26-98 دولارا).

حفلات موسييقية عالمية

أبرزها حفل الفنان الأمريكي جون ليغند يوم 10 سبتمبر/أيلول المقبل، وتبدأ أسعار التذاكر من 350 ريالا إلى 1500 .

فعالية "عالم ماينكرافت"

في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات من 28 يوليو/تموز حتى 27 أغسطس/آب، مع الإعلان لاحقا عن تفاصيل المواعيد وأسعار التذاكر.

معرض "سنيكر كون الدوحة"

يُقام (Sneaker Con Doha) في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات خلال الفترة من 29 إلى 31 مايو/أيار الجاري ويعد أكبر معرض للأحذية الرياضية في العالم، والدخول مجانا عبر التسجيل المسبق على منصة "بلاتينوم ليست" (Platinumlist) كما يمكن للزوار الاستفادة من تجربة كبار الشخصيات (VIP) المخصصة بسعر 500 ريال.

أنشطة في المجمعات التجارية

يتم تنظيم فعاليات وأنشطة ترفيهية متنوعة تتضمن عروضا حية وشخصيات كرتونية وأنشطة تفاعلية للأطفال في العديد من المجمعات مثل قطر مول والدوحة وبلاس فاندوم ودوحة فستيفال سيتي ولاندمارك وطوار مول وفيلاجيو والحزم وسيتي سنتر، فضلا عن استضافة فرق عالمية تقدم فعاليات وأنشطة ترفيهية في سوق واقف.

عروض الفنادق والمنتجعات

توفير عروض إقامة خاصة وتجارب طهي مبتكرة.

تقليص فترة السفر لا إلغاؤه

المواطن حبيب خلفان يرى أن هذه الحملة ستجذب بلا شك العديد من الأسر، لكنها لن تكون بديلا كاملا عن السفر.

ويقول للجزيرة نت إن الخيارات المحلية تشجع على تقليص مدة الإجازة الخارجية أو الاكتفاء برحلات أقصر وأقرب، مع الاستفادة من الفعاليات في الدوحة.

سياحة صاعدة وحجوزات حذرة

من جانبه، يؤكد خبير السفر والسياحة أيمن القدوة أن حملة "هلا بالصيف 2026" تأتي ضمن إستراتيجية أوسع لتحويل الدوحة إلى وجهة نشطة على مدار العام، وليس في مواسم بعينها فقط.

ويشير في حديثه للجزيرة نت إلى أن القطاع السياحي في قطر يواصل صعوده بوتيرة متسارعة، إذ استقبلت البلاد عام 2025 نحو 5.1 ملايين زائر دولي، وتجاوزت الليالي الفندقية المباعة 10.8 ملايين ليلة، أي ما يعادل تقريبا ضعف ما تحقق في مرحلة ما بعد كأس العالم 2022، كما استحوذت أسواق دول مجلس التعاون الخليجي وحدها على نحو 36.5% من إجمالي الزوار.

ويضيف أن قطر نظمت أكثر من 500 فعالية ضمن رزنامة شتاء 2025-2026، بالتعاون مع أكثر من 220 شريكا، وهو ما عزز موقع الدوحة كوجهة سياحية خليجية بارزة، رغم المتغيرات الإقليمية.

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وتستهدف إستراتيجية قطر للسياحة 2030 استقطاب 6 ملايين زائر سنويا ورفع مساهمة السياحة في الناتج المحلي إلى 12% عبر تطوير الوجهات والفعاليات وتحسين الخدمات وتشجيع الاستثمارات في أنماط سياحية متنوعة، من السياحة الثقافية إلى البيئية والعلاجية.

بين الترقب والتعافي في موسم السفر

على صعيد حجوزات الصيف، يقول رئيس مجلس إدارة شركة "توريست" للسياحة أحمد حسين إن الإقبال من العائلات القطرية ما زال "ضعيفا وحذرا"، بفعل حالة الترقب للتطورات الجيوسياسية.

ويوضح للجزيرة نت أن الجزء الأكبر من الحجوزات الحالية يتركز لدى المقيمين الراغبين في قضاء الإجازة في بلدانهم، بينما تفضل كثير من الأسر القطرية الانتظار قبل حسم الوجهات ومدة الإجازة وتوقيت الحجز.

ويرجح حسين أن تشهد الحجوزات تحسنا تدريجيا مع انتهاء الاختبارات المدرسية وبدء الإجازة رسميا، ومع وضوح مسار الأوضاع الإقليمية التي يتوقع أن تتجه نحو التهدئة.

في المقابل، يقدم الرئيس التنفيذي لشركة "جلاكسي" للسفر والسياحة محمود مختار صورة أكثر تفاؤلا، إذ يؤكد للجزيرة نت أن حركة الطيران والسفر بدأت تشهد تعافيا ملحوظا، مع نسب حجوزات تقترب من المعدلات المعتادة لموسم الصيف، سواء لدى المواطنين أو المقيمين.

ويشير إلى أن شركات الطيران والفنادق رفعت جاهزيتها لاستيعاب الطلب المتوقع، في وقت تبدو فيه خيارات العائلات القطرية هذا الصيف موزعة بين إجازة مختصرة خارجية، وصيف طويل داخل الدوحة تحت شعار "هلا بالصيف".