توقيع أربعة كتب جديدة لمركز الجزيرة للدراسات في معرض الدوحة الدولي للكتاب

شهد جناح شبكة الجزيرة الإعلامية في معرض الدوحة الدولي للكتاب، الذي اختتم فعالياته أمس، توقيع أربعة كتب جديدة أصدرها مركز الجزيرة للدراسات، ضمن برنامج ثقافي وفكري استقطب جمهورًا من الباحثين والمهتمين بالشؤون السياسية والفكرية والتنموية.

وجاءت الإصدارات الجديدة لتعكس تنوع الاهتمامات البحثية للمركز، من التحولات الجيوسياسية الدولية، إلى تداعيات الحرب على غزة، مرورًا بدراسات حركات التحرر، وصولًا إلى قضايا التنمية وتمكين المرأة في قطر.

وشهد الجناح توقيع كتاب "ظل القيصر: الدول الصغيرة في زمن الصراع الدولي" للدكتور عبد الله راشد المرسل، الذي يتناول موقع الدول الصغيرة في ظل التحولات التي أفرزتها الحرب الروسية-الأوكرانية، ويرصد أنماط تموضعها داخل النظام الدولي المتغير من خلال نماذج من آسيا الوسطى والبلقان والشرق الأوسط وإفريقيا.

كما وقَّع الدكتور نواف التميمي كتابه "بعد حرب الإبادة على غزة: إسرائيل من ذروة الصعود إلى تصدع النموذج"، الذي يقدِّم قراءة تحليلية لمسار تشكُّل الصورة الدولية لإسرائيل منذ نشأة المشروع الصهيوني حتى الحرب على غزة خلال الفترة 2023-2025، ويركز على التحولات التي أصابت مكانتها الدولية وتآكل رصيدها لدى الرأي العام العالمي.

وشملت الإصدارات أيضًا كتاب "المقاومة الفلسطينية في سياق حركات التحرر العالمية: دراسة مقارنة في البنى والإستراتيجيات"، الذي شارك في تأليفه باحثون من عدة دول، وحرَّره ثلاثة من باحثي مركز الجزيرة للدراسات. ويقارب الكتاب التجربة الفلسطينية ضمن سياق تاريخي مقارن لحركات التحرر العالمية، مع تحليل البنى العميقة للمقاومة وأنماط تشكلها وتحولاتها في ضوء المتغيرات الدولية الراهنة.

أما الإصدار الرابع فكان كتاب "المرأة القطرية والتنمية المستدامة: قراءة في الأدوار والأطر المؤسسية" للدكتورة العنود بنت أحمد آل ثاني، الباحثة الأولى في مركز الجزيرة للدراسات، الذي يناقش موقع المرأة القطرية في مسار التنمية المستدامة، ودور السياسات الوطنية والمؤسسات التعليمية والمجتمعية في تعزيز مشاركتها في مجالات التعليم والعمل والتنمية، مع الحفاظ على التوازن المجتمعي والخصوصية الثقافية.

تأتي هذه الإصدارات ضمن برنامج المركز البحثي الهادف إلى مواكبة التحولات السياسية والفكرية والاجتماعية إقليميًّا ودوليًّا. ويعتزم المركز نشر هذه الكتب تباعًا على موقعه الإلكتروني بما يتيح وصولها إلى جمهور أوسع من الباحثين والقرَّاء والمهتمين.