في مثل هذا الوقت من كل عام، يكون كثير من الموظفين قد حسموا خطط سفرهم الصيفية، بل إن بعضهم يحجز تذاكره منذ أبريل/نيسان لتفادي ارتفاع الأسعار في موسم الذروة.

لكن صيف 2026 يبدو مختلفا، إذ فرض اندلاع الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران قبل أكثر من شهر واقعا جديدا، جعل قرار السفر أكثر تعقيدا من أي وقت مضى، ولم يعد تأثيره محصورا في خرائط السياسة، بل امتد إلى تفاصيل تذكرتك: من سعر الوقود، إلى مسار الرحلة، وحتى احتمال إلغائها في اللحظة الأخيرة.

وتظهر بيانات نقلتها رويترز أن أسعار وقود الطائرات قفزت خلال أسابيع قليلة مع تصاعد التوترات في مضيق هرمز، بينما حذرت شركات طيران أوروبية من احتمال نقص يصل إلى 10-20% في الإمدادات خلال الصيف، وهو ما ينعكس مباشرة على عدد الرحلات المتاحة وتكاليف تشغيلها.

مع ذلك، لا تتحدث شركات الطيران عن موسم منهار بقدر ما تتحدث عن موسم مضغوط أكثر، بأسعار أعلى قليلا واضطراب أكبر في الجداول، فشركة "رايان إير" (Ryanair) مثلا لا تزال تتوقع نموا في الحركة وارتفاعا في الأسعار بين 3 و4% مقارنة بالعام الماضي، رغم تحذيراتها من مخاطر نقص الوقود.

حجزت مبكرا؟ لا تتسرع في الإلغاء

إذا كنت قد حجزت بالفعل، فقد يبدو إلغاء الرحلة خيارا مريحا يبدد القلق، لكنه غالبا ليس الخيار الأذكى، فالإلغاء قد يترتب عليه رسوم أو خسارة جزء من التكلفة، بينما يمنحك الانتظار فرصة الاستفادة من أي تغييرات تفرضها شركة الطيران، مثل إعادة الجدولة أو الاسترداد أو النقل إلى رحلات بديلة.

وتشير إرشادات مواقع متخصصة في شؤون السفر مثل "ذا بوينتس غاي" (The Points Guy) إلى أن المسافرين يكونون في وضع أفضل عندما ينتظرون قرار شركة الطيران، بدلا من الإلغاء المبكر الذي قد يحرمهم من خيارات التعويض أو إعادة الحجز المجاني أو الجزئي.

وتؤكد هذه التوصيات أن شركات الطيران تكون ملزمة في كثير من الحالات بإتاحة خيارات بديلة عند إلغاء الرحلات أو تعديلها بشكل جوهري، مما يمنح المسافر هامشا أكبر للمناورة مقارنة بحال الإلغاء الطوعي من قبله.

تخطط للحجز الآن؟ تابع "الإشارات"

بالنسبة لمن لم يحجز بعد، تبدو الصورة أكثر ضبابية، فالأسعار في ارتفاع، والسوق سريع التغير، والمخاطر غير مؤكدة بالكامل.

أظهرت بيانات من سوق الطيران أن شركات عدة بدأت بالفعل رفع أسعار التذاكر بنسبة 10-15% في بعض الأسواق، مع فرض رسوم وقود إضافية على عدد من الرحلات، بينما حذر مسؤولون في قطاع الطيران التجاري من أن الأسعار قد تحتاج إلى الارتفاع بنحو 20% لتعويض كلفة الوقود المتصاعدة.

وتشير تحليلات مجلة "كوندي ناست ترافيلر" (Condé Nast Traveler)، إحدى المراجع العالمية في قطاع السفر، إلى أن تقلب أسعار التذاكر في أوقات الأزمات يجعل توقيت الحجز عاملا حاسما لا يقل أهمية عن اختيار الوجهة نفسها.

لتبسيط الصورة، يمكن اعتماد مجموعة من "الإشارات" لمساعدة المسافر في اتخاذ القرار:

احجز الآن إذا:

لاحظت ارتفاعا متواصلا في الأسعار خلال أيام أو أسابيع متقاربة.

كانت مواعيدك ثابتة ولا تحتمل التغيير، مثل إجازة محددة أو التزامات عمل أو دراسة.

وجدت سعرا مناسبا ضمن ميزانيتك، حتى لو لم يكن الأقل تاريخيا.

انتظر أو غير خطتك إذا:

كانت الأسعار متقلبة بشكل واضح صعودا وهبوطا في فترات قصيرة.

لديك مرونة في التواريخ أو مدة الإقامة.

لم تحسم وجهتك بعد، أو لديك أكثر من خيار محتمل.

غير الاستراتيجية لا الرحلة

ارتفاع الأسعار لا يعني بالضرورة إلغاء السفر، بل قد يكون دافعا لإعادة التفكير في طريقة التخطيط ذاتها.

تنصح تقارير السفر الصادرة عن منصة "سي إن ترافيلر ميدل إيست" (CN Traveller Middle East) بإعادة تصميم الرحلة بدلا من إلغائها، خاصة في أوقات ارتفاع التكاليف وعدم اليقين السياسي والاقتصادي.

ويمكن تقليل النفقات عبر خطوات عملية، من بينها:

اختيار وجهات أقل تأثرا بالتوترات الجيوسياسية وممرات الطاقة.

السفر من مطارات بديلة إذا كانت الأسعار أقل أو الرحلات أكثر ترددا.

تجنب الحجز المجزأ -عدة تذاكر منفصلة على شركات مختلفة- قدر الإمكان، لما يحمله من مخاطر إضافية عند تغير الجداول.

اختيار تذاكر مرنة تسمح بالتعديل أو الإلغاء برسوم أقل، حتى لو كانت أغلى قليلا في البداية.

كما بدأ بعض المسافرين باللجوء إلى حلول وسط، مثل:

السفر عبر مدن وسيطة أقل ازدحاما.

تقصير مدة الرحلة لتقليل التكلفة الإجمالية.

تغيير الوجهة بالكامل إلى بلد أو مدينة أقل طلبا، وبالتالي أقل تأثرا بارتفاع الأسعار والاضطرابات.

متى يكون التأجيل هو القرار الأذكى؟

مع كل فرص التكيف السابقة، يبقى التأجيل الخيار الأذكى في بعض الحالات. وتشير تقارير رويترز إلى أن بعض شركات الطيران بدأت بالفعل دراسة تقليص الرحلات أو تعديلها، مما يزيد احتمالات الاضطراب في جداول السفر خلال الصيف.

وتعكس تصريحات شركات الطيران حجم الضغوط المتصاعدة على القطاع:

صرح الرئيس التنفيذي لشركة "رايان إير" (Ryanair) مايكل أوليري -أكبر شركة طيران منخفض التكلفة في أوروبا- بأن الشركة قد تضطر لإلغاء ما بين 5% و10% من رحلاتها خلال أشهر الصيف إذا استمر نقص إمدادات الوقود، مع احتمال تضرر 10-20% من الإمدادات في يونيو/حزيران وما بعده.

أكدت مجموعة "لوفتهانزا" (Lufthansa) -إحدى أكبر شركات الطيران الأوروبية والعالمية- وجود صعوبات ملموسة في توفر الوقود ببعض المطارات، ورجحت أن تظهر بوادر النقص أولا خارج أوروبا، خاصة في بعض المطارات الآسيوية التي بدأت بالفعل في تقييد استقبال الرحلات الإضافية بسبب محدودية الوقود.

كما أن ارتفاع احتمالات تغيير مواعيد الرحلات أو إلغائها في اللحظة الأخيرة قد يضيف تكاليف غير متوقعة، مثل:

حجز ليال إضافية في الفنادق.

تعديل مسار الرحلة بالكامل، سواء الترانزيت أو الوجهة الوسيطة أو مدة الإقامة.

خسارة بعض الحجوزات المدفوعة مسبقا في الإقامات أو الأنشطة غير القابلة للاسترداد.

في مثل هذه الظروف، يكون تأجيل السفر خيارا منطقيا إذا:

كانت رحلتك ترفيهية بحتة أو غير ضرورية ويمكن نقلها إلى وقت أكثر استقرارا.

كنت تسافر مع أطفال أو أفراد يحتاجون إلى ترتيبات خاصة يصعب تعديلها بسرعة.

كان التوتر النفسي من عدم اليقين أعلى من المتعة المتوقعة من الرحلة نفسها.

كيف تختار وجهة أقل تأثرا بالأزمة؟

لا تتأثر جميع الوجهات بالدرجة نفسها، إذ تشير بيانات الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) إلى أن جزءا كبيرا من الطلب الأوروبي على وقود الطائرات يعتمد على الإمدادات القادمة من منطقة الخليج، كما أن عددا كبيرا من الرحلات الدولية، خاصة بين أوروبا وآسيا، يمر عبر ممرات جوية حساسة في الشرق الأوسط، وهو ما يجعلها أكثر عرضة لتغييرات مفاجئة في المسارات أو ارتفاع التكاليف.

وتلجأ شركات الطيران في أوقات الأزمات إلى إعادة توجيه الرحلات بعيدا عن مناطق النزاع، مما يطيل زمن الرحلة ويرفع استهلاك الوقود، وبالتالي الأسعار، أو يدفع إلى تقليص عدد الرحلات المتاحة على بعض الخطوط.

هذا الواقع ينعكس أيضا على الوجهات السياحية، فقد أظهرت تقارير أوروبية تراجعا في الإقبال المبكر على بعض وجهات شرق المتوسط، مثل اليونان وقبرص، مع تزايد حذر السياح من السفر قرب مناطق التوتر، مقابل ثبات أو تحسن في وجهات أبعد عن بؤرة الأزمة.

ولتقليل المخاطر والتكاليف، ينصح خبراء السفر باختيار وجهات:

تعتمد على مسارات طيران بديلة ومتعددة، وليست مرتبطة بممر جوي واحد حساس.

ترتبط برحلات مباشرة أو ذات تردد عال، لأن ذلك يسهل إيجاد بدائل عند حدوث تغييرات.

تقع بعيدا جغرافيا عن مناطق التوتر أو ممرات الطاقة الحيوية الأكثر استهدافا في أوقات الأزمات.

وفي بعض الحالات، قد تتحول الوجهات الأقل طلبا إلى فرصة سفر بتكلفة وضغط أقل، لكنها تتطلب متابعة دقيقة للتطورات السياسية وأسعار التذاكر وحالة الرحلات، مع قدر من المرونة في مواعيد السفر والعودة.

القرار ليس "هل تسافر؟" بل "كيف تسافر؟"

في زمن الأزمات، لا يتوقف السفر، لكنه يصبح أكثر حساسية للقرار. الفارق اليوم ليس بين من يسافر ومن لا يسافر، بل بين من يتخذ قراره بناء على قراءة هادئة للمعطيات، ومن يتحرك بدافع القلق أو التسرع.

المسافر الذكي في صيف هذا العام ليس من يحجز أولا، بل من يعرف: متى يحجز، ومتى ينتظر، ومتى يغير الوجهة أو يؤجل الرحلة بالكامل؟

بهذا المعنى، يصبح سؤال السفر جزءا من طريقة إدارة حياتك في عالم مضطرب، لا مجرد قرار بإضافة ختم جديد إلى جواز السفر.