أعلن مطار هيثرو في العاصمة البريطانية لندن ارتفاع عدد الركاب العابرين إلى وجهات أخرى خلال مارس/آذار الماضي نتيجة لحرب إيران.

وذكر المطار في بيان، اليوم الاثنين، أن الحرب أجبرت أعدادا كبيرة من المسافرين على تغيير مسار رحلاتهم، مما أدى إلى زيادة 10% في عدد الركاب الذين استخدموا المطار نقطة عبور إلى وجهات أخرى، خلال مارس/آذار الماضي.

وقال البيان إن 6.6 ملايين راكب سافروا عبر هيثرو، أكبر مطار في المملكة المتحدة، خلال الشهر نفسه، بزيادة نحو 7% عن الشهر نفسه من عام 2025.

وأوضح البيان أن الرحلات القادمة من الشرق الأوسط انخفضت 51.3%، بينما ارتفعت رحلات آسيا والمحيط الهادي 31.1% وأفريقيا 23.3%.

وتسببت حرب إيران في إغلاق العديد من دول الشرق الأوسط مجالها الجوي.

تغير في أنماط السفر

ومن ناحية أخرى قال مطار هيثرو إن زيادة أسعار الوقود نتيجة الحرب لم تؤثر في عملياته.

ورغم الزيادة في أرقام المسافرين، قال مطار هيثرو إن هناك تحديات تواجهه فيما يتعلق بالاستفادة من تغير اتجاهات السفر عالميا بسبب حرب إيران خلال الأشهر المقبلة.

وقال توماس وولدباي، الرئيس التنفيذي لمطار هيثرو: "نبذل قصارى جهدنا لدعم شركات الطيران والركاب مع تغير اتجاهات السفر خلال أزمة الشرق الأوسط… في حين استوعبت شبكة الرحلات الطويلة ⁠⁠⁠⁠في مطار هيثرو الطلب في مارس/آذار، تظل ⁠⁠⁠⁠التوقعات للأشهر القليلة المقبلة غير مؤكدة"

وفي فبراير/شباط الماضي، حذر مطار هيثرو من أن مطار إسطنبول في تركيا سيتفوق عليه بوصفه أكثر المطارات ازدحاما في أوروبا هذا العام أو العام المقبل، موضحا أنه يعمل بمدرجين مقارنة بخمسة مدارج في مطار إسطنبول.