حرب إيران تعيد رسم خرائط الطيران.. هيثرو يسجل زيادة 10% في المسافرين العابرين

قال مطار هيثرو إن إجمالي المسافرين ارتفع بنحو 7% خلال شهر مارس (بيكسلز)
Published On 13/4/2026
آخر تحديث: 19:45 (توقيت مكة)

أعلن مطار هيثرو في العاصمة البريطانية لندن ارتفاع عدد الركاب العابرين إلى وجهات أخرى خلال مارس/آذار الماضي نتيجة لحرب إيران.

وذكر المطار في بيان، اليوم الاثنين، أن الحرب أجبرت أعدادا كبيرة من المسافرين على تغيير مسار رحلاتهم، مما أدى إلى زيادة 10% في عدد الركاب الذين استخدموا المطار نقطة عبور إلى وجهات أخرى، خلال مارس/آذار الماضي.

وقال البيان إن 6.6 ملايين راكب سافروا عبر هيثرو، أكبر مطار في المملكة المتحدة، خلال الشهر نفسه، بزيادة نحو 7% عن الشهر نفسه من عام 2025.

وأوضح البيان أن الرحلات القادمة من الشرق الأوسط انخفضت 51.3%، بينما ارتفعت رحلات آسيا والمحيط الهادي 31.1% وأفريقيا 23.3%.

وتسببت حرب إيران في إغلاق العديد من دول الشرق الأوسط مجالها الجوي.

FILE PHOTO: Travellers check on a departure board displaying cancelled flights to Middle East countries amid the U.S.-Israel conflict with Iran, at Heathrow Airport Terminal 4, in Greater London, Britain, March 2, 2026. REUTERS/Isabel Infantes/File Photo
تسببت حرب إيران في تغيير أنماط السفر بعد إغلاق دول في الشرق الأوسط مجالها الجوي (رويترز)

تغير في أنماط السفر

ومن ناحية أخرى قال مطار هيثرو إن زيادة أسعار الوقود نتيجة الحرب لم تؤثر في عملياته.

ورغم الزيادة في أرقام المسافرين، قال مطار هيثرو إن هناك تحديات تواجهه فيما يتعلق بالاستفادة من تغير اتجاهات السفر عالميا بسبب حرب إيران خلال الأشهر المقبلة.

وقال توماس وولدباي، الرئيس التنفيذي لمطار هيثرو: "نبذل قصارى جهدنا لدعم شركات الطيران والركاب مع تغير اتجاهات السفر خلال أزمة الشرق الأوسط… في حين استوعبت شبكة الرحلات الطويلة ⁠⁠⁠⁠في مطار هيثرو الطلب في مارس/آذار، تظل ⁠⁠⁠⁠التوقعات للأشهر القليلة المقبلة غير مؤكدة"

وفي فبراير/شباط الماضي، حذر مطار هيثرو من أن مطار إسطنبول في تركيا سيتفوق عليه بوصفه أكثر المطارات ازدحاما في أوروبا هذا العام أو العام المقبل، موضحا أنه يعمل بمدرجين مقارنة بخمسة مدارج في مطار إسطنبول.

المصدر: وكالات
