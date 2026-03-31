أوميشان الصينية.. رحلة إلى قلب بحر من السحب والذهب

نانسي موسى
Published On 31/3/2026

تقع سلسلة جبال أوميشان في جنوب غربي الصين داخل مقاطعة سيتشوان، وعلى مسافة نحو 150 كيلومترا من مدينة تشنغدو، حيث ترتفع القمم وسط غابات ضبابية خلابة تشتهر بها المنطقة.

وهذا الجبل واحد من أبرز مواقع السياحة المدرجة على قائمة التراث العالمي الطبيعي والثقافي في الصين، إذ يجمع بين المشهد الجبلي الساحر والطبيعة الخلابة والتنوع البيولوجي في سيتشوان، مما يجعله من أكثر الوجهات السياحية جذبا للمسافرين وعشاق التصوير الفوتوغرافي والطبيعة من مختلف أنحاء العالم.

جبل أوميشان في مقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين يعلو وسط غابات ضبابية (الجزيرة)

وعند بلوغ القمة الذهبية (Golden Summit) التي ترتفع أكثر من 3079 مترا فوق سطح البحر، يطل تمثال سامنتابهادرا (Pu Xian Bodhisattva) بارتفاع يقارب 48 مترا، مكسوا بطبقة ذهبية عاكسة، ليصبح أيقونة بارزة على الجبل.

تمثال سامنتابهادرا على قمة جبل أوميشان يزين المكان بطبقة ذهبية لافتة للنظر (الجزيرة)

وشيد التمثال بصيغته الحديثة في أواخر القرن العشرين، ويقف شامخا وسط بحر من السحب طوال العام، وهو ما يجعل كل زيارة إليه فرصة لتصوير مشهد درامي ساحر، خصوصا عند شروق أو غروب الشمس.

جبل أوميشان من أبرز مواقع السياحة في الصين (الجزيرة)

مشاهد تتغير مع الوقت

يرسم الفجر مشهدا فريدا عندما تخترق أشعة الشمس الذهبية طبقات الضباب، لتنكشف القمم تدريجيا تحت ضوء دافئ.

الفجر يرسم في أوميشان مشهدا فريدا (الجزيرة)

وتغطي السحب جبل أوميشان لأكثر من 200 يوم في السنة، مما يمنح كل رحلة فيها تجربة مختلفة، ويتحول المكان من سماء صافية إلى بحر من السحب يحيط بالزوار، في مشهد عالق بين الأرض والسماء.

الغابات المحيطة بجبل أوميشان كثيفة ومتنوعة وتحتضن وديانا وشلالات وصخورا طبيعية فريدة (الجزيرة)

ويضم محيط القمة وديانا عميقة وصخورا ضخمة وغابات كثيفة، تشكل نظاما بيئيا، يعكس تنوع الحياة البرية والنباتية، ويجعل الجبل جنة حقيقية لعشاق المغامرات والمشي الجبلي والطبيعة.

آثار حجرية تروي الطريق

تزين الممرات القديمة والنقوش الصخرية الطريق المؤدية إلى القمة، وبينها نقوش الشعراء والرحالة عبر القرون، وأصبحت هذه الممرات والمسارات جزءا من تجربة السياحة التاريخية في الصين.

الممرات القديمة والنقوش الصخرية تزين الطريق المؤدية إلى القمة (الجزيرة)

ويغوص الزائر في ذاكرة قديمة مليئة بالقصص الإنسانية والتاريخ المرتبط بالجبل.

جبل أوميشان في مقاطعة سيتشوان الصين تزينه نقوش حجرية تعود لقرون مضت (الجزيرة)

إرث الفنون القتالية

جبل أوميشان مركز تاريخي لفنون القتال الصينية التقليدية، إلى جانب شاولين وودانغ. ويتميز كونغ فو أوميشان بحركاته المرنة وانسيابيته التي تحاكي التناغم مع الطبيعة والحياة البرية.

ممارسو كونغ فو أوميشان يتدربون بين الأشجار على سفوح جبل أوميشان (الجزيرة)

ولا يزال الزائر يشاهد ممارسين يتدربون بين الأشجار، وصار هذا التدريب جزءا من السياحة التجريبية والتصويرية لمحبي المغامرات.

الفنون القتالية جزء من السياحة التجريبية والتصويرية في أوميشان (الجزيرة)

قرود تشاركك المسار

تحتضن الغابات المحيطة بالجبل حياة برية غنية ومتنوعة، وتبرز بينها قرود المكاكي التبتية التي أصبحت رمزا بيئيا للجبل.

مراقبة القرود وسط الطبيعة في جبل أوميشان تمنح الزائر تجربة تفاعلية فريدة مع البيئة الجبلية والتنوع البيولوجي (الجزيرة)

وتتحرك هذه القرود في مجموعات، وتتوقف بالقرب من المسارات لمراقبة الزوار أو الترحيب بهم، مما يجعل الرحلة تجربة ممتعة ومثيرة للسياح ومحبي التصوير.

قرود المكاكي التبتية تتجول في الغابات والممرات القريبة من الزوار على جبل أوميشان (الجزيرة)

وتضع السلطات إرشادات للتعامل مع هذه القرود لضمان سلامة الزوار والحفاظ على البيئة الطبيعية، وهذا يعكس السياحة المسؤولة في الصين.

كيف يصل الزوار إلى الجبل؟

تبدأ الرحلة عادة من مدينة تشنغدو الصينية عبر الحافلات أو القطارات السريعة نحو مدينة أوميشان القريبة من سفح الجبل، لتكمل بعدها الحافلات البيئية الصعود عبر الطرق الجبلية، ثم التلفريك الذي يحلق فوق الغابات والوديان، مانحا الزائر فرصة استثنائية لمشاهدة بحار السحب والقمم المدهشة.

التلفريك في جبل أوميشان يحلق فوق الغابات والوديان مانحا مشهدا بانوراميا (الجزيرة)

ويختار بعض الزوار السير على الممرات الحجرية القديمة المظللة بأشجار كثيفة، مما يتيح لهم استكشاف التنوع البيئي للجبل ومتابعة النقوش التاريخية والاستمتاع بمغامرة طبيعية ممتدة من السفح إلى القمة.

الغابات الكثيفة والوديان العميقة في جبل أوميشان تخلق منظرا طبيعيا ساحرا (الجزيرة)

رحلة تبقى في الذاكرة

توفر زيارة جبل أوميشان خيارات متنوعة للزوار، من المشي عبر الممرات الحجرية القديمة وسط الطبيعة والغابات، إلى التحليق بالتلفريك فوق بحار من السحب، أو الوقوف عند القمة لمتابعة غروب الشمس عندما تنسحب خلف القمم المدهشة، لتصبح كل لحظة تجربة بصرية ومغامرة لا تنسى.

الممرات القديمة والمعابد التاريخية على جبل أوميشان في الصين تعكس التراث الثقافي الغني (الجزيرة)

ومع حلول الليل، تنطلق عروض الصوت والضوء قرب منطقة "مسبح اغتسال الفيلة"، حيث يمتزج المشهد الطبيعي مع الإضاءة والموسيقى ليخلق تجربة فريدة.

عروض الصوت والضوء عند "مسبح اغتسال الفيلة" على جبل أوميشان (الجزيرة)

ويغادر الزائر جبل أوميشان حاملا ذكريات ومشاهد ساحرة بعضها في ذهنه وأخرى خلدها بعدسته، ويظل المكان واحدا من أفضل وجهات السياحة الطبيعية والمغامرات في الصين، تتجسد فيه الطبيعة الخلابة والحياة البرية الغنية، وتمنح كل رحلة إحساسا فريدا لا يشبه أي وجهة أخرى في العالم.

ملاحظة: هذه المادة ممولة

المصدر: الجزيرة

