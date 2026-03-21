أزهار الأرجوان في تلة غلغندي.. ربيع أفغانستان العابر

ولاية بروان- على بعد نحو 55 كيلومترا شمال العاصمة الأفغانية كابل، تتبدل ملامح الطبيعة مع حلول الربيع في تلة غلغندي، حيث تتفتح أزهار الأرجوان لتغطي التلال بلون بنفسجي كثيف، في مشهد سرعان ما يتحول إلى مقصد لآلاف الزوار الباحثين عن فسحة هدوء في بلد مثقل بتحدياته اليومية.

هذا التحول الموسمي لا يقتصر على الطبيعة وحدها، بل يمتد ليطال إيقاع الحياة في المنطقة، حيث تستعيد التلة حضورها كمركز جذب اجتماعي وثقافي، يعيد وصل الناس بمحيطهم الطبيعي بعد أشهر من البرد والهدوء. فمع كل ربيع، تتجدد العلاقة بين الإنسان والمكان، في مشهد تتداخل فيه البساطة مع الجمال، والذاكرة مع اللحظة.

ومنذ ساعات الصباح الأولى، تبدأ العائلات بالتوافد إلى التلة الواقعة في مدينة چاریکار مركز ولاية بروان، حاملة معها بساطة الطقوس الاجتماعية التي ترافق هذا الموسم؛ مفارش تبسط على العشب، وأطفال يطلقون طائراتهم الورقية في السماء، وشباب يتجمعون لالتقاط الصور بين الأزهار التي لا تتفتح إلا لأسابيع قليلة كل عام.

على إيقاع الطبيعة

وتتوزع هذه المشاهد على امتداد التلة، حيث تختلط أصوات الضحكات بنسمات الهواء الربيعي، فيما تنشغل مجموعات أخرى بإعداد الطعام أو تبادل الأحاديث، في لحظات تبدو أقرب إلى استراحة جماعية من صخب الحياة اليومية.

ولا تخلو هذه التجمعات من حضور الموروث الثقافي، إذ يختار بعض الزوار قراءة الشعر أو إنشاد مقاطع تقليدية، في تعبير عن ارتباط قديم بين الطبيعة والإبداع في الثقافة المحلية، فلطالما شكّل الربيع مصدر إلهام للقصائد والاحتفالات.

ومع تزايد أعداد الزُوّار خلال ذروة الموسم، تتحول التلة إلى ما يشبه مهرجانا مفتوحا، تتقاطع فيه قصص القادمين من مناطق مختلفة، يجمعهم فضول اكتشاف هذا المشهد العابر، ورغبة مشتركة في عيش لحظة جمال لا تتكرر طويلا.

إعلان

ولا تبدو تلة غلغندي مجرد مساحة طبيعية، بل تتحوّل في هذا التوقيت إلى فضاء اجتماعي مفتوح، يعيد تشكيل العلاقات اليومية بعيدا عن إيقاع المدن وضغوطها، حيث تتراجع الفوارق الاجتماعية لصالح لحظة جماعية عنوانها البساطة والاقتراب من الطبيعة.

يقول عبدالحكيم هلال، زائر من العاصمة كابل، للجزيرة نت "نأتي إلى هنا سنويا، ليس فقط من أجل الطبيعة، بل لنلتقي بالأصدقاء والعائلة في أجواء مختلفة". ويضيف "في كابل، الحياة سريعة ومليئة بالضغوط، لكن هنا نشعر بهدوء مختلف، وكأننا نبتعد قليلا عن كل شيء".

هذا الحضور الجماعي لا يقتصر على التنزه فحسب، بل يعكس نمطا من الحياة الاجتماعية التي تستعيد حضورها مع تغير الفصول، إذ تتحول التلة إلى نقطة التقاء تجمع أجيالا مختلفة، من كبار السن الذين يستحضرون ذكريات زيارات سابقة، إلى الشباب الذين يوثقون اللحظة بعدسات هواتفهم، وصولا إلى الأطفال الذين يكتشفون المكان للمرة الأولى.

وفي مشهد يعكس هذا البعد الإنساني، جاءت زليخا صافي، وهي أم لثلاثة أطفال، من ولاية بغلان المجاورة، لتقضي يوما مختلفا رفقة عائلتها بين أزهار الأرجوان. تقول للجزيرة نت "قطعنا مسافة طويلة للوصول إلى هنا، لأن أطفالي كانوا ينتظرون هذا اليوم منذ بداية الربيع".

وأضافت بينما ترقب أطفالها وهم يركضون بين الأزهار "هذا المكان يمنحنا شعورا بالراحة، ننسى فيه هموم الحياة لبعض الوقت، ونقضي وقتا جميلا كعائلة".

نيروز.. ربيع الأفغان

ومع بداية موسم الأزهار في تلة غلغندي، يتزامن وصول الزوار مع احتفالات عيد النيروز، الذي يوافق عادة 21 مارس/آذار من كل عام، ويُحتفل به في أفغانستان كبداية للربيع وبداية سنة جديدة. ويقول الزائر عبد الحكيم "نحن نربط زيارتنا للتلة بهذه الأيام، فهي فرصة مزدوجة للاستمتاع بالطبيعة وللاحتفال بالنوروز مع العائلة والأصدقاء".

أما المسؤول عن المتنزه، فريدون جمالزاي فيقول "خلال عيد النيروز، تصبح التلة مركزا للتجمُعات الثقافية والاجتماعية، حيث يقوم الزوَّار بالأنشطة التقليدية، مثل قراءة الشعر، وإطلاق الطائرات الورقية، وتبادل التهاني، مما يعكس ارتباط المجتمع الأفغاني بالطبيعة والمواسم".

وتوضح زليخا صافي "أحب أن أحضر مع أطفالي في هذه الفترة، فهي لحظة لتجديد الروابط الأسرية والاحتفال بالربيع، وفي الوقت نفسه نستمتع بألوان الأرجوان التي تضيف جمالا إضافيا لهذه المناسبة".

ورغم هذا الإقبال، تبقى أزهار الأرجوان عابرة بطبيعتها، إذ لا تدوم سوى أسابيع قليلة مع بداية الربيع، قبل أن تبدأ بالتلاشي تدريجيا مع ارتفاع درجات الحرارة، ما يضفي على المكان قيمة زمنية خاصة، ويحوّل زيارته إلى تجربة موسمية لا يمكن تأجيلها.

ويقول أحد سكان المنطقة، صبور أحمد، للجزيرة نت "هذه الأيام هي الأجمل في السنة، لكنّها تمر بسرعة، لذلك نحاول الاستفادة منها قدر الإمكان"، مضيفا "ننتظر هذا الموسم من عام إلى آخر، لأنه يغيّر شكل المكان بالكامل، ويجعل الناس يخرجون ويجتمعون بطريقة مختلفة".

وجهة سياحية واقتصادية

في ظل محدودية الخيارات الترفيهية والبنى التحتية السياحية في أفغانستان، تُمثّل تلة غلغندي نموذجا لوجهات السياحة الداخلية التي بدأت تستقطب اهتماما متزايدا، خاصة مع تحسُّن نسبي في حركة التنقل وازدياد رغبة السكان في استكشاف المواقع الطبيعية داخل البلاد.

إعلان

وتظهر خلال موسم الأزهار ملامح نشاط اقتصادي محدود حول التلة، حيث ينتشر باعة محليون لبيع الأطعمة الخفيفة والمشروبات، إضافة إلى بعض المنتجات التقليدية، ما يُوفر فرص دخل مؤقتة لسكان المنطقة.

يقول المسؤول جمالزاي "نعمل على تنظيم الزيارات بشكل مستدام، لضمان الحفاظ على الطبيعة والمرافق، مع تمكين الناس من الاستمتاع بجمال التلة دون الإضرار بالبيئة". وأضاف "التنسيق مع المجتمع المحلي ضروري، لأن الزائرين جزء من حماية هذا المكان وتراثه الطبيعي والثقافي".

ورأى الناشط البيئي محمد نذير للجزيرة نت أن مثل هذه المواقع يمكن أن تتحول إلى رافد اقتصادي محلي إذا ما تم تطويرها بشكل مدروس، عبر تحسين الخدمات الأساسية، وتنظيم حركة الزُوّار، مع الحفاظ في الوقت نفسه على الطابع البيئي الذي يمنح المكان خصوصيته.

والحفاظ على هذه المناطق ضروري -أضاف نذير- "لأنها ليست مجرد أماكن للترفيه، بل جزء من الهوية الطبيعية والثقافية، والإهمال أو الاستخدام غير المنظم قد يؤديان إلى تدهور هذه المساحات على المدى الطويل، في حين أنّ تعزيز الوعي البيئي لدى الزوار، إلى جانب دعم المبادرات المحلية، يمكن أن يسهم في تحقيق توازن بين الاستفادة من الموقع وحمايته".

بعيدا عن السياسة

وبعيدا عن الصورة الجمالية التي تفرضها أزهار الأرجوان، تعكس تلة غلغندي حاجة أعمق في المجتمع الأفغاني إلى مساحات عامة مفتوحة، توفر متنفسا اجتماعيا في ظل ظروف اقتصادية ومعيشية معقدة، حيث يفتقر كثير من السكان إلى أماكن ترفيه منظمة داخل المدن.

وفي السياق، تتحول التلة إلى أكثر من مُجرّد وجهة طبيعية، إذ تُمثل مساحة مؤقتة لإعادة التوازن النفسي والاجتماعي، حيث يجد الزوار فرصة للابتعاد عن ضغوط الحياة اليومية، ولو لساعات محدودة.

ففي بلد ترتبط صورته غالبا بالأحداث السياسية والتحديات الاقتصادية، تقدم هذه التلة رواية مغايرة، تُظهر جانبا آخر من الحياة، حيث تلعب الطبيعة دورا في إعادة تشكيل الإيقاع اليومي، وخلق لحظات من الهدوء والتلاقي الاجتماعي.

ومع انحسار موسم الأزهار تدريجيا، تعود التلة إلى هدوئها المعتاد، وتغيب الحشود التي ملأت المكان قبل أسابيع، لكنها تترك خلفها أثرا في الذاكرة الجماعية للزُوّار، الذين يحتفظون بصور تلك اللحظات، في انتظار عودة اللون البنفسجي مع ربيع جديد.

وفي كل عام، ومع تفتح الأزهار من جديد، لا تعود الطبيعة وحدها إلى الحياة، بل تتجدد معها حكاية الناس مع المكان، في دورة موسمية تختصر معنى الزمن، والانتظار، والفرح العابر، وترتبط بالأعياد والمواسم التقليدية مثل نيروز، لتصبح التلة رمزا للتجدد واللقاء بين الإنسان والطبيعة.