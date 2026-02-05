كل ما تحتاج معرفته عن تصريح السفر الإلكتروني إلى بريطانيا

تعتزم المملكة المتحدة تشديد إجراءات دخول المسافرين اعتبارا من 25 فبراير/شباط، حيث سيُطلب من جميع القادمين إلى البلاد الحصول على تصريح السفر الإلكتروني (ETA)، مع بدء تطبيق ضوابط أكثر صرامة على حركة الدخول.

واعتبارا من هذا التاريخ، ستقوم شركات الطيران ووسائل النقل الدولية الأخرى، بما في ذلك قطارات يوروستار، بإجراء فحوصات دقيقة قبل المغادرة للتأكد من استيفاء الركاب لجميع الشروط المطلوبة للدخول إلى بريطانيا. وأكد مسؤولون بريطانيون أن أي مسافر لا يستطيع تقديم تصريح ETA ساري المفعول سيُمنع من الصعود إلى وسيلة النقل المتجهة إلى المملكة المتحدة.

وكان تصريح السفر الإلكتروني قد أصبح إلزاميا منذ أبريل/نيسان 2025 بالنسبة للأشخاص الذين ينوون السفر إلى المملكة المتحدة دون الحاجة إلى تأشيرة، إلا أن تطبيق هذا الإجراء في مراحله الأولى اتسم بقدر من المرونة، بهدف منح الزوار الوقت الكافي للتكيف مع النظام الجديد. غير أن هذه المرحلة الانتقالية الأكثر تساهلا ستُلغى لاحقا خلال الشهر الجاري، ليبدأ التطبيق الصارم للقرار.

التقديم على التصريح مسبقا

وتُعد الطريقة الأسهل للحصول على تصريح ETA هي التقديم عبر تطبيق (UK ETA) المخصص لذلك، كما يمكن للمتقدمين استخدام المتصفح الإلكتروني، رغم أن هذه الطريقة تتطلب المرور بعدد أكبر من الخطوات.

وتبلغ رسوم التصريح حاليا 16 جنيها إسترلينيا (نحو 18 دولارا أمريكيا)، وتوصي السلطات البريطانية بتقديم الطلب قبل موعد السفر بثلاثة أيام على الأقل، وذلك تحسبا لاحتمال الحاجة إلى فحوصات أو إجراءات إضافية. ومع ذلك، يحصل معظم المتقدمين على قرار آلي بالموافقة خلال بضع دقائق فقط من تقديم الطلب.

وبمجرد إصدار تصريح السفر الإلكتروني، يتيح لحامله الدخول المتعدد إلى المملكة المتحدة والإقامة لمدة تصل إلى ستة أشهر في كل زيارة، وذلك خلال فترة صلاحية تمتد لعامين. ويشترط أن يكون جواز السفر المدرج في طلب التصريح صالحا طوال فترة سريان ETA.

وحذرت هيئة التأشيرات والهجرة البريطانية من اللجوء إلى مواقع إلكترونية تفرض رسوما إضافية مقابل التقديم، مؤكدة أن بعض هذه المواقع تحاكي الخدمات الحكومية الرسمية، ما قد يؤدي إلى دفع مبالغ تفوق بكثير الرسم الرسمي المحدد بـ16 جنيها إسترلينيا.

متطلبات الترانزيت عبر المطارات البريطانية

وأوضحت السلطات البريطانية أن المسافرين الذين يمرون عبر مطارات المملكة المتحدة ضمن رحلات الترانزيت قد يكونون ملزمين أيضا بالحصول على تصريح ETA. وأفادت وزارة الخارجية البريطانية بأن التصريح غير مطلوب فقط في الحالات التي لا يغادر فيها المسافر منطقة العبور داخل المطار ولا يمر عبر نقاط مراقبة الحدود.

أما في الحالات التي تستدعي إعادة تسجيل الأمتعة أو مغادرة منطقة الترانزيت، فسيكون المسافر مضطرا للمرور عبر مراقبة الحدود البريطانية، ما يعني ضرورة توفر تصريح ETA ساري المفعول.

ونصحت السلطات المسافرين بالتواصل مع شركة الطيران قبل السفر في حال وجود أي التباس بشأن متطلبات العبور أو الحاجة إلى المرور عبر إجراءات الحدود أثناء التوقف المؤقت في مطارات المملكة المتحدة.