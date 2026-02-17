سانتا مادالينا.. قرية الـ 500 نسمة التي تحولت لأيقونة سياحية بسبب إعلان صيني

بعدما كانت قرية ألبية هادئة، تحولت سانتا مادالينا (Santa Maddalena) إلى نقطة جذب سياحي عالمية، يقصدها الزوار بحثا عن الصورة المثالية التي اجتاحت منصات التواصل الاجتماعي.

غير أن هذه الشهرة الرقمية جلبت معها تحديات متزايدة لسكانها، الذين باتوا يصفون الإقبال الكثيف بأنه "نعمة ونقمة" في آن واحد.

تقع قرية سانتا مادالينا في قلب جبال دولوميت (Dolomites) شمال إيطاليا، ويقطنها نحو 500 نسمة فقط. وتكتسي في الشتاء بحلة بيضاء تعزز سحرها الطبيعي، حيث ترتفع خلفها قمم جبال غايسلر (Geisler mountains) الشاهقة التي يصل ارتفاعها إلى ثلاثة آلاف أمتار، وتبرز في مقدمتها كنيسة صغيرة ذات برج نحيل أصبحت أيقونة بصرية على الإنترنت.

وقد اختيرت القرية الأجمل في جنوب تيرول من قبل مجلة "جيو" (Geo)، وتقع ضمن نطاق منتزه بويز-غايسلر الطبيعي (Puez-Geisler Nature Park) المدرج على قائمة التراث العالمي لليونسكو، بين واديي فيلنوس وغاردينا.

صورة واحدة تغيّر كل شيء

بدأت موجة الإقبال بعد انتشار صورة بانورامية للجبال على وسائل التواصل، ثم تضاعف الاهتمام عندما استخدمت شركة اتصالات صينية المشهد الألبي في إعلان تجاري قبل أعوام، وفق ما يقول رئيس بلدية فيلنوس بيتر بيرنتهالر.

ومنذ ذلك الحين، تحولت سانتا مادالينا إلى محطة ثابتة على خرائط المؤثرين والمسافرين، من أوروبا إلى آسيا. ويؤكد طلاب صينيون قدموا خصيصا لالتقاط الصورة ذاتها أنهم "عرفوا فورا" بضرورة زيارة المكان بعد مشاهدته على الإنترنت.

وباتت القرية تحصد عشرات الآلاف من الصور على إنستغرام وتيك توك ومنصة "شياو هونغ شو" الصينية، حيث توصف بأنها من أكثر الوجهات "القابلة للنشر" أو ما يعرف بـ"إنستغرامابل" (Instagrammable).

زيارات سريعة.. وتأثيرات دائمة

معظم الزوار لا يمكثون طويلا؛ إذ يصعدون إلى الكنيسة الواقعة على تل يبعد نحو 15 دقيقة سيرا، يلتقطون صورا سريعة، ثم يغادرون. غير أن الأعداد المتزايدة خلّفت آثارا واضحة على القرية الصغيرة.

فالحافلات السياحية بدأت تسد الطرق الضيقة في الوادي، حتى إن شركات سفر في مدينة فيرونا، على بعد 200 كيلومتر، باتت تدرج القرية ضمن برامجها اليومية. ورغم فرض رسوم مرتفعة على مواقف الحافلات، فإن ذلك لم يحد من التدفق.

وعند امتلاء مواقف السيارات، يلجأ بعض الزوار إلى الوقوف في أي مكان متاح داخل القرية، مما يفاقم الضغط على البنية التحتية المحدودة.

انتهاك للخصوصية وتجاوزات

تقول ابنة أحد المزارعين قرب الكنيسة إن بعض السياح يتجاهلون لافتات "ملكية خاصة" ويدخلون إلى المطبخ أو الحظائر لالتقاط الصور.

كما تسلق البعض الأسوار وداسوا المروج وتركوا النفايات خلفهم، سعيا وراء زاوية تصوير مثالية.

ووصف رئيس البلدية الوضع بأنه "أسوأ من البندقية"، مشيرا إلى أن خصوصية السكان لم تعد تُحترم كما في السابق.

إجراءات للحد من الفوضى

تعتزم السلطات المحلية تركيب نظام حواجز متطور مزود بكاميرات لتنظيم الدخول إلى الطريق المؤدي إلى الكنيسة والقرية، بكلفة تقارب 20 ألف يورو (نحو 21.6 ألف دولار)، على أن يبدأ العمل به في مايو/أيار المقبل.

ويأمل المسؤولون أن تسهم هذه الإجراءات في إعادة التوازن بين جذب السياح وحماية نمط الحياة المحلي، في وقت تتزايد فيه النقاشات في أوروبا حول تداعيات "السياحة المفرطة" على المجتمعات الصغيرة.

وبين جمال طبيعي أخاذ وشهرة رقمية واسعة، تجد سانتا مادالينا نفسها اليوم أمام معادلة دقيقة: كيف تحافظ على سحرها الذي جذب العالم، من دون أن تفقد هدوءها الذي ميّزها لعقود طويلة؟