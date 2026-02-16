مع تحوّل أنماط السفر عالميا نحو تجارب أكثر عمقا ومعنى، باتت رحلات العافية تتجاوز مفهوم الاسترخاء التقليدي لتصبح مسارا للتحول الشخصي، مستندة إلى تقاليد علاجية عريقة وطقوس مستوحاة من الطبيعة، وصولا إلى ما يعرف بـ"عطلات الإشراق" (Glow-cations) التي تركز على تجديد البشرة واستعادة الحيوية.

وفي هذا السياق، تبرز تركيا كإحدى أبرز وجهات العافية عالميا، بعدما حصدت لقب أفضل وجهة للعافية لعام 2025 ضمن جوائز ماتادور نتورك ترافيل (Matador Network Travel Awards)، مستفيدة من تنوع تجاربها التي تجمع بين التاريخ والطبيعة والبنية السياحية الحديثة.

إرث علاجي ضارب في القدم

تعد الأناضول من أقدم مناطق العالم التي عرفت مراكز الاستشفاء بالمياه الحرارية، إذ احتضنت مدنا علاجية شهيرة منذ العصور القديمة، من بينها هيرابوليس وبرغامون، حيث شكلت المياه المعدنية أساسا لطقوس الشفاء.

واليوم، تحتل تركيا المرتبة السابعة عالميا والأولى أوروبيا من حيث وفرة الموارد الحرارية، مع أكثر من 1500 نبع تنتشر في مختلف أنحاء البلاد، وتندرج مدن مثل أفيون قره حصار وبورصة وباموق قلعة ضمن "المسار الأوروبي للمدن الحرارية التاريخية"، بما يعكس مكانة البلاد على خريطة السياحة العلاجية.

وتشتهر أفيون قره حصار بمياهها الغنية بالمعادن وحمّامات الطين التي ارتبطت تقليديا بفوائد صحية متعددة، بينما تتميز بورصة بثقافة حرارية متجذرة تدمج الينابيع الساخنة في أنماط الحياة اليومية وبرامج العلاج الطبيعي الحديثة.

أما باموق قلعة، المدرجة على قائمة التراث العالمي، فتستقطب الزوار بمدرجاتها الكلسية البيضاء وبركها العلاجية، ومن بينها "البركة الأثرية" التي ارتبطت بأسطورة استحمام الملكة كليوباترا في مياهها المعدنية.

الحمّام التركي.. طقس متجدد

لا تكتمل تجربة العافية في تركيا من دون زيارة حمام تركي تقليدي، وهو تقليد يمتد لقرون ولا يزال حاضرا في تفاصيل الحياة اليومية. ففي الحمامات التاريخية المنتشرة في المدن الكبرى، يخوض الزائر تجربة متكاملة تشمل غرف البخار وطقوس التقشير التقليدية وجلسات التدليك بالصابون.

ومن أبرز هذه المعالم حمام زيرك تشينيلي في إسطنبول، الذي أدرج ضمن قائمة مجلة تايم (Time) لأعظم أماكن العالم لعام 2024، ثم ضمن اختيارات ناشيونال جيوغرافيك (National Geographic) لأفضل تجارب العافية لعام 2026، بفضل أجوائه المعمارية وطقوسه المستلهمة من التاريخ العثماني.

وبموازاة ذلك، توفر المدن الساحلية والمراكز الحضرية الحديثة مرافق سبا متطورة تجمع بين الساونا والجاكوزي والعلاج بمياه البحر وبرامج التدريب الشخصي، إلى جانب باقات مخصصة للعناية بالبشرة والشعر ضمن ما يُعرف بعطلات الإشراق.

ملاذات الطبيعة.. من السواحل إلى الجبال

تتجه شريحة متزايدة من المسافرين نحو الإقامات المستوحاة من الطبيعة، بحثا عن الانفصال عن صخب الحياة اليومية. وفي وجهات مثل بودروم وفتحية وأنطاليا، تنتشر منتجعات اليوغا والمزارع العضوية ومراكز إزالة السموم، مقدمة برامج تركز على اليوغا والبيلاتس وتمارين التنفس والتغذية الصحية، في بيئات بحرية هادئة.

كما توفر مدن "تشيتاسلو" (Cittaslow) التركية وقرى السياحة الريفية بدائل أكثر سكونا، متجذرة في الحياة المحلية والطبيعة الخضراء، خاصة في منطقة البحر الأسود التي اختيرت ضمن أفضل الوجهات العالمية للسفر لعام 2026، لما تتميز به من مرتفعات وأكواخ خشبية ومسارات للمشي وركوب الدراجات.

تزلج في مرتفعات الشمال الشرقي

وإلى جانب مسارات العافية التقليدية، يجد عشاق الرياضات الشتوية ضالتهم في جبل أوفيت بولاية ريزه شمال شرقي البلاد، والذي يرتفع إلى نحو 2650 مترا فوق سطح البحر ويعرف الجبل ببرودته الشديدة واحتفاظه بالثلوج لفترات طويلة، ما يجعله وجهة مفضلة لمحبي التزلج والتخييم وسط الطبيعة الشتوية.

وبين ينابيع المياه الحارة وطقوس الحمام العثماني وملاذات الطبيعة والسواحل، تبدو تركيا في الشتاء وجهة تجمع بين الاستشفاء والمتعة وتحول الموسم البارد إلى فرصة لاستعادة التوازن الجسدي والذهني في آن واحد.