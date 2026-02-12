ألف عام من العزلة الخضراء.. حكاية "المدينة المفقودة" التي ابتلعتها غابات كولومبيا

تعد المدينة المفقودة (Ciudad Perdida) واحدة من أهم وأشهر المواقع الأثرية في كولومبيا وأمريكا اللاتينية، ليس فقط بسبب طبيعتها الساحرة، بل للحكاية التاريخية الفريدة الكامنة وراءها أيضا، فقد بقيت هذه المدينة مخفية لقرون وسط غابات كثيفة، قبل أن يتم اكتشافها في القرن العشرين.

تقع المدينة في قلب جبال سييرا نيفادا دي سانتا مارتا شمال كولومبيا، وتعد اليوم وجهة سياحية وثقافية فريدة تجمع بين التاريخ العريق والمغامرة والطبيعة الخلابة.

نبذة تاريخية عن المدينة المفقودة

تأسست المدينة المفقودة حوالي عام 800 ميلادي، أي أنها أقدم من مدينة ماتشو بيتشو الشهيرة في بيرو بنحو 600–650 عاما.

وقد بنيت على يد حضارة التايرونا (Tairona)، وهي واحدة من أكثر الحضارات الأصلية تطورا في شمال أمريكا الجنوبية قبل وصول الإسبان.

كانت المدينة مركزا سياسيا ودينيا واقتصاديا مهما، وموطنا لآلاف السكان. وقد تميزت حضارة التايرونا بمهاراتها المتقدمة في:

الهندسة المعمارية الحجرية

بناء المدرجات والسلالم

إدارة المياه والزراعة الجبلية

صناعة الذهب والفخار

لماذا سميت بالمدينة “المفقودة”؟

لم تكن المدينة “مفقودة” بالمعنى المطلق، إذ إن القبائل الأصلية المحلية مثل كوغي (Kogi) وأرهواكو (Arhuaco) وويوا (Wiwa) كانت تعرف موقعها دائما وتعتبرها مكانا مقدسا.

لكن بالنسبة للعالم الخارجي، ظلت المدينة مجهولة تماما بسبب الكثافة الشديدة للغابات الاستوائية التي أخفتها كليا، وبسبب موقعها النائي في الجبال وصعوبة الوصول إليها. هذا عدا غياب أي طرق أو إشارات تدل عليها. كما لعب عدم اهتمام الاستعمار الإسباني بالمنطقة الجبلية مقارنة بالسواحل دورا في تهميشها، لهذا بقيت المدينة معزولة عن العالم الخارجي لقرون طويلة.

اكتشاف المدينة في العصر الحديث

أعيد اكتشاف المدينة في سبعينيات القرن العشرين، وتحديدا عام 1972، عندما عثر عليها مجموعة من لصوص الآثار غواكيروس (Guaqueros) أثناء بحثهم عن الذهب والتحف القديمة.

عندها بدأت قطع أثرية فريدة تظهر في السوق السوداء، ما لفت انتباه السلطات والعلماء.

في عام 1976، بدأ علماء الآثار الكولومبيون العمل رسميا على الموقع، وأطلقوا عليه اسم المدينة المفقودة (Ciudad Perdida). ومنذ ذلك الوقت، جرى:

تنظيف الموقع من النباتات

توثيق المدرجات والسلالم الحجرية

حماية المنطقة باعتبارها موقعا أثريا وطنيا

الوصف المعماري للمدينة

تتكون المدينة المفقودة من:

مدرجات حجرية دائرية بنيت على منحدرات الجبال

سلالم حجرية ضخمة (أشهرها درج مكون من حوالي 1200 درجة)

مسارات حجرية تربط بين المناطق السكنية والدينية

أنظمة متقدمة لتصريف المياه والأمطار

ولم تُشيد المدينة كوحدة عمرانية متماسكة، وإنما تكوّنت من مجموعة مساحات متصلة، صُممت بما ينسجم مع طبيعة الجبال والبيئة المحيطة بها.

الموقع الجغرافي والطبيعة المحيطة

تقع المدينة المفقودة في سييرا نيفادا دي سانتا مارتا، وهي أعلى سلسلة جبلية ساحلية في العالم، منطقة ذات تنوع بيئي مذهل (غابات مطيرة، أنهار، شلالات)، كما أنها موطن لمئات الأنواع من النباتات والحيوانات، والمنطقة محمية طبيعيا، وتعد من أكثر الأماكن تنوعا بيولوجيا في كولومبيا.

دليلك لزيارة المدينة المفقودة

إذا كنت من عشاق المغامرة وترغب برحلة سياحية غير تقليدية فقد تكون المدينة المفقودة هي وجهتك المفضلة، إليك ما يجب معرفته:

1 – الوصول: لا يمكن الوصول إلى المدينة المفقودة إلا عبر رحلة مشي طويلة تريك (Trek) تبدأ عادة من مدينة سانتا مارتا، مرورا بقرية إل مامي (El Mamey).

2 – مدة الرحلة: تستغرق الرحلة عادة 4 إلى 5 أيام تشمل المشي عبر الغابات، عبور الأنهار، وصعود المرتفعات

3 – شرط أساسي: لا يسمح بزيارة المدينة إلا ضمن جولة سياحية منظمة وبوجود مرشدين معتمدين وذلك لحماية الموقع واحترام قدسيته لدى القبائل الأصلية.

4 – الإقامة: في مخيمات بسيطة داخل الغابة تشمل الطعام والمياه والخدمات الأساسية

الأهمية الثقافية والروحية

لا تعد المدينة المفقودة مجرد موقع أثري، بل مكانا مقدسا لدى السكان الأصليين، الذين يعتبرون أنفسهم "حماة الأرض".

وبسبب قدم المدينة وأصالتها التاريخية، لا تعتبر زيارتها مجرد رحلة سياحية فحسب، بل تجربة ثقافية تظهر علاقة الإنسان بالطبيعة، فلسفة التوازن البيئي، واحترام الإرث الثقافي للشعوب الأصلية.

لماذا تعد المدينة المفقودة وجهة سياحية فريدة؟

أقدم من أشهر مواقع أمريكا اللاتينية

قصة اكتشاف مثيرة وغامضة

تجربة مغامرة حقيقية وسط الطبيعة

موقع غير تجاري على الإطلاق

تفاعل مباشر مع ثقافات أصلية حية

تمثل المدينة المفقودة في كولومبيا مزيجا نادرا من التاريخ، والغموض، والطبيعة، والثقافة. فهي شاهد حي على حضارة عظيمة سبقت عصرها، ومثال على قدرة الطبيعة على إخفاء كنوز إنسانية لقرون طويلة. زيارة هذا الموقع ليست مجرد رحلة سياحية، بل رحلة عبر الزمن إلى واحدة من أقدم المدن في القارة الأمريكية.