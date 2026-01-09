التفتيش العشوائي بالمطارات.. ما الذي يضعك تحت الشك؟ وما حقوقك؟

أصبح التفتيش الإضافي في المطارات، أو ما يُعرف بالتفتيش العشوائي، جزءا ثابتا من تجربة السفر الجوي حول العالم. ورغم أن الهدف المعلن هو حماية أمن الطيران، إلا أن كثيرا من المسافرين يشعرون أن هذا التفتيش لا يكون عشوائيا بالكامل، بل يخضع لمعايير قد تضعهم مرارا تحت دائرة الشك. وبين الأمن المشروع والترصد غير المبرر، تبرز أسئلة أساسية: لماذا يتم اختيار بعض المسافرين دون غيرهم؟ وكيف يمكن تقليل احتمالية التفتيش؟ وماذا يفعل المسافر إذا شعر أن الأمر تحول إلى تمييز أو عنصرية؟

لماذا يتعرض بعض المسافرين للتفتيش والتحقيق؟

على عكس الانطباع الشائع، لا يعتمد التفتيش الإضافي فقط على الصدفة. إذ تستخدم المطارات وشركات الطيران أنظمة تقييم أمني تعتمد على تحليل بيانات الحجز والسفر، ومن أبرزها:

التفتيش العشوائي الفعلي

تفرض القوانين في كثير من الدول نسبة محددة من التفتيش العشوائي الحقيقي، بهدف اختبار الجاهزية الأمنية ومنع الاتهام بالتمييز العلني، حتى لو لم يظهر أي مؤشر خطر على المسافر.

خوارزميات التقييم الأمني

تحلل هذه الأنظمة مجموعة من المؤشرات، مثل:

شراء التذكرة نقدا أو في توقيت قريب جدا من موعد الرحلة.

عدم وجود أمتعة مشحونة أو وجود عدد كبير منها بشكل لافت.

مسار الرحلة، خصوصا المرور بدول مصنفة أمنيا أو مناطق نزاع.

السفر المتكرر أو غير المعتاد.

كلما تجمعت هذه المؤشرات، ارتفعت "درجة المخاطرة" الخاصة بالتذكرة، ما يزيد احتمالية الفحص الإضافي.

السلوك أثناء التفتيش

التوتر الشديد والارتباك أو الإجابات غير الواضحة قد تدفع موظفي الأمن إلى توسيع نطاق التفتيش.

تشابه الأسماء

قد يؤدي تشابه الاسم مع شخص مدرج على قوائم المراقبة أو المنع من السفر إلى استجواب إضافي، حتى إن لم تتطابق باقي البيانات.

سياسات الهجرة.

الجنسية أو وثيقة السفر.

تخضع بعض الجنسيات أو أنواع جوازات السفر لمستويات تدقيق أعلى نتيجة:

العلاقات السياسية بين الدول.

سجلات الهجرة غير النظامية. وهو إجراء سيادي عام لا يعني اتهاما شخصيا.

المظهر والمقتنيات

حمل عدة أجهزة إلكترونية ومعدات تصوير أو بث أو أمتعة غير مألوفة قد يثير فضولا أمنيا إضافيا.

تاريخ السفر السابق

الرحلات السابقة إلى مناطق نزاع أو دول خاضعة لعقوبات قد تسجل كنقطة فحص إضافية في الرحلات اللاحقة.

هل التفتيش العشوائي قانوني؟

يُعد التفتيش العشوائي في المطارات إجراء قانونيا ومعتمدا دوليا، طالما جرى تطبيقه في إطار القوانين المحلية والاتفاقيات الدولية المنظمة لأمن الطيران، وعلى رأسها معايير منظمة الطيران المدني الدولي. وتشدد هذه القواعد على أن يكون التفتيش قائما على اعتبارات أمنية عامة، لا على تمييز صريح أو معلن بسبب العرق أو الجنسية أو الدين أو اللغة، وأن يُنفذ بطريقة تحترم الكرامة الإنسانية وحقوق المسافر الأساسية، بما في ذلك الحق في المعاملة اللائقة والخصوصية. كما تسمح الأنظمة الأمنية باستخدام التفتيش العشوائي كوسيلة للردع ورفع الجاهزية، شريطة ألا يتحول إلى أداة للاستهداف أو التنميط، وهو ما تراقبه هيئات الطيران وأجهزة الرقابة الداخلية في المطارات.

كيف تقلل احتمالية التفتيش الإضافي؟

رغم أن بعض العوامل خارجة عن السيطرة، يمكن تقليل احتمالية التفتيش عبر:

الوصول مبكرا إلى المطار لتجنب التوتر.

الإجابة بهدوء ووضوح على الأسئلة.

تجنب المزاح أو الجدال أثناء التفتيش.

التأكد من تطابق بيانات الحجز مع جواز السفر.

ترتيب الأمتعة بشكل منظم وواضح.

تقليل حمل الأجهزة غير الضرورية قدر الإمكان.

ماذا لو شعرت بالعنصرية أو الترصد؟

عندما يتجاوز التفتيش الإطار الأمني إلى معاملة مهينة أو استهداف متكرر، يصبح من حق المسافر التحرك. ومؤشرات التجاوز تشمل:

اختيارك مراراً دون مبرر واضح.

أسئلة عن الدين أو الآراء السياسية.

أسلوب مهين أو تهديدي.

تفتيش جسدي مبالغ فيه دون سبب.

حقوقك الأساسية:

حق المعاملة باحترام وكرامة.

حق السؤال عن طبيعة التفتيش.

حق طلب مشرف مسؤول.

حق الخصوصية في التفتيش الجسدي.

حق الامتناع عن الإجابة على الأسئلة غير الأمنية.

التوثيق وتقديم الشكوى

إذا شعر المسافر أن ما تعرض له لا يندرج ضمن إجراء فردي عابر، بل يعكس نمطا متكررا أو استهدافا ممنهجا، يصبح التوثيق خطوة أساسية لحماية حقه. ينصح في هذه الحالة بتدوين اسم الموظف المعني أو رقمه الوظيفي إن أمكن، إلى جانب تحديد وقت ومكان الواقعة بدقة، لأن هذه التفاصيل تساعد الجهات المختصة على مراجعة التسجيلات والإجراءات المتبعة.

كما يفضل الاحتفاظ بأي تفاصيل إضافية قد تكون ذات صلة، مثل أسماء أو أوصاف شهود كانوا حاضرين أثناء التفتيش. وفي المقابل، يجب تجنب التصوير داخل المناطق الأمنية أو أثناء التفتيش، إذ قد يعد ذلك مخالفة قانونية في كثير من المطارات ويعرض المسافر للمساءلة بدل حمايته.

بعد انتهاء الرحلة، يمكن للمسافر التقدم بشكوى رسمية عبر القنوات المتاحة، سواء لدى إدارة المطار، أو شركة الطيران إذا وقع التفتيش عند البوابة أو قبل الصعود للطائرة، أو لدى هيئات مكافحة التمييز ومكاتب أمين المظالم في بعض الدول. وتكتسب الشكاوى الموثقة أهميتها من كونها تخضع غالبا لمراجعات داخلية تعتمد على تسجيلات الكاميرات وتقارير الموظفين.