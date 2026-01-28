2026 العام المثالي لرصد أضواء الشفق.. دليلك الشامل للوجهات المثالية وتكاليفها

مع دخول عام 2026، الذي يتوقع الخبراء والعلماء أن يكون "عام الذروة" لرصد الشفق القطبي (Aurora Borealis) منذ أكثر من عقد، يتزايد الشغف العالمي نحو حزم الحقائب والتوجه شمالا.

تحدث هذه الظاهرة المذهلة نتيجة اصطدام الرياح الشمسية المحملة بجسيمات مشحونة بالغلاف الجوي للأرض؛ حيث يقوم المجال المغناطيسي للأرض بصد هذه الإشعاعات الضارة وتحويل طاقتها إلى أضواء ملونة نراها في السماء.

لماذا عام 2026 هو الوقت المثالي للتوجه شمالا؟

تتبع الشمس دورة نشاط طبيعية تستمر 11 عاما، حيث تزداد البقع الشمسية والنشاط المغناطيسي. وبما أن ذروة الشفق تأتي عادة بعد عامين من ذروة البقع الشمسية (التي حدثت في 2024 و2025)، فإن عامي 2026 و2027 هما الأفضل على الإطلاق لرؤية عواصف شفقية مكثفة وألوان نادرة كاللون الأحمر القاني الذي يظهر في حالات النشاط القصوى.

أماكن مثالية لرصد الشفق القطبي

المكان المثالي للرصد يقع داخل ما يسمى "البيضاوي الشفقي" (Auroral Oval)، وهي منطقة تحيط بالقطب المغناطيسي الشمالي بين خطي عرض 60 و70 درجة. وأبرز الوجهات هي:

آيسلندا: وجهة مفضلة لسهولة القيادة فيها وتعدد الأنشطة الشتوية. وتعتبر مدينة "أكوريري" في الشمال أفضل من "ريكيافيك" لقلة السحب فيها.

الاستعداد للرحلة: الملابس والمعدات

مطاردة الشفق تعني البقاء لساعات في درجات حرارة قد تصل إلى 44 تحت الصفر. القاعدة الذهبية هنا: "كن عمليا لا أنيقا". واتبع الخطوات التالية:

طبقات ملابس متعددة: ابدأ بملابس داخلية حرارية، ثم طبقات صوفية، وانتهِ بمعطف قطبي عازل للرياح والماء.

رحلة منفردة أم جولة جماعية منظمة؟

هذا هو السؤال الذي يحير الكثيرين من عشاق المغامرة، إليك ميزات كل من الخيارين:

أسرار الرحلة الناجحة

التوقيت: أفضل وقت هو بين 10 مساء و2 صباحا، لكن الشفق قد يظهر في أي وقت بمجرد حلول الظلام الدامس.

تكاليف الرحلة

تختلف الميزانية حسب الوجهة:

الخيار الاقتصادي: فنلندا أو السويد قد تبدأ التكلفة من 1100 إلى 1800 دولار لعدة أيام (نتحدث هنا عن تكاليف السكن أما تكاليف الرحلة ذاتها بما في ذلك أسعار التذاكر فتتراوح من بلد لآخر).

الخيار الفاخر: الرحلات البحرية في النرويج أو جولات "توندرا باغي" في كندا قد تتجاوز 5000 دولار.وفي ألاسكا قد تصل بعض الجولات الشاملة إلى 9400 دولار.

نصيحة ذهبية للمسافرين

لا تجعل رحلتك بهدف مشاهدة الشفق فحسب حتى لا تصاب بخيبة أمل في الليالي الغائمة. اختر وجهة توفر أنشطة نهارية ممتعة مثل: التزلج بواسطة الكلاب (Husky Sledding)، زيارة شعوب السامي الأصلية، الصيد في الجليد، أو الاسترخاء في الساونا والمياه الكبريتية.