أنطاليا.. من أفضل 10 وجهات ترفيهية في العالم

The Butterfly's Valley is situated at the foothill of Babadag, a 1,975-meter high mountain nominated for preservation as world heritage. Mugla-Turkey
وادي الفراشات عند سفح جبل باباداغ في أنطاليا التركية (شترستوك)
مع بداية عام 2026، تواصل أنطاليا ترسيخ مكانتها عاصمة للسياحة في تركيا، وواحدة من أفضل 10 وجهات عالمية من حيث أعداد الوافدين الدوليين، بحسب تقرير "يورومونيتور" (Euromonitor) لعام 2025. ولا تقتصر جاذبية المدينة على شواطئها المتوسطية الشهيرة، بل تمتد لتشمل باقة واسعة من التجارب الترفيهية والثقافية التي تجعلها وجهة مثالية للعائلات في الشتاء والربيع، وخارج موسم الصيف التقليدي.

وتقدّم أنطاليا نموذجا متجددا للسياحة على مدار العام، من خلال مدن ترفيهية عالمية المستوى وتجارب تفاعلية تجمع بين المغامرة والإبداع والتعليم، لتمنح الزوار من مختلف الأعمار عطلات غنية بالذكريات.

منتجع "لاند أوف ليجندز" يُعد أكبر منتجع ترفيهي في تركيا، ويوفر تجارب ترفيهية غامرة لجميع الأعمار مثل الأفعوانية الشهيرة بارتفاع 62 مترا. (النشر مجاني لعملاء وكالة الأنباء الألمانية “dpa”. لا يجوز استخدام الصورة إلا مع النص المذكور وبشرط الإشارة إلى مصدرها.) عدسة: dpa صور: DPA
منتجع "لاند أوف ليغندز" أكبر منتجع ترفيهي في تركيا (وكالة الأنباء الألمانية)

لاند أوف ليغندز (Land of Legends)

في منطقة بيليك، يبرز منتجع "لاند أوف ليغندز" كأكبر مجمع ترفيهي في تركيا، وواحد من أبرز معالم السياحة العائلية في البلاد. ويضم المنتجع مجموعة واسعة من الألعاب والتجارب، من الأفعوانية الشهيرة التي يصل ارتفاعها إلى 62 مترا، إلى الألعاب المائية في "أكوا لاند" (Aqua Land)، وصولا إلى العوالم الترفيهية المخصصة للأطفال مثل "نيكلوديون لاند" (Nickelodeon Land) و"ماشا والدب" (Masha and the Bear).

كما يوفّر المنتجع تجربة إقامة متكاملة من خلال "كينغدوم هوتيل" (Kingdom Hotel) بأجنحته ذات الطابع الخاص، إلى جانب فنادق ومنتجعات "نيكلوديون أنطاليا" (Nickelodeon Antalya) التي تجمع بين الفخامة والمرح، ما يجعل المكان وجهة قائمة بذاتها للعائلات على مدار العام.

Turkey's historical and touristic city antalya, shopping and water park center
مدينة أنطاليا التاريخية والسياحية في تركيا (شترستوك)

دوكوما بارك (Dokuma Park)

في منطقة كيبيز، يقدّم متنزه "دوكوما بارك" تجربة مختلفة تمزج بين الثقافة والذاكرة الحضرية. أُقيم المتنزه على أرض مصنع نسيج سابق، ليصبح اليوم مجمعا ثقافيا يضم متاحف ومساحات عرض ومقاهي ومسارات للمشي.

ومن أبرز معالمه متحف الألعاب الذي يعيد الزوار إلى ذكريات الطفولة، وحديقة المجسمات المفتوحة على مساحة 10 آلاف أمتار مربعة، وتعرض نماذج مصغّرة لمعالم من مختلف أنحاء تركيا، إضافة إلى متحف السيارات الكلاسيكية. ومع المهرجانات وورش العمل التي تُنظم على مدار العام، يشكّل "دوكوما بارك" محطة هادئة ومناسبة للعائلات والمهتمين بالثقافة.

Antalya, Turkey - September 16, 2024, Dokuma Park, a popular park with an open-air museum of miniature Turkish landmarks
حديقة دوكوما الشهيرة تضم متحفا في الهواء الطلق لمعالم تركية مصغرة (شترستوك)

أكواريوم أنطاليا (Antalya Aquarium)

على مقربة من شاطئ كونيالتي، يقع "أكواريوم أنطاليا" أحد أكبر مجمعات الأحواض المائية في العالم. ويضم أكثر من 40 حوضا بتصاميم ومواضيع متنوعة، إضافة إلى نفق مائي بطول 131 مترا، يتيح للزوار مشاهدة أسماك القرش والشفنينيات وأسراب الأسماك من فوق رؤوسهم.

ولا تقتصر التجربة على الأحواض المائية، إذ يضم المكان "حديقة الحياة البرية" بطابعها الاستوائي، و"عالم الثلوج ومتحف الجليد"، وسينما الرحلة البحرية ثلاثية الأبعاد، إلى جانب متحف الشمع، ما يجعل الأكواريوم وجهة ترفيهية متكاملة تمتد لعدة ساعات، وتناسب مختلف الأعمار.

أكواريوم أنطاليا يضم نفقا مائيا مذهلا بطول 131 مترا. (النشر مجاني لعملاء وكالة الأنباء الألمانية “dpa”. لا يجوز استخدام الصورة إلا مع النص المذكور وبشرط الإشارة إلى مصدرها.) عدسة: dpa صور: dpa
أكواريوم أنطاليا يضم نفقا مائيا مذهلا بطول 131 مترا (وكالة الأنباء الألمانية)

مغامرات أنطاليا

لعشّاق النشاط والمغامرة، توفّر أنطاليا خيارات متعددة في الهواء الطلق. ويقدّم متنزه "كيبيز ماجيرا أورماني" (Kepez Macera Ormanı) مسارات للحبال والتسلّق والبينتبول وسط تلال مكسوّة بأشجار الصنوبر، مع إطلالات بانورامية على المدينة.

أما "أكتور لونا بارك" (Aktur Luna Park) في كونيالتي، فيعيد أجواء الملاهي الكلاسيكية بألعابه المتنوعة، من الأفعوانيات والعجلة العملاقة إلى ألعاب الأطفال وبيوت الرعب، ويزداد سحرا مع حلول المساء والأضواء الملوّنة.

وعلى بُعد نحو 30 دقيقة من مطار أنطاليا الدولي، يوفّر "منتزه هيب-نوتيكس" (Hip-notics) للتزلج على الماء تجربة رياضية مميزة على مدار العام، عبر ثلاث بحيرات صناعية ونظام كابل متطور، يناسب المبتدئين والمحترفين على حد سواء.

Aerial drone footage of Hip-Notics Cable Park in Antalya, Turkey. Wakeboarding destination in Europe. Wakeboarding on a crystal clear green lake, wakeboard tricks and features of the wake park.
منتزه "هيب-نوتيكس كيبل بارك" في أنطاليا وجهة التزلج على الماء في أوروبا (شترستوك)

عالم الفراشات (Butterfly World)

ومن المنتظر افتتاح "عالم الفراشات" في أنطاليا خلال فبراير/شباط 2026، ليقدّم مساحة استوائية هادئة تمتد على نحو 10 آلاف أمتار مربعة. ويتيح المكان للزوار التجوّل بين آلاف الفراشات الطليقة وسط نباتات غنّاء وشلالات وبرك مائية، تحت هيكل زجاجي واسع.

ويضم المشروع أيضا حديقة للطيور ومناطق نباتية وورش عمل للأطفال ومدرّجا مفتوحا للفعاليات البيئية، في تجربة تركز على التنوع البيولوجي والتعليم البيئي وتضيف بعدا جديدا للسياحة العائلية في المدينة.

Antalya Kepez Düden Waterfall Tulle
شلالات دودين ترسم لوحة مائية مبهرة تنسجها المياه المتدفقة فوق الصخور في أنطاليا (شترستوك)

وبهذا التنوع، تؤكد أنطاليا قدرتها على تقديم تجربة سياحية متكاملة لا ترتبط بموسم واحد، وتجمع بين الترفيه والطبيعة والثقافة، لتظل وجهة مفضلة للعائلات والباحثين عن عطلات مختلفة على مدار العام.

