اتحاد عمال الطيران في كينيا يلوّح بإضراب قد يشل مطار نيروبي

أصدر اتحاد عمال الطيران في كينيا إشعارا يمنح إدارة هيئة الطيران المدني مهلة 7 أيام لاتخاذ إجراءات عاجلة لحل ما وصفها بـ"المظالم العمالية المزمنة". وفي بيان صدر الثلاثاء، حذّر الاتحاد من أن العمليات الرئيسية في مطار جومو كينياتا الدولي قد تتوقف الأسبوع المقبل إذا لم تتم معالجة اتفاقيات المفاوضة الجماعية وقضايا التوظيف العالقة.

وأشار إلى أن أكثر من 500 موظف ما زالوا يعملون بعقود مؤقتة رغم استيفائهم شروط التوظيف الدائم، مضيفا أن عقود العمل لم تُراجع منذ 11 عاما، وأن الإدارة ترفض أي زيادات في الرواتب بحجة نقص التمويل.

كما أثار الاتحاد قضايا أخرى، بينها تأخر تثبيت الموظفين الذين تمت ترقيتهم، وتعطيل مسار التقدم الوظيفي، وإهمال برامج رفاه العاملين. وطالب الاتحاد أعضاءه بالاستعداد لإضراب شامل إذا لم تستجب الإدارة خلال المهلة المحددة، محذرا من أن أي توقف في العمل سيؤدي إلى تعطيل الرحلات الجوية وإحداث آثار واسعة على قطاع الطيران والاقتصاد الوطني.