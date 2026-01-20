كرة سلة ومنشفة.. 8 حيل لراحة الظهر في رحلات الطيران الطويلة

منذ لحظة الإقلاع وحتى الهبوط، يجد الظهر نفسه محاصرا بوضعية جلوس واحدة لا تتغير، خاصة في الرحلات الجوية الطويلة. ومع المقاعد الضيقة وقلة فرص الحركة، يتحول السفر جوا من تجربة ممتعة إلى اختبار حقيقي لعضلات الظهر والرقبة، حيث يظهر الألم تدريجيا دون أن نشعر.

لكن هذا السيناريو ليس حتميا. فهناك حلول بسيطة وعملية يمكن تنفيذها أثناء الرحلة نفسها، لا تتطلب أكثر من بعض الوعي بوضعية الجلوس وحيل ذكية تساعد على تخفيف الشد العضلي والحفاظ على راحة الظهر طوال ساعات الطيران.

حيلة كرة التنس لمنتصف الظهر

من أبسط الطرق وأكثرها فاعلية استخدام كرتي تنس داخل جورب.

ضع الكرتين داخل الجورب ثم ثبتهما خلف ظهرك أثناء الجلوس، في المنطقة الواقعة بين أسفل لوحي الكتف وأعلى الورك. وجود كرتين يساعد على توزيع الضغط على جانبي العمود الفقري بدلا من التركيز في نقطة واحدة.

هذه الطريقة تعتمد على الضغط الذاتي، وتساعد على فك الشد العضلي الناتج عن الجلوس الطويل، ويمكن استخدامها طوال الرحلة دون لفت الانتباه.

دعم أسفل الظهر بوسادة صغيرة

مقاعد الطائرات غالبا لا توفر دعما كافيا لمنطقة أسفل الظهر. يمكن حل هذه المشكلة بوضع:

وسادة سفر صغيرة

منشفة ملفوفة

أو حتى سترة مطوية

ضعها خلف أسفل ظهرك للحفاظ على الانحناءة الطبيعية للعمود الفقري، ما يقلل الضغط على الفقرات ويخفف الألم مع مرور الوقت.

تعديل وضعية الجلوس

وضعية الجلوس الخاطئة هي عدو الظهر الأول في الطيران. احرص على:

أن يكون ظهرك ملامسا لمسند المقعد.

إبقاء القدمين على الأرض أو على مسند القدمين.

تجنب الانحناء إلى الأمام لفترات طويلة عند استخدام الهاتف أو مشاهدة الشاشة.

كلما كانت وضعيتك أقرب للطبيعية، قلت فرص الإصابة بالألم.

الحركة المنتظمة أثناء الرحلة

حتى لو كانت الرحلة ممتلئة، حاول الحركة قدر الإمكان:

قف كل ساعة أو ساعتين.

امشِ في الممر لبضع دقائق.

حرك الكتفين والرقبة وأدر الرأس برفق.

الحركة البسيطة تنشط الدورة الدموية وتمنع تصلب العضلات.

تمارين تمدد خفيفة على المقعد

يمكن أداء تمارين بسيطة دون مغادرة المقعد، مثل:

رفع الكتفين ثم إرخائهما عدة مرات.

شد الذراعين للأعلى ثم إلى الجانبين.

إمالة الرأس ببطء يمينا ويسارا.

هذه التمارين تساعد على تخفيف التوتر المتراكم في الظهر والرقبة.

استخدام الحرارة الموضعية

إن أمكن، يمكن استخدام لاصقات حرارية مخصصة للظهر قبل الرحلة، وهي خيار عملي خاصة لمن يعانون من آلام مزمنة. فالحرارة تساعد على:

إرخاء العضلات.

تحسين تدفق الدم.

تقليل الإحساس بالألم.

شرب الماء وتجنب الجفاف

قد يبدو الأمر بعيدا عن الظهر، لكنه مهم. الجفاف يزيد من تيبس العضلات والمفاصل. احرص على شرب كميات كافية من الماء أثناء الرحلة، وتجنب الإكثار من القهوة والمشروبات الغازية.

اختيار المقعد المناسب

إذا كان ذلك متاحا:

اختر مقعد الممر لتسهيل الحركة.

أو مقعدا يوفر مساحة أكبر للساقين.

المساحة الإضافية تمنحك حرية تغيير وضعيتك وتقليل الضغط على الظهر.

آلام الظهر في رحلات الطيران ليست أمرا حتميا. ببعض الحيل البسيطة، مثل دعم الظهر جيدا، استخدام كرة التنس، الحركة المنتظمة، والاهتمام بوضعية الجلوس، يمكن تحويل الرحلة الطويلة من تجربة مرهقة إلى أكثر راحة. الاهتمام بالجسم أثناء الطيران لا يقل أهمية عن الوصول إلى الوجهة نفسها.