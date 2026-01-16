وجهة الشتاء الدافئة.. اكتشف كنوز الجنوب التونسي

تونس- للشتاء في الجنوب التونسي دفء خاص، ولعشاق هذا الفصل فرص متعددة للاستمتاع بأجوائه في أقصى البلاد، حيث يلتقي سحر الصحراء بروعة الجبال وهدوء الواحات.

تقترح الجزيرة نت جولة سياحية مميزة تشمل محافظة توزر، ثم مدينة دوز بولاية قبلي، وصولًا إلى تطاوين، وهي مناطق متجاورة تختزل عبق التاريخ والآثار والحضارات القديمة، إلى جانب جمال الطبيعة وتنوع الثقافة وبساطة السكان وحفاوة الاستقبال.

ويعد شهر يناير/كانون الثاني، وخاصة النصف الأول منه المتزامن مع العطلة الشتوية في تونس، توقيتًا مثاليًا لزيارة هذه الوجهات. وتنطلق الرحلة من مطار تونس قرطاج، مع إتاحة اختيار التنقل برًا عبر وسائل النقل العمومي أو بواسطة حافلة سياحية، بحسب رغبة السائح.

وتكون أولى محطات الرحلة محافظة توزر، التي تحدها قفصة شمالًا، وقبلي جنوبًا، والجزائر غربًا. وتعرف بلقب "عروس الصحراء" لما تزخر به من مساحات شاسعة من واحات النخيل الممتدة، التي تنتج أنواعًا عالية الجودة من التمور، أشهرها "دقلة النور".

كما تحتضن توزر عددًا من المناطق الطبيعية الساحرة، التي تشكل محطات أساسية للزيارة والاستمتاع بتفاصيلها الفريدة.

1- الواحات

بمجرد وصولك إلى وسط مدينة توزر، يستقبلك صف من "الكاليس"، وهي عربات تقليدية مزخرفة برسومات وألوان زاهية تسر العين، تجرها الخيول. وعلى أنغام موسيقى شعبية محلية مبهجة، يصحبك سائقوها في جولة ممتعة داخل واحات توزر الغناء.

في قلب الواحة، تلتقي بالعم حسين، أحد أبناء المنطقة، بابتسامته الدافئة ولهجته المحلية المحببة، ليأخذك في جولة بين أشجار النخيل الباسقة، معرفا بتاريخها وطرق زراعتها والعناية بها، إضافة إلى أنواع التمور التي تنتجها.

كما يمكنك تذوق مشروب "اللاقمي" الشهير، وهو عصير يستخرج من جمار النخلة، أي قلبها الأبيض الطري الذي ينمو في أعلى الجذع، وهي مهنة منتشرة على نطاق واسع في الجنوب التونسي.

2- متحف الشاق واق

يقع متحف "الشاق واق" في قلب واحة توزر، وقد أُحدث عام 2005 على شكل متنزه خاص بمبادرة من أحد رجال الأعمال من أبناء الجهة.

إعلان

وعبر الصوت والصورة والمجسمات، وعلى مساحة واسعة، يسرد المتحف تاريخ الإنسان منذ عهد الديناصورات والانفجار العظيم، مرورا بنشأة الإنسان وتعاقب الحضارات الفرعونية والرومانية والإغريقية والفينيقية، وصولا إلى الحضارة الإسلامية.

ويجمع المتحف بين الترفيه والمعرفة من خلال تجسيد هذه المراحل التاريخية في تجربة تعليمية ممتعة ومبسطة.

3- واحة الشبيكة

لا تكتمل متعة الرحلة دون التوقف عند واحة الشبيكة في محافظة توزر، فهي تجمع بين جمال الطبيعة وثراء التاريخ، وتوفر للزائر مزيجا مثاليا من الراحة وروح المغامرة.

وتتميز الواحة بانسجام فريد بين أشجار النخيل الخضراء، والرمال الذهبية، والشلالات والينابيع الطبيعية ذات الخصائص العلاجية، إضافة إلى الجبال الوعرة التي تستقطب هواة التسلق والاستكشاف.

كما تحتضن الشبيكة آثارا تاريخية، من بينها قرى قديمة كانت ملجأ للسكان المحليين، وتتيح زيارتها التعرف على نمط حياتهم، خاصة أنها تزخر بأنشطة ترفيهية ومعروضات تعكس تراث المنطقة وجمالها.

4- عنق الجمل

تجمع منطقة عنق الجمل، التابعة لمحافظة توزر، بين سحر الكثبان الرملية وروعة التكوينات الصخرية الجبلية الممتدة. ويمكن الوصول إليها عبر سيارات رباعية الدفع في رحلة تجمع بين المتعة والاسترخاء وسط طبيعة صحراوية خلابة.

وتعد المنطقة محطة بارزة في السياحة العالمية، إذ احتضنت تصوير مشاهد من سلسلة أفلام "حرب النجوم" (Star Wars)، ولا تزال بقايا مواقع التصوير قائمة إلى اليوم، ما يجعلها مقصدا سياحيا مميزا في تونس.

كما تتيح عنق الجمل للزائر فرصة التجول على ظهور الجمال أو الأحصنة، فضلا عن إمكانية التخييم في المساحات الصحراوية الواسعة التي تمتد في جميع الاتجاهات.

5- صحراء دوز

تحت أشعة شمس دافئة ونسمات برد شتوية لطيفة، يمكن للزائر استكشاف صحراء دوز عبر ركوب الجمال، أو عربات الكاليس (Kalesh) التي تجرها الخيول، أو باستخدام سيارات الكواد، مع حرية الاختيار بحسب الرغبة.

ورغم تنوع هذه التجارب، يجمع بينها عنصر واحد يتمثل في أجواء المرح وروح الضيافة والطاقة الإيجابية التي ينقلها العاملون في المكان، ما يجعل الزيارة تجربة لا تنسى.

6- شط الجريد

في الطريق من توزر إلى مدينة دوز بولاية قبلي، الملقبة بـ"بوابة الصحراء"، لا تفوّت فرصة التوقف عند شط الجريد، البحيرة المالحة الشاسعة التي تمتد على مساحة تناهز 5 آلاف كيلومتر مربع، على جانبي الطريق.

ويمثل الشط محطة فريدة لالتقاط الصور التذكارية، إذ تتبدل ملامحه باختلاف الفصول. ففي الصيف، يتبخر جزء كبير من مياهه السطحية، مخلفا طبقات سميكة من الملح تلمع تحت أشعة الشمس، بينما يتحول في الشتاء إلى فضاء طبيعي ساحر مع تجمع مياه الأمطار، ما يجعله ملاذا لعدد من الطيور المهاجرة، أبرزها النحام الوردي (الفلامنغو).

ويعد شط الجريد أيضا مصدرا مهما لاستخراج الملح في تونس، حيث تعتمد بعض الشركات المحلية على موارده الطبيعية في إنتاج هذه المادة وتصديرها.

7- القصور الصحراوية

المحطة الأخيرة في هذه الرحلة تقود إلى محافظة تطاوين، التي تشتهر بمنازلها التقليدية المشيدة قديما تحت الأرض، والتي توفر برودة صيفا ودفئا شتاء. وتعد منطقة الدويرات أبرز نموذج حي لهذا النمط المعماري الفريد.

إعلان

كما تزخر تطاوين بالقصور الصحراوية، وهي مخازن جماعية شُيدت في عصور سابقة على قمم الجبال لحماية المؤن من الغزوات، ومن أشهرها:

قصر حدادة:

يعد رمزا للثقافة الأمازيغية في المنطقة، وقد شُيد قبل قرون ليكون ملاذا للسكان المحليين لتخزين المؤن، مثل الحبوب والزيتون وغيرها.

بُني القصر من الحجارة والطين في انسجام تام مع محيطه الطبيعي، ويتكون من عدة طوابق تضم غرفا صغيرة الحجم. وإلى جانب قيمته التاريخية والسياحية، احتضن تصوير مشاهد من سلسلة أفلام "حرب النجوم".

قصر أولاد دباب:

شُيد هو الآخر كمخزن لحفظ مؤن السكان المحليين وحمايتها من الأخطار الخارجية، ويتألف من عدة طوابق تضم غرفا صغيرة متلاصقة ومتناسقة، بنيت من الطين والحجارة لتلائم المناخ الصحراوي الجاف.

ويمكن الوصول إلى الطوابق العليا عبر سلالم ضيقة متشابكة تضفي على الزيارة أجواء من المغامرة والاستكشاف، وقد استُخدم بدوره كموقع لتصوير مشاهد من سلسلة أفلام "حرب النجوم" بفضل تصميمه المعماري الفريد.

8- قرية شنني

بمجرد وصولك إلى شنني، ستقع في غرامها ولن ترغب في مغادرتها. فهي قرية تقليدية شُيدت على أعالي الجبال منذ مئات السنين، وتحكي حجارتها الصامدة قصص سكان عاشوا بين جنباتها وتكيفوا مع طبيعة قاسية بإرادة وصبر.

وتستقطب القرية اليوم عدداً كبيراً من الزوار وعشاق التاريخ من داخل تونس وخارجها، لما يوفره موقعها الجغرافي المرتفع من مناظر طبيعية خلابة وإطلالات بانورامية آسرة.

وإلى جانب متعة التسلق والتجول بين أزقتها ومساكنها الجبلية، تضم شنني مقاهٍ تقليدية ومعروضات حرفية متنوعة، تعكس ثقافة المنطقة وتراثها، وهي من إنتاج أيدي السكان المحليين.

تكاليف التنقل

تختلف تكاليف التنقل بحسب وسيلة السفر المختارة، وتنقسم إلى خيارين رئيسيين:

1- النقل العمومي

من تونس العاصمة إلى محافظة توزر: 30 ديناراً (10 دولارات).

من توزر إلى مدينة دوز: نحو 15 ديناراً (5 دولارات).

من دوز إلى محافظة تطاوين: حوالي 15 ديناراً (5 دولارات).

تنقلات داخل كل محافظة باستعمال سيارة أجرة: نحو 10 دنانير (3 دولارات) لكل محافظة.

2- النقل الخاص (حافلة سياحية)

تقدّر تكلفة الرحلة بحوالي 250 ديناراً للشخص الواحد (نحو 80 دولاراً).

نفقات الأنشطة الترفيهية

ركوب الكاليس (عربة تجرها الخيول) لزيارة الواحات: نحو 5 دنانير للشخص (أقل من دولارين).

زيارة متحف "الشاق واق" في توزر: 12 ديناراً للشخص (4 دولارات).

زيارة دار شريط في توزر: 12 ديناراً للشخص (4 دولارات).

جولات بسيارات رباعية الدفع لزيارة مدن تاريخية قديمة: نحو 300 ديناراً (نحو 96 دولاراً) لنصف يوم (7 أشخاص).

نفقات الإقامة

بالنسبة للإقامة، تمتد الرحلة على 4 أيام و3 ليال، وتتراوح تكلفة الليلة الواحدة بين 60 و70 ديناراً (نحو 19 إلى 22 دولاراً) للشخص في نزل من فئة 4 نجوم، بنظام نصف إقامة يشمل فطور الصباح والعشاء، مع اختلاف الأسعار بحسب المؤسسة الفندقية.