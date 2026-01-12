عتمة الدوحة.. كيف تقضي ليالي الشتاء في قطر؟

مع حلول الشتاء في دولة قطر تنخفض الحرارة وتزدحم الشوارع ليلا، وتتحول الواجهة البحرية والأسواق والمجمعات والبر إلى فضاءات مفتوحة، تجمع الترفيه والخصوصية وتوازن بين الحداثة والهوية القطرية المحافظة.

الكورنيش.. نزهة على الخليج

في كورنيش الدوحة -أحد أكثر الأماكن حيوية في البلاد- تبدأ الحركة الحقيقية بعد العاشرة ليلا، يمتد شريط طويل من العائلات تمشي أو تجلس على العشب المواجه للخليج، بينما تضيء الأبراج المقابلة السماء بألوان مختلفة، محولة الخلفية إلى لوحة ضوئية يستغلها كثيرون لالتقاط الصور.

تبحث العائلات هنا عن مساحة مفتوحة تجمع الجميع، فالأطفال يركضون أو يقودون دراجات صغيرة، والشباب يمارسون الجري أو ركوب "السكوتر"، بينما يختار الآباء والأمهات الجلوس بهدوء مع كوب شاي أو قهوة من عربات الأكل والمشروبات المنتشرة على امتداد الطريق.

يعكس هذا النمط من الخروج جانبا من الحياة اليومية في قطر، إذ تحرص الأسر على قضاء الوقت في الهواء الطلق خلال الشتاء، تعويضا عن شهور الصيف الطويلة وارتفاع درجات الحرارة فيها.

بين واقف ومشيرب

غير بعيد عن الكورنيش، يتحول سوق واقف ليلا إلى نقطة جذب رئيسية للعائلات، يمنح التجول في أزقة السوق المضيئة بالمصابيح التقليدية الزوار شعورا بالعودة إلى الماضي، إلا أنه يمتزج بحضور قوي للحاضر يتمثل في المطاعم والمقاهي المتجاورة، وروائح الأكلات الشعبية، ومحلات التوابل والعطور، وباعة الهدايا التذكارية.

تفضل عائلات كثيرة المجيء إلى السوق بعد العاشرة مساء، حين تخف حرارة المكان ويقل الازدحام الذي يشهده منتصف المساء، باحثة عن عشاء متأخر أو جلسة مطولة على أحد المقاهي الشعبية أو الحديثة، في بيئة تسمح للأسر بالجلوس معا، بعيدا عن الضجيج الموسيقي العالي أو الأجواء غير الملائمة للعائلات.

وعلى بعد مسافة قصيرة، تقدم منطقة مشيرب قلب الدوحة نموذجا آخر لليالي قطر، بمبانيها الحديثة المستلهمة من العمارة القطرية، وساحاتها الواسعة للمشي والجلوس، ومجموعتها من المقاهي والمطاعم التي تمدد نشاطها إلى ساعات متأخرة في عطلات نهاية الأسبوع.

في مشيرب أيضا، يمكن ملاحظة تزايد حضور العائلات مع أطفالهم، إلى جانب الشباب الذين يختارون المكان للتصوير أو للقاءات الهادئة، في بيئة حضرية منظمة تدمج بين الخصوصية العائلية والوجه العصري للعاصمة.

لوسيل واللؤلؤة

تقدم مدينة لوسيل وجزيرة اللؤلؤة بدورهما خيارات واسعة للعائلات بعد العاشرة مساء، خاصة في الشتاء. ففي "بوليفارد لوسيل"، تمتد المقاهي والمطاعم على جانبي الشارع الواسع وسط إضاءة لافتة، تشعر الزائر وكأنه في قلب مدينة حديثة مصممة للمشي والتجول. تتنوع خيارات الطعام بين مطابخ عربية وآسيوية وغربية، لكن القاسم المشترك بينها هو توجهها العام لاستقبال العائلات، مع وجود أماكن مخصصة للأطفال أحيانا أو مساحات آمنة للحركة.

أما جزيرة اللؤلؤة، فتقدم نمطا أقرب إلى الهدوء، إذ تفضل كثير من العائلات الجلوس في الممرات المطلة على المارينا، أو اختيار مطاعم بإطلالة بحرية لقضاء ليلة شتوية هادئة. وتبقى الهوية العائلية حاضرة بقوة، فوجود الأطفال في عربات صغيرة أو على دراجات هو مشهد مألوف حتى ساعات متقدمة من الليل في العطلات.

"الكشتة" الشتوية

بعيدا عن إضاءة الأبراج والمجمعات التجارية، يختار جزء من العائلات في قطر قضاء ليالي الشتاء في البر المفتوحة، حيث تنتشر ظاهرة "الكشتات"، وهي خيام أو جلسات برية تجهز ليلا ولا تنتهي غالبا قبل ساعات الفجر الأولى.

في البر، يعود المشهد إلى عناصر بسيطة لكنها عميقة الحضور في الوعي الخليجي: نار مشتعلة، ودلال قهوة عربية، وشاي على الجمر، وجلسة على السجاد، وأحاديث عائلية أو بين الأصدقاء. بعض العائلات تفضل البقاء في البر ليومين أو أكثر، مع مخيمات منظمة توفر مستوى أعلى من التجهيز والخدمات، بينما يكتفي آخرون بخروج مسائي ينتهي قبل الصباح.

ويعكس هذا النمط من السهر تمسكا بجانب من الموروث البدوي، إذ يعد الشتاء فرصة لإحياء عادات الجلسات الخارجية في جو عائلي محافظ تحت سماء مفتوحة، بعيدا عن ضوضاء المدينة.

فعاليات موسمية

في مواسم معينة، تزداد خيارات العائلات ليلا بتنظيم فعاليات تمتد حتى ساعات متأخرة، مثل المهرجانات المرتبطة بـ"شتاء قطر"، أو الفعاليات المصاحبة للبطولات الرياضية الكبرى، أو مهرجانات التسوق والعروض الخارجية في كتارا والواجهة البحرية وغيرها.

تجمع هذه الفعاليات بين الأنشطة الترفيهية والثقافية: عروض فنية، وأكشاك أطعمة من دول مختلفة، وألعاب للأطفال، ومساحات لعرض منتجات محلية أو حرف تقليدية، مما يجعل الخروج العائلي ليلا فرصة لاكتشاف تجارب جديدة، دون الخروج عن الإطار المحافظ أو التعارض مع خصوصية المجتمع وقيمه.

السهر الهادئ

تنتشر في مختلف مناطق الدوحة مقاه ومطاعم تستقبل العائلات حتى ساعات متأخرة، لا سيما في عطلة نهاية الأسبوع. وتتنوع الأجواء بين جلسات تطل على البحر، أو على حدائق ومساحات خضراء، أو في أدوار علوية بإطلالة على المدينة.

ورغم تنوع الأنماط والديكورات والمطابخ، تبقى هناك خصوصية ملحوظة، تتمثل في الحفاظ على بيئة ملائمة لوجود العائلات، والالتزام العام بمراعاة طبيعة المجتمع من حيث مستوى الضوضاء، ونمط المحتوى المعروض على الشاشات، وحتى طريقة تنظيم الجلسات، بما يحفظ قدراً من الخصوصية.

في المقابل، باتت "القهوة المسائية" جزءا من روتين كثير من الشباب والعائلات على حد سواء، إذ يتم اختيار مقهى معين كـ"محطة ختام" لليلة الشتوية بعد جولة في السوق أو الكورنيش أو المجمع.

لماذا تميل العائلات إلى الخروج ليلاً خلال فصل الشتاء؟

تتعدد الدوافع وراء تفضيل السهر خارج المنزل، ويمكن تلخيص أبرزها في:

• الطقس: يعد الشتاء وقتاً مثالياً للأنشطة الخارجية، إذ تكون درجات الحرارة ليلاً أكثر اعتدالاً وملاءمة للنزهات والجلسات المفتوحة.

• نمط العمل والدراسة: غالباً ما تنتهي الالتزامات اليومية في المساء، ما يدفع العائلات إلى تأجيل الخروج لما بعد العشاء، خصوصاً خلال عطلة نهاية الأسبوع.

• البعد العائلي: لا يكون السهر غاية بحد ذاته، بل وسيلة لقضاء وقت مشترك بين أفراد الأسرة، سواء عبر نزهة أو عشاء أو احتساء القهوة أو حتى المشي في الأماكن المفتوحة.

ورغم امتداد السهر أحياناً، تحرص كثير من الأسر على تحقيق توازن بين الاستمتاع بأجواء الشتاء ومتطلبات اليوم التالي من عمل أو دراسة، في انعكاس لتفاعل مع نمط الحياة الحديث دون الإخلال بالمسؤوليات اليومية.

بين المتعة والأمان

في خلفية هذا المشهد الليلي، يبرز دور الجهات الرسمية بوصفه عاملا منظما وضامنا للسلامة، إذ تخضع الأماكن العامة والأسواق والمناطق السياحية لإجراءات أمنية وتنظيمية واضحة، تعزز شعور العائلات بالاطمئنان أثناء تجولها حتى ساعات متأخرة.

وفي البر، تتكرر التوجيهات المرتبطة بسلامة التخييم، والالتزام بضوابط حماية البيئة، وعدم الإضرار بالمناطق الطبيعية، إلى جانب تنظيم مواسم التخييم الشتوي في مواقع محددة، بما يحقق توازنا بين الاستمتاع بالأجواء البرية والحفاظ على البيئة والفضاء العام.

هوية ليلية خاصة

ما يلفت الانتباه في تجربة قطر مع ما يعرف بـ"الحياة الليلية" أنها متجذرة في هويتها الثقافية، فعلى الرغم من التطور المتواصل في البنية التحتية السياحية والترفيهية، تظل خيارات العائلات محكومة بإطار قيمي واضح، يجعل من الخروج ليلا امتدادا طبيعيا ليوم عائلي محافظ لا انفصال عنه.

وبين الكورنيش، وسوق واقف، ومشيرب، ولوسيل، واللؤلؤة، والبر، يتشكل مشهد متنوع لدوحة تنبض بالحياة في الشتاء، لكن بطابعها الخاص، كمدينة تتيح الاستمتاع حتى ما بعد منتصف الليل، وتوفر خيارات متعددة دون المساس بخصوصية المجتمع أو هويته.