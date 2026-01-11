بوتسوانا تطلق برنامج منح الجنسية للمستثمرين الأجانب بمساهمة تبدأ من 75 ألف دولار

أعلنت بوتسوانا، أكبر منتج للألماس في أفريقيا، عن إطلاق برنامج جديد يمنح المستثمرين الأجانب الجنسية مقابل مساهمة مالية تبدأ من 75 ألف دولار. ومن المقرر أن يبدأ العمل بالبرنامج رسميا مطلع عام 2026، في إطار مسعى حكومي لتنويع الاقتصاد بعيدا عن الاعتماد المفرط على صادرات الألماس، التي تشكل نحو ثلث الناتج المحلي الإجمالي وتشهد تراجعا في السنوات الأخيرة.

ووفقا للبيانات الرسمية، يتعين على المتقدمين دفع مساهمة حكومية تتراوح بين 75 و90 ألف دولار، إضافة إلى رسوم الفحص والتدقيق الأمني، لتصل التكلفة الإجمالية إلى نحو 90 ألف دولار أو أكثر بحسب حجم الأسرة. وسيعمل البرنامج وفق نظام الحصص المحدودة، حيث تفتح أبواب التقديم بعد إقرار التشريعات النهائية في مطلع 2026.

وقد شهدت مرحلة التسجيل الأوّلي إقبالا لافتا، إذ سجلت المنصة الحكومية 464 طلب اهتمام من 77 دولة خلال الأسبوع الأول، تصدرتها الهند والولايات المتحدة وجنوب أفريقيا وباكستان ونيجيريا وزيمبابوي. ويخطط العديد من المتقدمين للتسجيل مع أفراد أسرهم، ما يعكس جاذبية البرنامج لدى المستثمرين الباحثين عن فرص استقرار طويلة الأمد.

تحول في سياسة الجنسية

يمثل البرنامج تحولا في سياسة بوتسوانا تجاه الجنسية المزدوجة، إذ يتيح للمستثمرين الاحتفاظ بجنسياتهم الأصلية إلى جانب الجنسية البوتسوانية، وهو ما يعد تغييرا بارزا في بلد كان يفرض قيودا صارمة على تعدد الجنسيات.

وبهذا القرار، تنضم بوتسوانا إلى مجموعة من الدول الأفريقية التي اعتمدت برامج "المواطنة عبر الاستثمار"، مثل مصر وسيراليون وساو تومي وبرينسيب، حيث تتراوح المساهمات المطلوبة بين 90 و250 ألف دولار. كما تدرس دول أخرى، بينها موريشيوس وناميبيا وكينيا وأوغندا، إطلاق برامج مشابهة لتعزيز تدفقات رأس المال الأجنبي ودعم قطاعات استراتيجية.