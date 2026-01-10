متحف ياباني لا يدخله الزوار بالأحذية.. تجربة فنية تمشي فيها عبر الضوء والماء

في قلب منطقة تويوسو الحديثة بطوكيو، يبرز متحف تيم لاب بلانيتس طوكيو (teamLab Planets TOKYO DMM) كأحد أكثر الوجهات الثقافية ابتكاراً في اليابان، مقدماً نموذجاً جديداً لمفهوم المتحف في القرن الحادي والعشرين. هنا، لا يكتفي الزائر بمشاهدة الفن، بل يصبح جزءاً منه، داخل فضاء رقمي غامر يمزج الفن بالتكنولوجيا والطبيعة، ويعيد تعريف العلاقة بين الجسد والمكان.

متحف بلا جدران تقليدية

صُمم المتحف على يد مجموعة من الفنانين اليابانيين المعروفين باسم تيم لاب (TeamLab)، ويقوم على مفهوم الفن الغامر (Immersive Art)، حيث لا تُعرض الأعمال الفنية للفرجة فقط، بل تتفاعل مع حركة الزوار وأجسادهم، وتتبدل بتبدل وجودهم داخل الفضاء. ويصف القائمون على المتحف التجربة بأنها "متحف تمشي فيه عبر الماء، وحديقة تصبح فيها واحدا مع الزهور"، في توصيف يلخص بدقة الطابع الحسي الشامل للزيارة، حيث تتحول الحركة واللمس والضوء إلى عناصر أساسية في العمل الفني نفسه.

حدائق زهور ومجرات ضوئية

يضم المتحف مجموعة من الأعمال التفاعلية اللافتة، من بينها حديقة الزهور الطافية (Floating Flower Garden)، حيث تحيط بالزائر كتلة ثلاثية الأبعاد من الزهور المعلقة، تتحرك وترتفع مع دخوله، وكأنها تفتح له ممراً داخلها.

كما يبرز عمل الكون البلوري اللامتناهي (The Infinite Crystal Universe)، وهو فضاء ضوئي يعتمد على آلاف نقاط الإضاءة التي تنعكس بلا نهاية، مع إمكانية تفاعل الزوار لاختيار عناصر ضوئية تضيف بعداً شخصياً للتجربة.

حافياً داخل العمل الفني

واحدة من أبرز سمات تيم لاب بلانيتس أن الدخول يتم حافياً، إذ يتحرك الزائر عبر مساحات مائية ضحلة وأرضيات عاكسة، لتصبح خطواته نفسها جزءاً من العمل الفني. هذا العنصر يشكل جوهر التجربة، حيث يتحول الجسد إلى أداة استكشاف، وتصبح الحركة لغة تفاعل مع الضوء والإسقاطات الرقمية العملاقة.

الإحساس بالجسد جزء من الفن

ولا تقتصر التجربة على الإبهار البصري فقط، إذ يضم المتحف عملاً بعنوان الثقب الأسود الناعم (Soft Black Hole)، حيث تكون الأرضية غير ثابتة عمداً، ما يغير إحساس التوازن والحركة، ويدفع الزائر إلى وعي مختلف بجسده داخل الفراغ. كما تشمل التجربة مناطق مخصصة للماء والحدائق الرقمية، وأقسام تفاعلية أشبه بملاعب فنية تستجيب للمس والحركة، ما يجعل المكان جذاباً للعائلات والأطفال والمراهقين.

كيف تصل إلى المتحف عند زيارتك لطوكيو؟

يقع المتحف في 6-1-16 تويوسو (Toyosu)، حي كوتو، طوكيو. ويمكن الوصول إليه بسهولة عبر محطة شين-تويوسو (Shin-Toyosu) على خط يوريكامومي (Yurikamome) (على بعد دقيقة مشياً)، أو من محطة تويوسو (Toyosu) على خط يوراكوتشو (Yurakucho) التابعة لمترو طوكيو، على مسافة تقارب عشر دقائق سيراً.

إعلان

تعتمد زيارة المتحف على الحجز الإلكتروني المسبق فقط، إذ لا تتوفر التذاكر للبيع في الموقع. وتشير الأسعار الاسترشادية إلى أن تذكرة البالغين (18 سنة فأكثر) تبلغ نحو 25 دولارات أميركية، بينما تصل إلى نحو 18 دولارات لطلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية، ونحو 10 دولارات للأطفال من 4 إلى 12 سنة، في حين يُسمح بدخول الأطفال دون سن الثالثة مجانا. وقد تختلف الأسعار بحسب اليوم والموسم، لذا يُنصح بالتحقق من القيمة النهائية عند إتمام الحجز.

تمديد حتى 2027

كان تيم لاب بلانيتس طوكيو مشروعاً مؤقتاً في الأساس، إلا أن الإقبال الجماهيري الكبير دفع القائمين عليه إلى تمديد فترة تشغيله رسمياً حتى عام 2027، ما يعكس نجاحه كأحد أبرز معالم الجذب السياحي والثقافي في العاصمة اليابانية.

لا يقدم هذا المتحف مجرد عروض رقمية، بل تجربة حسية كاملة تعكس تحولاً أوسع في مفهوم المتاحف الحديثة، من أماكن للعرض والمشاهدة إلى فضاءات للاندماج والتفاعل. في تيم لاب بلانيتس، لا يكتفي الزائر بالتقاط الصور، بل يعيش الفن بجسده، ويمشي داخله، ويخرج بتجربة يصعب اختزالها في إطار واحد.