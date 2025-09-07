48 ساعة لا تُنسى في ريغنسبورغ البافارية

في قلب ولاية بافاريا الألمانية، وعلى ضفاف نهر الدانوب، تتألق مدينة ريغنسبورغ (Regensburg) كواحدة من أقدم وأجمل المدن الأوروبية.

يمتد تاريخ المدينة البافارية لأكثر من ألفي عام، بأزقة ضيقة تعكس ملامح الحضارة الرومانية والنهضة الإيطالية، وقد أصبحت ريغنسبورغ وجهة سياحية عالمية مدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو منذ عام 2006.

أزقة ذات لمسة إيطالية

ما إن يتجول الزائر في البلدة القديمة حتى يلاحظ الأجواء الإيطالية المميزة: شرفات مزينة بالزهور، وأقواس حجرية تعكس العمارة الرومانية، مقاهٍ صغيرة وساحات عامرة بالحياة تشبه أجواء المدن الإيطالية مثل فيرونا وفلورانسا، وشوارع مرصوفة بالحجر، مليئة بالمتاجر المحلية والمطاعم التي تقدم مزيجا من المطبخ البافاري والإيطالي.

هذه التفاصيل المعمارية والفنية لم تأت من فراغ، إذ تأثرت ريغنسبورغ بالنهضة الإيطالية في العصور الوسطى، خاصة مع حركة التجار والبعثات الدبلوماسية التي ربطت شمال أوروبا بالجنوب.

المعالم البارزة

كاتدرائية سانت بيتر: تحفة قوطية شامخة تعتبر رمز المدينة.

جسر شتاينرنه (Steinerne Brücke): جسر حجري من القرن الـ12، يُعد أحد أقدم الجسور التي لا تزال قائمة في أوروبا.

برج غولدنر (Goldener Turm): برج يعود إلى التجار الإيطاليين الأثرياء الذين جلبوا معهم أسلوب العمارة البرجية من فلورانسا.

الدانوب: النهر الذي يعانق المدينة ويمنحها بعدا طبيعيا ساحرا، فضلا عن كونه طريقا تجاريا تاريخيا.



روح المدينة

ريغنسبورغ ليست مجرد معالم تاريخية، إنها مدينة نابضة بالحياة الجامعية والثقافية، فهي تضم جامعة كبيرة تجذب آلاف الطلبة الدوليين، وتشهد مهرجانات موسيقية وفنية على مدار العام، فتعتبر مركزا مهما للتنوع الثقافي بفضل موقعها الجغرافي كجسر بين الشرق والغرب الأوروبي.

هي مدينة تجمع بين التاريخ الروماني والروح الإيطالية والهوية البافارية، أزقتها الضيقة ليست مجرد طرق للتنقل، بل مسرح يومي يعكس تلاقح الحضارات ويمنح الزائر إحساسا بأنه يعيش في لوحة فنية متحركة.

برنامج سياحي في ريغنسبورغ

اليوم الأول: سحر البلدة القديمة

جولة سيرا على الأقدام في البلدة القديمة المدرجة على قائمة اليونسكو وزيارة كاتدرائية سانت بيتر التحفة القوطية الأشهر في المدينة، والمرور عبر جسر شتاين الحجري والتقاط صور بانورامية للمدينة والدانوب.

اليوم الثاني: الطبيعة والثقافة

رحلة نهرية على متن قارب في الدانوب باتجاه الصرح التذكاري فالهالا (Walhalla) المطل على النهر، وهو صرح كلاسيكي مهيب بُني على الطراز الإغريقي.

استكشاف المناظر الطبيعية المحيطة والتقاط صور بانورامية خلابة، وجبة مريحة على متن القارب أو في أحد مطاعم ضفاف النهر.

زيارة متحف تاريخ بافاريا (Haus der Bayerischen Geschichte) للتعرف على التراث البافاري.

جولة مسائية في الساحات المضيئة، مع قهوة أو آيس كريم في أحد المقاهي الإيطالية الطابع.

نصائح للسائح

الإقامة: اختر فندقا في البلدة القديمة لتكون قريبا من كل المعالم، وبالنسبة لوسائل التنقل فمن الأفضل استكشاف ريغنسبورغ سيرا على الأقدام أو بالدراجة.

فخلال هذين اليومين فقط، يعيش السائح في ريغنسبورغ تجربة تمزج بين التاريخ والثقافة والطبيعة وروح إيطالية نابضة بالحياة.