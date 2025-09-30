تعرف على متعة ركوب الدراجة الكهربائية بجبال الألب السويسرية

لاكس- في قلب جبال الألب السويسرية، وجدتُ نفسي في بلدة لاكس الصغيرة في إقليم غراوبوندن شرق سويسرا، والتي تحولت في السنوات الأخيرة إلى وجهة لعشاق الرياضات الجبلية والطبيعة الخلابة.

ورغم أنها نجحت في تعريف نفسها بوصفها من أهم المناطق للتزلج في موسم الشتاء، فإن لاكس تعد وجهة نابضة بالحياة في الصيف ومساحة رحبة للتنزه وركوب الدراجات عبر مسارات مرسومة بعناية تتدرج بين المروج الخضراء والوديان.

وفي نشاط يزاوج بين متعة الرياضة واكتشاف الممرات الجبلية، اخترت أن أبدأ مغامرتي عبر ركوب الدراجة الكهربائية (E-biking) للتعرف عن قرب على المزارع التقليدية والبحيرات الصافية ومعالم منطقة فليمز لاكس فاليرا.

حرية الاكتشاف

تتميز مسارات لاكس بمرورها عبر الغابات الصنوبرية الكثيفة والمشاهد البانورامية التي تنسيك ضجيج المدن الكبيرة، ومع كل توقف قصير، تلتقط أنفاسك وتتأمل مشاهد لا تُنسى.

وما أن انطلقت بالدراجة الكهربائية، حتى شعرت أن المحرك الكهربائي المدمج فيها يمنحني حرية إضافية، إذ لا أحتاج إلى قوة بدنية خارقة لتجاوز المنحدرات، بل يكفي أن أركز على تفاصيل الطبيعة من حولي وهي ترافقني بصدى الأجراس المعلقة في أعناق الأبقار على سفوح الجبال وروائح الصنوبر التي تعبق في الأفق.

أدركت آنذاك أن هذا النشاط لا يعد وسيلة تنقل فحسب، بل جسر تواصل يربط الإنسان بالطبيعة دون إثقال الجسد بعناء المرتفعات الجبلية الوعرة. فكانت كل نقرة على الدواسة خطوة أعمق في قلب الألب السويسري.

ولعل أهم ما يميز هذه التجربة هو أنها متاحة للجميع، إذ لا تتطلب أن تكون رياضيا من العيار الثقيل، لأن المساعدة التقنية للدراجة ستساعدك على عيش التجربة بكامل تفاصيلها.

للكبار والصغار

وتقدم محطات تأجير الدراجات في لاكس خيارات متنوعة بأسعار تبدأ من نحو 200 فرنك سويسري لمدة ساعتين مع مرشد، مع إمكانية الحصول على خرائط لمسارات محددة مناسبة للعائلات والأفراد، أو للرحلات الطويلة التي تمتد لساعات عبر الجبال.

وتوفر "مدرسة لاكس" دورات حصرية للنساء، بقيمة 165 فرانكا سويسريا لليوم الواحد، لتعلم أساسيات ركوب الدراجات الجبلية، بما في ذلك الدروس النظرية في مركز المهارات بمحطة الوادي، وتطبيق ذلك على مسارات سهلة بشكل مبدئي، فضلا عن تعلم الحيل التي يجب القيام بها إذا حدث أي عطل في الطريق.

وإذا أردت تجربة الدراجة الكهربائية مع العائلة رفقة مرشد سياحي، فيُنصح بالدورة المخصصة للعائلات من 3 إلى 6 أفراد، بسعر 300 فرنك سويسري لمدة 3 ساعات، أو 530 فرنكا سويسريا لدورة مدتها 6 ساعات.

وللأطفال من سن السادسة، تقدم هذه المدرسة معسكرات متنوعة حسب الفئة العمرية والقدرات، تحت إشراف متخصص. ويتم تعليم الأطفال كل ما يحتاجه راكبو الدراجات الجبلية المستقبليون، من أساسيات ركوب الدراجة إلى ركوب المسارات.

مرآة صافية بين الجبال

كانت بحيرة كوما من أجمل محطات الوقوف التي تتخلل هذه الرحلة، فعلى الرغم من صغرها، فإن سحرها يتجاوز مساحتها بلونها الأخضر الفيروزي الصافي الذي يبدو كمرآة تعكس هيبة جبال الألب المحيطة.

وتعد كوما من أجمل بحيرات سويسرا الداخلية وتقع في منطقة فليمس بكانتون غراوبوندن على ارتفاع يزيد على ألف متر فوق سطح البحر. كما توفر المنطقة المحيطة بالبحيرة مسارات خلابة للمشاة وركاب الدراجات.

وتتغذى بحيرة كوما من ينابيع جوفية تجعل لونها يتلألأ من الفيروزي إلى الأخضر الزمردي، حسب سطوع الضوء. ويتقلب منسوب مياهها وفق المواسم، وهي متصلة مباشرة بشبكة المياه الجوفية لجبال فليمز.

ويعتبر التوقف عند هذه البحيرة جزءا من تجربة ركوب الدراجات في لاكس، ومع درجات حرارة مياه تصل إلى 24 درجة مئوية في الصيف، تُعد بحيرة كوما واحدة من أدفأ البحيرات الجبلية في سويسرا.

وتوفر منصة السباحة وبرج الغوص والمسبح المائي مع المطاعم المحيطة تجربة مثالية. أما إذا كنت تبحث عن الهدوء والسكينة، فستجد على طول الشاطئ أماكن منعزلة للتنزه في أحضان الطبيعة.

غراند كانيون السويسري

وعلى بعد مسافة قصيرة من لاكس، يمتد مضيق الراين الواقع بين رايشناو وإيلانز الذي يصفه السويسريون بـ"غراند كانيون سويسرا"، نظرا لما يتفرد به من جمال فريد في منطقة جبال الألب.

وقد تشكل هذا الوادي العميق قبل نحو 10 آلاف عام نتيجة انهيار جبلي ضخم، ونتج عنه جدران صخرية شاهقة يصل ارتفاعها إلى 400 متر، تحتضن بينها نهر الراين في بداياته الأولى.

في هذه المضايق البرية، يمكنك الاستمتاع بتجربة غامرة من الإثارة في أثناء التجديف في النهر أو التنزه على طول التكوينات الصخرية الوعرة، كما توفر مسارات المشي لمسافات طويلة حول المضيق.

منصة "إيل سبير" المرتفعة

وفي جولتنا، توقفنا عند منصة "إيل سبير" المرتفعة التي تتيح إطلالات بانورامية على الوادي، وهناك، يبدو المشهد مختلفا تماما، حيث الطبيعة الأكثر خشونة، وتدرج الألوان بين الرمادي الداكن والأبيض الجيري، في تباين مذهل بين خضرة الغابات وزرقة السماء.

يستقطب هذا المكان هواة التصوير وعلماء الجيولوجيا نظرا لتكوينه الاستثنائي، أما بالنسبة لراكبي الدراجات الكهربائية، فإن المرور بهذا الكانيون السويسري يمثل ذروة التجربة، لأنه يجمع بين التحدي الرياضي والاكتشاف البصري لمعجزة نُحتت منذ آلاف السنين.

وعند غروب الشمس، انتهت جولتي بضوء برتقالي ينساب على قمم الألب، وكأنه يبارك هذه الرحلة القصيرة التي اختصرت معنى الانسجام بين الجمال والطبيعة.