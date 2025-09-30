بالصور.. مسجد تشامليجا أكبر مساجد تركيا

إسطنبول– يعتبر مسجد تشامليجا (Çamlıca Mosque) أعلى مسجد في مدينة إسطنبول، وهو أكبر مساجد تركيا ويقع على أعلى قمة في المدينة بمنطقة أسكودار، مما يجعله قابلاً للرؤية من جميع أنحاء إسطنبول.

تم افتتاح المسجد رسميا في مايو/أيار عام 2019 بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وممثلين عن عدد من دول العالم الإسلامي، ويحتوي على مجمع ضخم يضم متحفاً ومعرضاً فنياً وقاعة مؤتمرات ومكتبة.

وتم بناء المسجد على مساحة 125 ألف متر مربع، وله ست منارات ومرآب للسيارات، يتسع لأكثر من 3000 سيارة، ومزج بين العمارة العثمانية والسلجوقية، ويقال إنه يتسع لاستقبال نحو 60 ألف مصل في وقت واحد.

ويتميز بكثرة الزخارف الجميلة والنقوش التي تحتوي على آيات قرآنية وأسماء الخلفاء الراشدين وبعض الصحابة، وتعد قبته من الداخل لوحة فنية رائعة وتتوسط صحن المسجد.

بالإضافة للصلاة في المسجد يمكنك التنقل في أقسامه المختلفة وزيارة المتحف الملحق به وكذلك المكتبة الكبيرة التي تحتوي على الآلاف من الكتب الإسلامية والثقافية والفنية، وهناك أيضا معرض الفن الذي تقام فيه معارض مختلفة للفن الإسلامي والعروض الثقافية.