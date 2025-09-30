سياحة وسفر|تركيا

بالصور.. مسجد تشامليجا أكبر مساجد تركيا

مسجد تشامليجا في إسطنبول افتتح عام 2019
مسجد تشامليجا بني على أعلى قمة في إسطنبول (الجزيرة)

عبد الحكيم طه

Published On 30/9/2025
آخر تحديث: 07:17 (توقيت مكة)

إسطنبول– يعتبر مسجد تشامليجا (Çamlıca Mosque) أعلى مسجد في مدينة إسطنبول، وهو أكبر مساجد تركيا ويقع على أعلى قمة في المدينة بمنطقة أسكودار، مما يجعله قابلاً للرؤية من جميع أنحاء إسطنبول.

تم افتتاح المسجد رسميا في مايو/أيار عام 2019 بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وممثلين عن عدد من دول العالم الإسلامي، ويحتوي على مجمع ضخم يضم متحفاً ومعرضاً فنياً وقاعة مؤتمرات ومكتبة.

وتم بناء المسجد على مساحة 125 ألف متر مربع، وله ست منارات ومرآب للسيارات، يتسع لأكثر من 3000 سيارة، ومزج بين العمارة العثمانية والسلجوقية، ويقال إنه يتسع لاستقبال نحو 60 ألف مصل في وقت واحد.

ويتميز بكثرة الزخارف الجميلة والنقوش التي تحتوي على آيات قرآنية وأسماء الخلفاء الراشدين وبعض الصحابة، وتعد قبته من الداخل لوحة فنية رائعة وتتوسط صحن المسجد.

بالإضافة للصلاة في المسجد يمكنك التنقل في أقسامه المختلفة وزيارة المتحف الملحق به وكذلك المكتبة الكبيرة التي تحتوي على الآلاف من الكتب الإسلامية والثقافية والفنية، وهناك أيضا معرض الفن الذي تقام فيه معارض مختلفة للفن الإسلامي والعروض الثقافية.

متحف مسجد تشامليجا بإسطنبول
مسجد تشامليجا قبلة السياح من مختلف أنحاء العالم (الجزيرة)

 

متحف مسجد تشامليجا بإسطنبول
القباب الداخلية لمسجد تشامليجا تحفة فنية (الجزيرة)

 

متحف مسجد تشامليجا بإسطنبول
يحتوي متحف المسجد على مصاحف تاريخية (الجزيرة)

 

متحف مسجد تشامليجا بإسطنبول
آيات قرآنية بخط اليد من العصر العثماني (الجزيرة)

 

متحف مسجد تشامليجا بإسطنبول
متحف المسجد يحتوي على قسم من كسوة الكعبة المشرفة (الجزيرة)

 

متحف مسجد تشامليجا بإسطنبول
مصحف عثماني من المعروضات في المتحف (الجزيرة)

 

متحف مسجد تشامليجا بإسطنبول
واحدة من لوحات كثيرة في المتحف (الجزيرة)

 

متحف مسجد تشامليجا بإسطنبول
يعرض المتحف خصلة من شعر الرسول صلى الله عليه وسلم (الجزيرة)

 

متحف مسجد تشامليجا بإسطنبول
أخصلة من شعر الرسول صلى الله عليه وسلم (الجزيرة)

 

متحف مسجد تشامليجا بإسطنبول
سلاح ناري قديم من الأسلحة المعروضة بالمتحف (الجزيرة)

 

متحف مسجد تشامليجا بإسطنبول
جانب من المتحف يحتوي على سيوف وحراب عثمانية (الجزيرة)

 

متحف مسجد تشامليجا بإسطنبول
آثار عثمانية منتشرة في أرجاء المتحف (الجزيرة)

 

متحف مسجد تشامليجا بإسطنبول
مقعد من العصر العثماني (الجزيرة)

 

متحف مسجد تشامليجا بإسطنبول
جانب من المتحف (الجزيرة)

 

متحف مسجد تشامليجا بإسطنبول
حقائب من العصر العثماني (الجزيرة)

 

متحف مسجد تشامليجا بإسطنبول
سيف ودرع (الجزيرة)

 

متحف مسجد تشامليجا بإسطنبول
من أدوات القتال عند العثمانيين (الجزيرة)

 

