إبداعات السياحة.. كتاب يسلط الضوء على أبرز معالم قطر

الدوحة ـ بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للسياحة، شهدت الدوحة تدشين كتاب "إبداعات السياحة القطرية" للإعلامية والكاتبة موزة آل إسحاق، في حدث وصفه متابعون بأنه إضافة نوعية للمكتبة السياحية العربية.

ويوثق الكتاب التحولات المتسارعة التي شهدها القطاع السياحي في قطر منذ انطلاق الرؤية الوطنية 2030، مرورا باستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، وصولا إلى ما تصفها الكاتبة بـ"مرحلة النضج السياحي" التي تعيشها البلاد اليوم.

الأمن السياحي

ويتوقف الكتاب عند مجموعة من التشريعات والقرارات الحكومية التي أرست قواعد الأمن السياحي، الذي يعد أحد أهم أسرار النهضة في هذا القطاع، باعتباره عاملا حاسما في تعزيز ثقة السياح والمستثمرين على حد سواء.

كما ينقل الكتاب آراء وتطلعات صناع القرار حول التحديات والفرص المستقبلية، ويركز على المقومات التي جعلت قطر تحظى بمكانة متقدمة في مؤشرات السياحة العالمية.

وفي تصريح خاص للجزيرة نت، أوضحت الكاتبة موزة آل إسحاق أن كتابها "إبداعات السياحة القطرية" هو ثمرة جهد إعلامي وتوثيقي امتد لأكثر من عقد كامل، ويتضمن 73 مقالا كتبت بين عامي 2013 و2024، توثق التحولات في قطاع السياحة داخل قطر والمنطقة.

وأضافت أن الكتاب مزود بملحق غني بالصور والجوائز والشخصيات السياحية، ليكون شاهدا على مراحل التحول التي عاشتها البلاد، وليعكس دور الإعلام في مرافقة هذه المسيرة.

تجربة سياحية متكاملة

ويسلط الكتاب الضوء على التجربة السياحية التي تبدأ منذ اللحظة الأولى لوصول الزائر إلى مطار حمد الدولي، الذي أصبح واحدا من أبرز المطارات في العالم، محققا المركز الثاني عالميا ضمن جوائز "سكاي تراكس" للمطارات لعام 2025.

ويشير إلى أن تجربة السفر في الدوحة لا تقتصر على البنية التحتية المتطورة، بل تشمل أيضا حسن الاستقبال وسرعة الإجراءات وتوفر الخدمات، مما يعكس المعايير العالية التي وضعتها قطر في مجال الضيافة.

أما خارج المطار، فيأخذ الزائر جولة في تاريخ وثقافة ومعالم حديثة، من الأسواق التراثية مثل "سوق واقف" إلى الحي الثقافي "كتارا"، ومن مشروع "مشيرب قلب الدوحة" إلى متحف قطر الوطني، إضافة إلى المتاحف العالمية والمنشآت الرياضية العملاقة التي تحولت إلى وجهات سياحية بعد أن استضافت كبرى البطولات العالمية، على رأسها كأس العالم 2022.

نضج وتجديد

وتوضح آل إسحاق للجزيرة نت أن الكتاب يرصد مرحلة النضج السياحي التي وصلت لها دولة قطر، حيث أصبحت تنافس على مراكز متقدمة في مؤشرات السياحة عربيا ودوليا، وتفوقت في بعض المجالات على دول ذات خبرة طويلة في هذا القطاع.

ويبرز قصص نجاح رائدة لمبادرات قطرية في مجالات السياحة الخضراء والابتكار والتحول الرقمي، فضلا عن استعراض دور المرأة القطرية الريادي في قيادة المشروعات السياحية والإعلامية.

كما يتابع الكتاب أبرز الفعاليات التي رسخت مكانة قطر مركزا إقليميا ودوليا مثل "إكسبو 2023" والمعارض الدولية، والجوائز التي حصلت عليها المؤسسات القطرية في مجال السياحة والإعلام السياحي، مؤكدا أن هذه الإنجازات لم تكن وليدة الصدفة، وإنما ثمرة تخطيط إستراتيجي ورؤية شمولية.

الكاتبة والإعلامية موزة عبدالعزيز آل إسحاق:

كتابي (إبداعات السياحة القطريّة) يتضمّن أبرز الإنجازات في السياحة الثقافيّة.#برنامج_الصباح_رباح | #قناة_الريان | #قطر pic.twitter.com/6IJMEZIxCa — قناة الريان الفضائية (@AlrayyanTV) September 28, 2025

قيمة معرفية وتوثيقية

وترى الكاتبة أن "إبداعات السياحة القطرية" ليس مجرد كتاب، بل هو مرجع إعلامي ومهني يمكن أن يفيد الباحثين والطلاب والممارسين في مجال السياحة والإعلام، لأنه يقدم توثيقا مباشرا للأحداث والفعاليات، ويعكس الجهود الوطنية لبناء منظومة سياحية متقدمة ومستدامة.

ويحتوي الملحق البصري على صور توثيقية لفعاليات وطنية ودولية، وصور للجوائز والشهادات، إلى جانب حوارات مع شخصيات ورموز إعلامية وسياحية، مما يعزز الجانب البصري للكتاب ويجعل بعض صفحاته بمثابة سجل تاريخي للإنجازات السياحية في قطر.

يذكر أن الكاتبة موزة عبد العزيز آل إسحاق باحثة وناشطة ثقافية ومجتمعية، وعضو الاتحاد العربي للإعلام السياحي واتحاد الصحفيين الخليجيين، ومن أبرز مؤلفاتها كتاب "الأمير والإنجازات القطرية".

وقد حصلت على عدة جوائز، بينها جائزة التميز من قطر للسياحة في نسختها الأولى عام 2023، وجائزة أفضل حملة ثقافية إعلامية سياحية على مستوى الوطن العربي من الاتحاد العربي للإعلام السياحي عام 2024.