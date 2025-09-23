بادن بادن.. من ينابيع الشفاء إلى مغامرات الغابة السوداء في ألمانيا

تمتد ولاية بادن-فورتمبيرغ (Baden-Württemberg) في الجنوب الغربي لألمانيا بين ضفاف نهر الراين وقمم الغابة السوداء (Black Forest)، ويمكن للمسافر أن يجد وجهة تجمع بين الاسترخاء العميق في ينابيع معدنية عريقة، وبين مغامرات تأخذه إلى أعالي الأشجار والجسور المعلقة.

هذه الرحلة المثيرة وغير التقليدية تبدأ من مدينة بادن-بادن (Baden-Baden)، التي تُعرف كعاصمة المنتجعات الصحية في ألمانيا، ثم تمتد شرقا نحو مدينة باد فيلد باد (Bad Wildbad) في قلب ما تعرف بـ"الغابة السوداء".

بادن-بادن.. مدينة الماء والتاريخ

اسمها وحده يحكي قصتها، فهذا الاسم هو كلمة ألمانية قديمة تعني “الاستحمام" أو "الحمامات"، حيث كانت منذ العصر الروماني، مقصدا لمن يطلبون الشفاء عن طريق مياه الينابيع الغنية بالمعادن الطبيعية.

وتقع المدينة على حافة الغابة السوداء، ويمكن الوصول إليها بسهولة عبر مطار كارلسروه/بادن-بادن (Karlsruhe/Baden-Baden) على بعد أقل من نصف ساعة، أو بالقطار السريع من فرانكفورت في نحو ساعة ونصف، وفي الوقت نفسه انطلاقا من شتوتغارت.

من أبرز معالمها حمام فريدريشسباد (Friedrichsbad) الذي افتتح عام 1877 على الطراز الروماني-الأيرلندي، حيث يمر الزائر بمحطات متدرجة من المياه الدافئة والساونا علما بأن سعر الدخول يتراوح بين 25 و35 يورو.

وعلى بُعد خطوات فقط يقع حمام كاراكالا (Caracalla Spa) الحديث، حيث المسابح الداخلية والخارجية، بتذكرة دخول تكلف 23 يويو لمدة 3 ساعات.

أما لمن يبحث عن نزهة هادئة، فحديقة "ليختنتالر آليه" (Lichtentaler Allee) تقدم ممشى أخضر على ضفاف نهر الأوز (Oos)، تصطف حوله القصور والمتاحف، في مزيج يجمع بين جمال الطبيعة وروعة الفن والمعمار.

طريق قصير إلى الغابة السوداء

على بُعد 50 كيلومترا فقط شرقا، تصل إلى بلدة باد فيلد باد (Bad Wildbad)، في رحلة تستغرق نحو ساعتين بالقطار عبر محطة كارلسروه (Karlsruhe Hauptbahnhof) بتكلفة 15 إلى 20 يورو، أو أقل من 45 دقيقة بالسيارة الخاصة بكلفة وقود تقارب 10 يوروهات.

تجلس البلدة في وسط وادٍ أخضر يشقه نهر إنز (Enz)، وتشتهر بمنتجعاتها مثل بالاي ثيرمال (Palais Thermal)، أحد أجمل الحمامات التاريخية في ألمانيا، حيث تكلف تذكرة اليوم الكامل 28 يورو في أيام الأسبوع وترتفع إلى ما يتراوح بين 32 و50 يورو في عطلة نهاية الأسبوع.

إعلان

مغامرات بين القمم والجسور

من وسط البلدة، ينطلق القطار الجبلي (Funicular Railway) في رحلة قصيرة إلى القمة، وهناك يمتد ممشى خشبي يُعرف باسم "ممشى قمم الأشجار" (Treetop Walk). بطول 1250 مترا، يقودك المسار إلى برج مراقبة بارتفاع 40 مترا، حيث تمتد الغابة السوداء لتبدو كبحر أخضر داكن بلا نهاية. سعر الدخول يبلغ 12 يورو للبالغين و9 يوروهات للأطفال.

وعلى بعد خطوات، يعلو جسر "وايلد لاين" (WildLine) المعلق، بطول 380 مترا وارتفاعه 60 مترا. الجسر يهتز بخطواتك، لكن المنظر البانورامي للوادي يجعلك تنسى الخوف. التذكرة تكلف نحو 9 يوروهات فقط.

ولا تنس عزيزي القارئ إذا فكرت في هذه الرحلة أن سحر المكان يصل أعلى درجاته عند الصعود إلى جبل زومربرغ (Sommerberg).

وبعد يوم حافل، يعود الكثيرون إلى البلدة ليستمتعوا بحمام في بالاي ثيرمال، حيث يمكن الجمع بين المغامرة والراحة في اليوم نفسه.

متى تزور الغابة السوداء؟

لكل فصل سحره، ففي الربيع تزدهر الحدائق وتلطف الأجواء، بينما يجذب الصيف السياح الأوروبيين إلى الممرات والمنتجعات.

أما الخريف فيحول الغابة السوداء إلى لوحة بألوان ذهبية وحمراء، وهو وقت مثالي للمشي بين القمم.

وفي الشتاء تتلألأ بادن-بادن بحرارة ينابيعها وسط برد أوروبا، بينما تتحول القمم المحيطة بباد فيلد باد إلى ساحات للتزلج والمغامرات الثلجية.

في الختام، فإن رحلة إلى بادن-بادن وباد فيلد باد ليست مجرد زيارة لمدينتين؛ إنها تجربة تعبر من ينابيع الشفاء إلى مغامرات الطبيعة.

هنا حيث يلتقي التاريخ الروماني بالمياه المعدنية، وتلتقي جسور الخشب والحديد مع الأشجار الشاهقة. هناك بين المنتجعات الهادئة والغابات الداكنة، تدرك أن الجسد والروح يمكن أن يجدا توازنهما في مكان واحد.