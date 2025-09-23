أرتفين.. أكثر أماكن تركيا خضرة ووجهة مثالية لعشاق الطبيعة

أرتفين- تقع ولاية أرتفين في أقصى شمال شرق تركيا، على الحدود مع جورجيا من الشرق، وتطل على البحر الأسود من الشمال. كما تحتضنها سلسلة جبال كاشكار الشاهقة التي تُعد من أكثر المناطق خضرة في تركيا، إذ تغطي الغابات الكثيفة أكثر من نصف مساحة الولاية. وهذه الطبيعة جعلت منها وجهة مثالية لعشاق المغامرات الجبلية والهدوء البعيد عن صخب المدن.

تمثال أرتفين الضخم

يقف في قلب مدينة أرتفين أحد أشهر معالمها، وهو تمثال مصطفى كمال أتاتورك الذي يُعد من أكبر التماثيل البرونزية في تركيا. وشُيّد التمثال عام 2002 على تلة مرتفعة تطل على المدينة، ويبلغ ارتفاعه أكثر من 20 مترا مع القاعدة.

ويتميز بموقعه البانورامي الذي يمنح الزائر إطلالة واسعة على وديان أرتفين وجبالها الخضراء، ليصبح نقطة جذب سياحية يقصدها الزوار لالتقاط الصور والاستمتاع بالمشهد الفريد.

أرهافي

تبدأ الحكاية غالبا من بلدة أرهافي، وهي مدينة صغيرة تحيط بها الجبال من كل الجهات. وتشتهر المدينة بجسورها الحجرية التي تعود إلى العهد العثماني وما زالت قائمة حتى اليوم، لتروي تاريخا من التواصل والتجارة عبر الأنهار.

شافشات

تقع شافشات في ولاية أرتفين، وتشتهر بطبيعتها الخضراء الخلابة ووديانها العميقة، وتشكل المدينة نقطة جذب لعشاق الطبيعة والتصوير، حيث يمكن للزائر الاستمتاع بالمشي بين الغابات الكثيفة، وتجربة الثقافة المحلية في القرى المحيطة.

بحيرة كاراغول.. لؤلؤة بورشكا

على ارتفاع 1800 متر عن سطح البحر، تحتضن جبال بورشكا بحيرة كاراغول التي تكونت قبل مئات السنين بفعل انزلاق أرضي. ومع بزوغ الصباح، يتهادى الضباب فوق مياهها الهادئة كلوحة فنية، بينما تحيط بها غابات كثيفة وهضاب شامخة تعانق الغيوم. وتعد البحيرة ملاذا مثاليا لعشاق التخييم والتصوير، خاصة في فصلي الربيع والخريف حين تبلغ الطبيعة ذروة جمالها.

محميات وغابات طبيعية

تتميز أرتفين بتنوع بيولوجي غني، حيث تضم محميات طبيعية نادرة تحتوي على أنواع من الطيور والحيوانات البرية، إضافة إلى نباتات لا تنمو إلا في هذه البيئة الجبلية الرطبة. وهذا التنوع جعلها وجهة للباحثين وعشاق الطبيعة على حد سواء.

قلعة سينكوت وجسر أورتاجلار

على قمة جبلية تقف أطلال قلعة سينكوت، التي كانت حصنا دفاعيا في العصور الوسطى لحماية الطرق التجارية والعسكرية عبر الممرات الجبلية، وإلى جوارها يتدفق نهر تشوروه الذي تعلوه قنطرة جسر أورتاجلار المزدوج، وهو جسر حجري عثماني يعود تاريخه إلى نحو 700 عام، وما زال شامخا حتى اليوم.

المطبخ المحلي.. بساطة غنية بالنكهة

المائدة في أرتفين بسيطة لكنها تحمل نكهات متجذرة في حياة الجبال والريف، ومن أبرز ما يميزها طبق بينير إيرتمَسي، الذي يعكس روح الضيافة وبساطة المائدة الريفية، حيث تُذاب الجبنة المحلية على نار هادئة وتُقدّم ساخنة إلى جانب الخبز الطازج، في طقس يجمع العائلة حول النكهة والتراث.

كيف تصل إلى أرتفين؟

يمكن الوصول إلى أرتفين عبر مطار ريزا-أرتفين الدولي، الذي يبعد مسافة قصيرة بالسيارة عبر طرق جبلية خلابة. كما يمكن السفر من مطار طرابزون في رحلة تستغرق 3 إلى 4 ساعات، تمر خلالها بمناظر طبيعية لا تُنسى.

أفضل وقت لزيارة أرتفين

تتغير ملامح أرتفين مع الفصول، مما يمنحها جاذبية مختلفة في كل وقت من السنة. وفصل الصيف هو الأنسب لعشاق الطبيعة والرحلات الجبلية، حيث تكون الطرق سالكة والطقس معتدلا مع مشاهد خضراء ممتدة. أما فصل الخريف فيحوّل الغابات إلى لوحة ملونة بأطياف الأصفر والبرتقالي والأحمر. بينما يُعد الشتاء فرصة لعشاق الثلوج والرياضات الشتوية، إذ تغطي الثلوج قمم جبال كاشكار.

نصائح السفر إلى أرتفين

الطرق جبلية ومتعرجة؛ الأفضل استئجار سيارة مع سائق لمن لا يجيد القيادة الجبلية.

احجز مكان إقامتك مسبقا في موسم الصيف.

اصطحب ملابس دافئة حتى في الصيف بسبب برودة المرتفعات.

يمكن القيام برحلة يومية إلى باتومي الجورجية (تبعد أقل من ساعة) أو زيارة طرابزون المشهورة عربيا.

لمزيد من التنظيم يمكن استخدام تطبيقات حجز محلية للنقل والإقامة.

أنشطة تناسب الجميع

للعائلات: التنزه عند بحيرة كاراغول، زيارة الأسواق المحلية، الإقامة في بيوت ريفية.

لعشاق المغامرة: التجديف في نهر تشوروه، تسلق جبال كاشكار، والمشي لمسافات طويلة في المحميات الطبيعية.

للمهتمين بالثقافة: حضور المهرجانات الصيفية التي تقدم رقصات "الهورون" التقليدية ومصارعة الثيران في بوجاق، إلى جانب استكشاف القلاع والجسور التاريخية.

المهرجانات والثقافة

مهرجانات الصيف (يونيو/حزيران-أغسطس/آب): تقدم عروض رقصات "الهورون" التقليدية.

مصارعة الثيران الجبلية: تقام عادة في قرية بوجاق في فصل الصيف، وهي من الفعاليات الفريدة في المنطقة.

إلى جانب ذلك، يمكن للزوار حضور الأسواق الشعبية الأسبوعية التي تعكس الثقافة المحلية.

وأرتفين ليست مدينة مزدحمة أو وجهة سياحية صاخبة، لكنها تمنح زائرها تجربة نادرة من السكينة. وبين الغابات والبحيرات والجبال، يدرك المسافر أن صمت الطبيعة أعمق من أي ضجيج، وأن الهدوء الذي يبحث عنه كثيرون، ما زال حيا في أقصى شمال شرق تركيا.