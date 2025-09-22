بدء موسم التخييم في قطر أو الهروب إلى رحاب الصحراء

الدوحة- في مثل هذا الوقت من كل عام، يترقب عشاق جولات البر والبحر في قطر انطلاق موسم التخييم الشتوي، باعتباره متنفسا للهروب من صخب المدينة وضغوط الحياة اليومية، وإحياء تقاليد أصيلة تجمع بين العائلات والأصدقاء في أجواء عامرة بالمتعة والدفء الاجتماعي.

وخلال مؤتمر صحفي أمس الأحد بمقر وزارة البيئة والتغير المناخي في قطر، أعلنت الوزارة انطلاق موسم التخييم هذا العام من 15 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وحتى 15 أبريل/نيسان 2026، كما أعلنت الوزارة حزمة من التنظيمات والتحديثات التي تهدف إلى جعل تجربة التخييم أكثر أمانا، وأكثر ثراء من حيث الخدمات والأنشطة، في إطار رؤية أوسع لتعزيز أنماط السياحة الداخلية المستدامة.

ومن المقرر أن يبدأ التسجيل لموسم التخييم في الأول من أكتوبر/تشرين الأول ويستمر حتى الرابع عشر من الشهر نفسه، عبر الموقع الإلكتروني للوزارة وتطبيق "بيئة"، كما سيعاد فتح التسجيل خلال الفترة ما بين 15 أكتوبر/تشرين الأول و15 نوفمبر/تشرين الثاني لجميع المناطق التي لا تزال تتوفر بها أماكن للتخييم.

إقبال كبير

واستعرض مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة البيئة والتغير المناخي فرهود هادي الهاجري عددا من إحصائيات موسم التخييم العام الماضي، لافتا إلى أنه شهد إقبالا لافتا من المُخيمين، وبلغ إجمالي عدد المخيمات 2860 مخيما، منها 1315 مخيما بريا، و433 مخيما بحريا، و1112 مخيما في المحميات الطبيعية، مما يعكس حجم التفاعل المجتمعي ويعزز مسؤولية الوزارة لتحسين تجربة التخييم.

وقال الهاجري -في تصريح للجزيرة نت- إن موسم التخييم لم يعد مجرد نشاط محلي تقليدي، بل يمكن اعتباره موردا سياحيا داخليا، يربط بين التراث والطبيعة والاستدامة، ويُعزز مكانة قطر كوجهة تجمع بين السياحة الحديثة والتجارب البيئية الأصيلة.

ويعد موسم التخييم الشتوي محطة مهمة لتعزيز التفاعل المجتمعي مع البيئة القطرية، وترسيخ قيم الوعي البيئي والمحافظة على مكونات البيئة المحلية، كما يعتبر أحد العوامل المعززة للسياحة الداخلية والخارجية أيضا.

وأشار الهاجري إلى أن "قطر للسياحة" استغلت موسم التخييم العام الماضي، ونظمت عددا من الفعاليات المصاحبة للموسم في مناطق مثل سيلين، كاشفا النقاب عن اجتماعات مع المسؤولين في "قطر للسياحة" للوصول إلى مخرجات مناسبة لتطبيقها في المواسم القادمة، بما يعزز النشاط السياحي خلال موسم التخييم.

المراحل والمناطق

وتشمل المواقع المخصصة للتخييم مناطق برية وبحرية ومحميات طبيعية موزعة في مختلف أنحاء الدولة، وقد استعرض مدير إدارة الحماية البرية ورئيس لجنة تنظيم شؤون موسم التخييم الشتوي حمد سالم النعيمي المواقع المتاحة للتخييم والجدول الزمني للتسجيل هذا العام، والتي ستتم على 3 مراحل زمنية وفقا للتوزيع الجغرافي وهي:

المرحلة الأولى من الأول إلى الرابع من أكتوبر/تشرين الأول في المنطقة الوسطى في قطر: تشمل طريق أم العظام، وروضة راشد، وروضة عائشة، وجنوب الخرايج، وأبو سمرة، ومحمية زكريت الساحلية. المرحلة الثانية من الخامس إلى الثامن من أكتوبر/تشرين الأول في المنطقة الجنوبية: تشمل محمية سيلين، ومناطق النقيان، والخرارة، ومكينس، وسيلين، وخور العديد. المرحلة الثالثة من التاسع إلى 14 أكتوبر/تشرين الأول: تشمل المنطقة الشمالية لقطر بمختلف مواقعها، ويتعلق الأمر بـ12 مخيما بريا و9 مخيمات بحرية و3 محميات طبيعية.

ووفقا للنعيمي، سيُعاد فتح التسجيل خلال الفترة من 15 أكتوبر/تشرين الأول إلى 15 نوفمبر/تشرين الثاني في جميع المناطق التي لا تزال تتوفر بها أماكن للتخييم.

شروط التسجيل

قال النعيمي إن شروط التسجيل تتضمن أن يكون طالب التصريح قطري الجنسية وألا يقل عمره عن 25 عاما، موضحا أن رسوم التصريح غير قابلة للاسترداد بعد سدادها، كما تُفرض رسوم قدرها 1000 ريال قطري (274 دولارا) عند تعديل موقع المخيم من منطقة إلى أخرى بعد صدور التصريح، وقبل التثبيت، أي تأكيد حجز مكان التخييم.

كما يلتزم المصرح له بالتخييم بالمحافظة على النظافة العامة وعدم الإضرار بالبيئة البرية أو البحرية، والتخلص من النفايات في الحاويات المخصصة لذلك، ويكون مسؤول مسؤولية كاملة عن المخيم وسلامة الأرواح والممتلكات داخله، مع احتفاظ وزارة البيئة بحقها في سحب التصريح في حال عدم الالتزام بالضوابط.

ولا يجوز استرداد مبلغ التأمين (10 آلاف ريال/2747 دولارا) للمخيمات غير المثبتة، إذا مضى 30 يوما من تاريخ الحجز دون تثبيت حيث يتم إلغاء التصريح تلقائيا، كما يُعتبر التصريح شخصيا لا يجوز تأجيره أو التنازل عنه أو الإعلان عن ذلك، ويحظر استخدام المخيم لغير الغرض المصرح به.

وتتعاون عدد من مؤسسات الدولة مع وزارة البيئة لإنجاح موسم التخييم، ومنها مجموعة الأمن البيئي (الأمن الداخلي "لخويا")، وإدارة الدفاع المدني، والإدارة العامة للمرور والدوريات، وإدارة الأمن الوقائي.

التسجيل إلكترونيا

وقامت الوزارة بتحديث النظام الإلكتروني للتخييم الشتوي ليتيح للمستخدمين التسجيل وحجز المخيمات بكل سهولة، وذلك عبر الموقع الإلكتروني وتطبيق الوزارة "بيئة"، واختيار الموقع المناسب والاطلاع على اللوائح والتعليمات، بالإضافة إلى إتمام عملية دفع الرسوم إلكترونيا، كما سيتم يوميا فتح مناطق التخييم عند الساعة الثامنة صباحا وفق الجدول الزمني المحدد.

وقالت رئيس قسم البنية التحتية وإدارة المشاريع بإدارة نظم المعلومات بالوزارة عائشة المهيزع للجزيرة نت إن عملية التسجيل مرتبطة بنظام التوثيق الوطني، الأمر الذي يستوجب على المخيمين تحديث بياناتهم، والتأكد من تسجيل الرقم الشخصي وتاريخ الميلاد والجنسية ورقم الهاتف بصورة صحيحة.

وأشارت المهيزع إلى أن الوزارة تعتمد الرقم الهاتفي المسجل كوسيلة رئيسية للتواصل وإرسال جميع الرسائل النصية المتعلقة بالتسجيل، أو تأكيد الحجز، أو المخالفات، فضلا عن الإشعارات الخاصة بمراحل التسجيل.

وفيما يتعلق بآليات السداد، أشارت المسؤولة القطرية إلى أن دفع رسوم الحجز ومبلغ التأمين سيكون عبر البطاقات البنكية، وأن إلغاء الحجز أو استرداد الرسوم غير متاح لأي سبب وفق الاشتراطات المعتمدة، بما يحتم الجدية عند اختيار موقع حجز التخييم، منوهة إلى أن الفئات المعفاة من دفع الرسوم هم ذوو الإعاقة والمتقاعدون.

مسؤولية المخيمين

وتقوم مجموعة الأمن البيئي بدور رقابي بالتعاون مع وزارة البيئة لضمان موسم تخييم آمن وصديق للبيئة، ويقول النقيب المهندس محمد إبراهيم النعيمي، مساعد قائد مجموعة الأمن البيئي، إن "التزام المخيمين يشكل أساس نجاح الموسم وتحقيق أهدافه البيئية والمجتمعية".

وأوضح النقيب المهندس النعيمي أن موسم التخييم الشتوي "فرصة للاستمتاع بالأجواء البرية والبحرية في مختلف مناطق الدولة، وفي الوقت نفسه مسؤولية تقع على عاتق المخيمين للحفاظ على البيئة وصون مواردها"، مؤكدا أهمية التزام المخيمين بالضوابط والتعليمات البيئية، والحرص على نظافة مواقع التخييم وتركها في حال أفضل مما كانت عليه لتبقى صالحة للجميع، فضلا عن تجنب أي ممارسات قد تلحق الضرر بالمحميات الطبيعية أو الشواطئ.

المخيم البيئي

وفي إطار تحفيز المخيمين على تبني ممارسات مسؤولة فيما يتعلق بحماية البيئة والنظافة، أعلنت مدير إدارة التخطيط والجودة والابتكار بوزارة البيئة والتغير المناخي عائشة الباكر عن إطلاق جائزة "المخيم البيئي المستدام 2025-2026".

وأوضحت الباكر -في تصريح للجزيرة نت- أن الجائزة ستمنح لخمسة فائزين وفق معايير محددة تشمل: الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية، والحفاظ على التنوع البيئي، وتشجيع إعادة التدوير، وتقليل التأثيرات البيئية السلبية، بالإضافة إلى مجموعة من الاشتراطات التي وضعتها الوزارة لضمان التزام المخيمات بالمعايير المستدامة.