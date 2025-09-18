كيف تكتشف مدينة كالغاري الكندية صيفا؟

كالغاري- أكبر مدن مقاطعة ألبرتا، وواحدة من الوجهات السياحية المميزة في كندا خلال فصل الصيف، حيث تجمع كالغاري بين الطبيعة الخلابة وتعدد الثقافات فيها ما بين الحداثة والتقاليد، وتستقبل الآلاف من السياح، سواء من المقاطعات الأخرى أو من الدول المجاورة لها، وذلك من أجل الاستمتاع بالأنشطة الصيفية فيها والمهرجانات، والأماكن الطبيعية وحرارة الشمس.

مدينة كالغاري في الصيف تتحول إلى لوحة طبيعية ساحرة، ويضفي ذلك شعوراً بأنك تعيش داخل حديقة كبيرة مليئة بالمساحات الخضراء والأشجار والبحيرات، وممرات لممارسة رياضة المشي، إلى أن تصل وسط المدينة حيث تشعر بالحداثة عندما تشاهد الأبراج والعمارات الشاهقة، ومراكز التسوق والمقاهي والمطاعم المتنوعة.

ويكون فصل الصيف في المدينة دافئ ومشمس غالبا، وتتراوح درجات الحرارة بين 15 و25 درجة مئوية في المتوسط، وتصل في بعض الأيام إلى 30 درجة، مع أمطار خفيفية ومتقطعة أو عواصف رعدية قصيرة، والرطوبة تكاد تكون معدومة، مما يجعل الأجواء مريحة حتى وأن كانت حرارة الشمس عالية، إضافة إلى أن ساعات النهار طويلة جدا وتصل إلى 16 ساعة.

الأماكن السياحية؟

للتعرف على الأماكن السياحية يمكن زيارة الموقع الإلكتروني للسياحة في كالغاري، حيث يوفر معلومات شاملة عن الأماكن والمعالم والفعاليات السياحية والثقافية، ومواعيد المهرجانات، إضافة إلى بعض المقترحات لمسارات جولات يومية.

كذلك يمكن زيارة مركز معلومات الزوار في كالغاري، إذ يقع وسط المدينة ويوفر خرائط ورقية وكتيبات مجانية، ونصائح حول أفضل الأماكن السياحية، والمساعدة في إجراء حجوزات الجوالات.

وتتوفر في المدينة وداخل المطار شركات سياحية تنظم جولات داخل كالغاري وخارجها تحت إشراف مرشدين وعلى متن حافلات.

المواصلات

النقل العام بصفة عامة ميسر جدا، من خلال شبكة مواصلات متنوعة، وأوقات عملها من 5 صباحا وحتى 1 صباحا بعد منتصف الليل.

– القطار الخفيف (المترو) يربط وسط المدينة بأحياء ومناطق مختلفة، عبر خطين رئيسيين هما الخط الأحمر والخط الأزرق، ويتميز بكفاءة عالية ويعد وسيلة شائعة للتنقل اليومي خاصة للقاصدين وسط المدينة، لارتفاع رسوم مواقف السيارات والازدحام المروري.

– الحافلات الحكومية: الوسيلة الأكثر انتشارا وتغطي المدينة وضواحيها بشكل كاملاً وفق جداول زمنية دقيقة، إلى جانب حافلات مجانية لذوي الإعاقة.

– التاكسي الرسمي: عادة ما تكون صفراء أو بيضاء اللون، يمكن طلبها عبر تطبيق للهواتف أو عبر الاتصال الهاتفي أو مباشرة في الشارع، وهناك تعريفات للرحلات من داخل المدينة والأخرى للرحلات المنطلقة من المطار، إلى جانب توفر سيارات شركة أوبر وغيرها.

– ركوب الدراجات الهوائية: تحتوي المدينة على مسارات خاصة تمتد لمسافات طويلة.

– ينصح باستخدام تذكرة يومية (11.60 دولار كندي/8.4 دولار) لزيارة عدة معالم في يوم واحد.

الفنادق

ترتفع أسعار الفنادق في موسم الصيف بكالغاري، وخاصة في شهر يوليو/تموز، وذلك مع بدء فعاليات مهرجان ستامبيد السياحي، لذا ينصح بالتخطيط والحجز المسبق لتفادي الأسعار المرتفعة، والبحث عن فنادق في ضواحي المدينة وتجنب أحياء وسط المدينة، لمن يرغب في التوفير.

يبلغ متوسط الليلة في فنادق ضواحي المدينة حوالي 120 دولار كندي (87 دولار)، وأما الفنادق ذات الأربع نجوم فيصل السعر إلى 250 دولار كندي (181 دولار)، في حين يتجاوز سعر الليل في فنادق الخمسة نجوم 300 دولار كندي (217 دولار)، ولكن خلال مهرجان ستامبيد تصل الكلفة إلى 600 دولار كندي (435 دولار)، وذلك بسبب الطلب العالي خلال فترة المهرجان.

مهرجان كالغاري ستامبيد

ويشتهر صيف كالغاري بمهرجان "كالغاري ستامبيد"، ويطلق عليه لقب "أعظم عرض خارجي"، ويقام سنويا في 4 يوليو/تموز لمدة عشرة أيام، حيث يجذب سنويا نحو 1.5 مليون زائر سواء من المقاطعات الأخرى أو من خارج كندا.

ويتضمن المهرجان عروض روديو الخيول وصيد الثيران، ويعد أكبر روديو في الهواء الطلق بالعالم، وسباق العربات التي تجرها الخيول، وعروضا موسيقية بمشاركة راقصين وعازفين، تعكس ثقافة السكان الأصليين، وفقرات كوميدية ومسرحية، فضلا عن أكثر من 100 فعالية استعراضي.

كذلك يمكن لزوار المهرجان الاستمتاع داخل المكان بالألعاب الكهربائية وألعاب الإثارة، والمطاعم المحلية، كما تنتشر محلات بيع الملابس خاصة التي تعكس ثقافة المهرجان (زي رعاة البقر)، إضافة إلى إقامة حفلات غنائية في الهواء الطلق، يشارك فيها نخبة من الفنانين المحليين والعالميين.

وطيلة أيام المهرجان، ينتشر في جميع أنحاء المدينة تنظيم إفطارات مجانية في كل منطقة، إذ تقدم فطائر"بان كيك" وسجق وقهوة وشرائح من البطيخ، مع بعض العروض الموسيقية.

الطبيعة والمغامرات

كذلك تتميز كالغاري بمساحاتها الخضراء وذلك بوجود عشرات الحدائق والمتنزهات، والتي تلبي احتياجات الجميع، سواء كنت تبحث عن مغامرات خارجية، أو أنشطة عائلية، أو مجرد الاستمتاع بالهدوء وسط الطبيعة الخضراء، إذ تكون هذه الحدائق في فصل الصيف في أوج جمالها، مما يجعلها مثالية للسياح والسكان المحليين.

وينصح عند زيارة هذه الحدائق بارتداء أحذية مريحة للمشي، مع ضرورة التحقق من وجود أي قيود على من يرغب في نزهات الشواء، والدخول إلى معظم هذه المساحات الخضراء مجاني.

نهر بو

يوفر نهر بو في كالغاري فرصة لممارسة عدد من الأنشطة والمغامرات المائية، منها التجديف بالكاياك وركوب قوارب الطوافات المطاطية، إلى جانب امكانية استئجار دراجات هوائية والتجول بها على طول مسارات النهر، أو ممارسة رياضة المشي أيضا في المسارات نفسها، والتي تمتد لعشرات الكيلومترات، ما بين مياه النهر والمساحات الخضراء.

أبرز حدائق المدينة:

بونييز بارك

تقع في شمال غرب المدينة على ضفاف نهر بو، بداخلها بحيرة صغيرة، ومساحات خضراء، ملائمة جدا للعائلات، حيث تعتبر المقصد الأول للجاليات العربية في فصل الصيف، وعطلات نهاية الاسبوع، ويسمح بها الشواء ولعب كرة الطائرة، كذلك ممارسة رياضة المشي وركوب الدراجات، والتجديف بالقوارب الصغيرة أو الكاياك في النهر.

نوز هيل بارك

تعتبر حديقة نوز هيل إحدى أكبر الحدائق في أميركا الشمالية، وتمتد على مساحة تتجاوز 11 كيلومتر مربع، وهي محمية طبيعية، تتميز بتضاريسها التلالية وإطلالاتها على وسط المدينة، خاصة مع ساعات غروب الشمس.

يمارس فيها روادها رياضة المشي لمسافات طويلة، وركوب الدراجات الجبلية، ومراقبة الحياة البرية، إلى جانب وجود مواقع أثرية تعود للسكان الأصليين مثل برنس إيلاند بارك، وفيش قريك بروفينسيال بارك، ونورث قلينموربارك.

قرية هيريتيج بارك

من أبرز المعالم السياحية وأكبر متحف تاريخي في كندا، وتوفر القرية التاريخية تجربة تفاعلية غامرة تجمع بين التعليم والترفيه، مما يجعلها مثالية للسياح المهتمين بالتاريخ والثقافة الكندية، فرصة لاستكشاف تراث غرب كندا، من حياة الشعوب الأصلية، في أجواء تفاعلية ممتعة، وسعر تذكرة الدخول 40 دولار كندي (29 دولار).

أنشطة تفاعلية

يمكن لزوار كالغاري ركوب قطار بخاري قديم، وتجربة عربة تجرها الخيول، فضلا عن زيارة مزرعة تعليمية، واستكشاف سفينة بخارية على البحيرة، والتعرف على الحرف اليدوية، ومتحف السيارات القديمة…

الحديقة الأولمبية

تُعد إرثا تاريخيا لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 1988التي استضافتها كالغاري، وتقع على تلة توفر إطلالة بانورامية، وتُعتبر وجهة مثالية للسياح وتجمع بين الأنشطة الرياضية والمغامرات الصيفية والشتوية، لكن في الصيف يمكن ممارسة التزلج الجبلي ومسارات لجميع الأعمار والمستويات الزلاجة الصيفية التسلق، والألعاب الخارجية، فضلا عن وجود مهرجانات رياضية وعائلية مثل سباقات الدراجات.

وتتراوح كلفة الاستفادة من الأنشطة المذكورة بين 14 و58 دولار حسب النشاط، كما يمكن استئجار أدوات رياضية.

إطلالة بانورامية

ولا تكتمل زيارة المدينة دون الصعود إلى برج كالغاري في وسط المدينة، حيث الاستمتاع بإطلالة بانورامية تمكنك في الوقت نفسه مشاهدة الطبيعة والعمران الحضري وجبال الروكي البعيدة، كما يحتوي البرج على منصة زجاجية توفر تجربة مثيرة لمحبي الإطلالات الجريئة.

جبال خلابة

وتعد مدينة كالغاري بوابة إلى سلسلة جبال الروكي الخلابة، التي تعتبر واحدة من أجمل الوجهات الطبيعية في العالم، وتمتد على مسافة 4 آلاف و800 كلم، وتتميز بقممها الصخرية الشاهقة وبحيراتها الفيروزية، وغاباتها الكثيفة، وطرق ووديان تسحر الألباب.

وتضم المنطقة الجبلية حدائق وطنية، أشهرها حديقة بانف الوطنية، التي تبعد عن كالغاري مسافة ساعة ونصف بالسيارة، ويمكن الاستمتاع هناك بالمشي لمسافات طويلة، وركوب الدراجات، والتخييم بين الأشجار، وصيد الأسماك.

وتعتبر جبال الروكي موطناً للحياة البرية مثل الدببة السوداء وهي الأكثر شيوعا في المنطقة، فهي تسير بين الأشجار وبالقرب من مسارات المشي الخاصة بالمواطنين، إضافة إلى الغزلان والذئاب والقطط البرية، والسناجب والأرانب، وعدد من الطيور.

انتشار المساجد

كالغاري مدينة متنوعة تضم جاليات عربية وإسلامية كبيرة، وبسبب ازدياد الهجرة إليها والنمو السكاني، تنتشر فيها عدد من المساجد والمراكز الإسلامية والمصليات الصغيرة.

المساجد مفتوحة من صلاة الفجر وحتى صلاة العشاء، وصلاة الجمعة تصلى في معظم المساجد مرتين، الأولى تكون في الواحدة والنصف، والثانية في الثانية والنصف 1:30 (الثانية والنصف مساءا بالتوقيت الصيفي).

وفي مساجد أخرى، تكون الصلاة الأولى في الثانية زوالا والأخرى في الثالثة والنصف مساءا، وتكون الخطبة باللغة الإنجليزية وقليلا من اللغة العربية.

مراكز التسوق

تنتشر في المدينة مراكز تسوق كثيرة يمكن زيارتها لشراء الهدايا، وهناك أوقات ومواسم تقدم فيها مراكز التسوق تخفيضات وعروضا كبيرة، غالبا في يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط في نهاية الشتاء، ويوليو/تموز وأغسطس/آب في فصل الصيف، إضافة إلى ما يسمى الجمعة السوداء، ويوم يسمى "بوكسينغ داي" (Boxing Day) ويكون في 26 ديسمبر من كل عام.

وينصح بزيارة مراكز تجارية كبرى مثل "كروس إيرون ميلز" Cross Iron Mills، ولشراء الماركات الفاخرة يمكن التوجه لمركز "ذي كور شوبينغ سنتر" The CORE Shopping Centre ويقع في وسط المدينة.

كما يوجد في قلب كالغاري شوارع نابضة بالحياة حيث تضم مقاهي ومطاعم ومحلات متنوعة، مثل شارع ستيفن أفينيو، و17 أفانيو، و6 أفينيو.

الطعام الحلال

كانت كالغاري تفتقر للمطاعم العربية والإسلامية في السنوات الماضية، ولكن مع ازدياد الوافدين العرب والمسلمين ظهرت مطاعم حلال بشكل لافت في السنوات القليلة الأخيرة، وتقدم أطباق شرقية مثل الشاورما، الفلافل، والمناقيش، والأرز المندي، والمشاوي بأنواعها.

هناك سلسلة مطاعم مثل الباكستانية والهندية والأفغانية، تضع على مدخلها لافتة "حلال"، تظهر للزبائن أن لديها أطباق غير مختلطة بلحوم الخنزير، إلى جانب المطاعم الأجنبية التي تقدم وجبات سريعة حلال مثل الهمبورغر والدجاج المقلي والبيتزا.