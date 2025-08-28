الدوحةـ مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، تتحول المولات في قطر إلى وجهة سياحية بامتياز، تجمع بين الترفيه والتسوق والأنشطة العائلية في أجواء مكيفة ومريحة، لتصبح خيارا مفضلا للعائلات القطرية والمقيمين والزوار على حد سواء.

فـ"سياحة المولات" لم تعد مجرد تسوق داخل مجمع تجاري، بل تجربة متكاملة تعكس التنوع الثقافي والاقتصادي الذي تزخر به قطر، حيث تتداخل العلامات العالمية مع المنتجات المحلية، وتتنوع الفعاليات بين العروض الترفيهية، والمساحات المخصصة للأطفال، ودور السينما، إلى جانب المطاعم التي تقدم أذواقا من مختلف أنحاء العالم.

هذا الإقبال يعززه عاملان أساسيان هما:

ارتفاع تكاليف السفر والإقامة في الخارج.

التوترات الإقليمية التي دفعت كثيرين إلى تفضيل الوجهات الداخلية.

كما أن قطر للسياحة تعمل على تحويل هذه الظاهرة إلى رافعة أساسية للسياحة الداخلية، من خلال تنويع الأسواق المستهدفة، وتعزيز تجارب الزوار، وترسيخ مكانة الدولة كوجهة سياحية نابضة بالحياة على مدار العام.

جودة الخدمات

وتعزز تلك العوامل من مكانة قطر كوجهة سياحية عائلية رائدة تتميز بجودة ووفرة الخدمات، بهدف تحقيق نمو اقتصادي متنوع ومبتكر، ومواصلة تطوير وتوطين السياحة الداخلية، وطرح المزايا الجاذبة، من خلال عرض وتطوير ثقافتها الغنية ووجهاتها المثيرة وتجاربها الفاخرة.

وفي هذا السياق أكد مكتب الاتصال الحكومي بدولة قطر ريادة الدولة في تقديم تجارب حضرية فريدة، من خلال المشاريع والمبادرات المبتكرة لتكييف الأماكن المفتوحة صيفا مثل الأسواق والحدائق والشوارع، لتوفير بيئة مريحة للسكان والزوار السياح خلال فصل الصيف، في خطوة تعكس التزام الدولة بتوفير حياة عالية الجودة، تماشيا مع إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة.

وأصبحت سياحة المولات أحد المكونات الأساسية لقطاع السياحة في قطر، بفضل موقعها الجغرافي المتميز الذي يربطها بالعالم، وشبكة الطيران التي تصل الدوحة بأغلب المدن الكبرى. كما أسهمت الطفرة العمرانية في إنشاء مراكز تسوق عالمية الطراز، إلى جانب شبكة طرق ومواصلات متطورة تسهل التنقل بين المولات والمعالم السياحية.

وتوفر المولات القطرية تجربة شاملة تجمع بين التسوق والترفيه والطعام. فهي تحتضن علامات تجارية عالمية ومحلية تتنافس على تقديم أحدث المنتجات، إلى جانب مطاعم ومقاه تلبي مختلف الأذواق. كما تضم مرافق ترفيهية متعددة، مثل دور السينما وساحات اللعب الداخلية والمسابقات التفاعلية ومنحدرات التزلج.

الحزم مول.. فخامة بطابع إيطالي

يعد الحزم مول من أبرز الوجهات الفاخرة في قطر، إذ يجمع بين التسوق الراقي وفنون الطهي والأنشطة الترفيهية في بيئة مستوحاة من الطراز الإيطالي الكلاسيكي. ويتميز بممشى مركزي أنيق تحيط به المتاجر الراقية والمقاهي والمطاعم، مما يجعله وجهة مفضلة للعائلات والزوار الباحثين عن مزيج من الأناقة الأوروبية والضيافة العربية.

ويساعد نظام التهوية الخارجية في الحفاظ على برودة الأرضيات الرخامية البيضاء، مما يتيح للزوار التنزه براحة، في أي وقت من العام، ويضم الحزم مول مجموعة من متاجر الموضة الراقية والمطاعم والمقاهي العصرية.

وتضم الساحة المركزية في الحزم مول مساحات خضراء ذات مناظر طبيعية خلابة، تتيح للزوار الاستمتاع بالمناظر البانورامية في المول.

أما أشجار الزيتون المستوردة من إيطاليا وإسبانيا والتي يتراوح عمرها من 250 إلى 600 عام، فتزيد المكان جمالا، ويوفر مركز الحزم الثقافي وجهة هادئة للتأمل والتفكير وسط صخب الحياة.

واحة الدوحة

واحة الدوحة وجهة تسوق وترفيه فاخرة في مشيرب تتميز بتفاصيلها المبهرة، من الأفعوانيات المبهجة إلى الأزياء الراقية من كبرى العلامات التجارية والمطاعم المذهلة.

وتمثل هذه التحفة المعمارية بتصميمها البيضوي مجمعا فريدا متعدد الاستخدامات، يمزج بين أنشطة التسوق والإقامة والمغامرة، ويجد فيه كل شخص ما يبحث عنه، من اللياقة، والمرح، والأزياء، والأفلام، إلى المأكولات الرائعة.

قطر مول

وهو وجهة تسوق وترفيه متكاملة تضم مجموعة كبيرة من المتاجر والخيارات الترفيهية. وتقدم مفهوما جديدا للتسوق، من خلال تشكيلة فريدة من المطاعم والمقاهي وخيارات التسوق العالمية والمحلية، تجمع الجميع تحت سقف واحد.

ويضم قطر مول معالم ترفيهية عديدة، منها، البولينج. حيث يعتبر مكانا رائعا لقضاء أمتع الأوقات وتنمية مهاراتك في البولينج. مع تحدي أصدقائك وعائلتك في جولات من المرح.

كيدزموندو الدوحة هي حديقة ترفيهية تعليمية دولية للأطفال من سن 2 إلى 14 عاما.

إزدان مول

يوفر إزدان مول، الذي يتضمن فروعا حول العاصمة الدوحة، في الوكرة والغرافة والوكير، مجموعة من خيارات التسوق وتناول الطعام والترفيه لجميع أفراد العائلة بما يناسب الميزانية.

ويعد أحد أفضل وجهات الموضة السريعة في الدوحة، حيث يجتمع الأشخاص من جميع الأعمار للتسوق وتناول الطعام.

تتميز فروعه بموقع إستراتيجي، حيث تقع في أماكن يسهل الوصول إليها حول العاصمة الدوحة، وتوفر للزوار تجربة تسوق مريحة ومسلية.

وتضم فروع إزدان مول أكثر من 200 متجر، و50 منفذا لا يقاوم لتناول الطعام من بينها المطاعم والمقاهي والأكشاك الرائعة، إلى جانب منطقة ألعاب مثيرة، مما يجعل إزدان مول وجهة متكاملة في حد ذاتها.

ويمكن للأطفال الذين يزورون مراكز التسوق هذه الاستمتاع بالتعلم واللعب في فن فيل، وهو وجهة "تعليمية ترفيهية" واسعة مخصصة للأطفال.

مول الخور

ويقع مول الخور على الساحل الشمالي الشرقي لدولة قطر، ويضم أرقى متاجر التسوق والخدمات.

ويتيح المول للزوار فرصة الاستمتاع بوسائل الترفيه والتسلية، حيث يضم أكثر من 100 متجر، مع مجموعة من المطاعم ومتاجر الملابس، بالإضافة إلى سينما ومركز ترفيهي عائلي.

سواء كنت تبحث عن تجربة تسوق مريحة أو قضاء يوم ممتع مع العائلة، يمكنك الحصول على ما تريد في مول الخور.

سيتي سنتر

يعد مول سيتي سنتر الدوحة أحد أكبر وأقدم مراكز التسوق في قطر. ويقدم تجارب تناسب الجميع، حيث يضم مجموعة من المتاجر المناسبة للعائلات، بما في ذلك ملعب جولف ومنطقة لعب للأطفال ومجمع سينمائي.

ومن خلال العروض المستمرة على مدار العام والفعاليات والأنشطة الموسمية، ستحصل العائلة بأكملها على ما تنشده من المتعة والمرح.

ويتميز المول بتوفير وسائل الراحة؛ حيث يضم متاجر التجزئة ومقدمي الخدمات بما في ذلك الخدمات المالية مثل تحويل الأموال وخدمة البريد السريع والإسكافي وإستوديو صغير للتصوير الفوتوغرافي، مما يوفر محطة متكاملة لجميع الاحتياجات تقريبا.

ويمكن للزوار الاختيار من بين مجموعة واسعة من خيارات تناول الطعام، حيث يحتوي المول على أكثر من 38 مطعما ومقهى عالميا وإقليميا، بدءا من الأطباق المعاصرة إلى الوجبات السريعة.

دوحة فيستيفال سيتي

استكشف دوحة فيستيفال سيتي، فهو وجهة متكاملة للترفيه وتناول الطعام واستكشاف عالم الموضة في الدوحة؛ حيث يشتمل على ما يناسب جميع أفراد العائلة.

يعد دوحة فيستيفال سيتي ملاذا للمتسوقين، حيث يضم أكثر من 400 علامة تجارية، وقد احتضن أول متاجر هارفي نيكولز وايكيا في قطر. وبالإضافة إلى المطاعم التي تناسب جميع الأذواق.

ويحتوي دوحة فيستيفال سيتي على مدينة الملاهي عالم أنجري بيردز الأولى في المنطقة ومدينة الملاهي سنو ديونز، وكذلك فرتشوسيتي، أول مركز للألعاب الإلكترونية في قطر.

يعتبر دوحة فيستيفال سيتي وجهة مشهورة لتناول الطعام، حيث يضم مطاعم تناسب جميع الأذواق. بدءا من الخيارات المناسبة للعائلة وبأسعار في المتناول.

كما تتيح سلاسل الوجبات السريعة للمتسوقين تناول وجبة خفيفة قبل التجول في المول والاستمتاع بالعديد من المعالم التي يضمها.

فيلاجيو مول

يتميز بتصميمه المستوحى من مدينة البندقية الإيطالية ومتاجره الفاخرة، حيث يحاكي طراز مدينة البندقية مع مجموعة مذهلة من أماكن التسوق، وتناول الطعام والترفيه، لجعلها نقطة جذب فريدة لا تنسى في قطر.

يعد فيلاجيو من الوجهات الأكثر طلبا في قطر لأفضل العلامات التجارية الفاخرة، فمركز التسوق يضم أنشطة رياضية كثيرة مثل التزحلق على الجليد، والمراكب حيث توجد البحيرة، ومجموعة كبيرة من ألعاب الأطفال، فهو يقدم تجربة ممتعة ومختلفة.