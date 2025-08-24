أغرب أماكن الترفيه.. من النوم في الثلج للقفز فوق البركان

عندما نُفكّر في الترفيه، تتجه أفكارنا نحو مدن الملاهي أو الشواطئ أو مشاهدة العروض الفنية، ولكن في بعض زوايا هذا العالم المليء بالمفاجآت، يتجاوز الترفيه كل التوقعات، ليأخذ أشكالاً غير تقليدية تمزج بين الجرأة والدهشة والخيال.

من النوم وسط الجليد إلى السقوط الحر فوق فوهة بركان نشط، إليك مجموعة من أغرب التجارب الترفيهية التي لا تشبه غيرها.

1. القفز فوق بركان نشط

في جنوب تشيلي، وتحديداً بالقرب من بركان فييارّيكا النشط، توجد واحدة من أخطر وأكثر التجارب إثارة في العالم، وهي القفز بالحبل فوق فوهة بركانية حقيقية.

تتم التجربة تحت إشراف فرق محترفة وبأعلى معايير السلامة، حيث يتم إسقاط المغامر من طائرة مروحية على بعد أمتار من فوهة البركان المشتعل، ليشاهد الحمم البركانية من مسافة قريبة تُلهب المشاعر قبل الجسد.

الإطلالة من الأعلى تُظهر مشهداً لا يُنسى للغابات المحيطة والرماد البركاني المتطاير، وهي تجربة لا يقدم عليها إلا الأكثر جرأة في عالم السفر.

تنظم التجربة بواسطة شركات للمغامرات، وتبدأ التكلفة من 1500 دولار، فيما تعد الفترة من ديسمبر/كانون الأول إلى مارس/آذار أفضل وقت للزيارة (الصيف في نصف الكرة الجنوبي).

2.فندق الثلج – السويد

في قرية جكاسيارالسويدية الواقعة شمال الدائرة القطبية، تجد فندق استثنائي مبني بالكامل من الجليد والثلج، والجدران والأسرة والأعمدة، وحتى الثريات.

يتم تجديد الفندق سنويا باستخدام جليد نقي من نهر تورن، مع تصاميم داخلية ينفذها فنانون من مختلف دول العالم.

النوم هنا أشبه بالدخول إلى عالم من الخيال القطبي، حيث تُمنح بطانيات حرارية خاصة وتُقدّم مشروبات في كؤوس جليدية.

إعلان

تجربة الإقامة تكتمل بمراقبة الشفق القطبي، مما يجعل الليلة في هذا الفندق أشبه بحلم قطبي حيّ.

تتراوح التكلفة ما بين 400 دولار و700 دولار لليلة، وتعد الفترة من ديسمبر/كانون الأول إلى أبريل/نيسان أفضل وقت للزيارة.

3.مطعم تحت البحر

بعيدًا عن صخب اليابسة، يقع مطعم في أحد منتجعات الماديف في أعماق المحيط الهندي، وتحديدًا على عمق 5 أمتار تحت سطح الماء بجزيرة رانجالي.

هذا المطعم الزجاجي بالكامل يمنحك فرصة فريدة لتناول الطعام وسط عالم بحري نابض بالحياة؛ حيث تحيط بك الأسماك والشعاب المرجانية من كل اتجاه.

يقدم المطعم قائمة ذواقة تشمل المأكولات البحرية الفاخرة، وسط أجواء هادئة وأضواء طبيعية مبهرة تخترق المياه. إنها تجربة ترفيهية حسية بامتياز، حيث يندمج فن الطهو مع عجائب المحيط.

تتراوح التكلفة بين 195 إلى 395 دولارًا للشخص حسب الوجبة، ويعتبر الفترة ما بين نوفمبر/تشرين الثاني وأبريل/نيسان أفضل وقت للزيارة.

4. سباق النعام

في بلدة أوتشورن مقاطعة الكاب الغربية في جنوب أفريقيا، وهي عاصمة تربية النعام في العالم، يتحول الطائر الضخم إلى وسيلة ترفيه جامحة من نوع خاص.

يُتاح للزوار ركوب النعام والمشاركة في سباقات على مضمار رملي مجهز، حيث يمتطي السائح ظهر النعامة بكل معدات الأمان اللازمة.

ورغم غرابة الفكرة، فإن التجربة تحظى بشعبية كبيرة وتثير الضحك والمفاجأة في آنٍ معًا. كما يمكن للزوار التعرف على دورة حياة النعام وطرق تربيته، مما يجعل الزيارة تجمع بين المرح والتعلم.

التكلفة تبدأ من 10 إلى 20 دولار والفترة المناسبة لممارسة هذا النشاط تمتد ما بين سبتمبر/أيلول وأبريل/نيسان.

5. المتاهة البشرية العملاقة

في مدينة روتوروا، الجزيرة الشمالية، بنيوزيلندا الشهيرة بينابيعها الحرارية، تقع واحدة من أكبر المتاهات البشرية في نصف الكرة الجنوبي.

صُممت المتاهة على شكل شبكة ثلاثية الأبعاد من الجسور والممرات والأنفاق، حيث يخوض الزائر تحدياً للعثورعلى مخرجه وسط طرق متداخلة ومسارات خادعة.

المتاهة ليست فقط لعبة ذكاء وملاحظة، بل هي مغامرة تتطلب قدرة على التحمل البدني وتنسيق بين الحواس. وتُعد مثالية للعائلات والمجموعات الباحثة عن تجربة ترفيهية محفزة ومسلية في آنٍ واحد.

التكلفة: نحو 15 دولارًا أمريكيًا للشخص، وأفضل وقت للزيارة: أكتوبر – أبريل

•الموقع الإلكتروني: https://www.amazingmaize.co.nz

6. ملاهي الانجراف على الجليد

في مقاطعة كيبيك بكندا، في مناطق مثل Lac Beauport أو Circuit ICAR) تتحول بعض البحيرات المتجمدة في الشتاء إلى ساحات ترفيهية مخصصة للقيادة على الجليد.

يتم تجهيز سيارات معدلة خصيصًا لهذا النوع من الترفيه، وتتاح للزوار فرصة القيادة والانجراف على الأسطح الزلقة، وسط مناظر ثلجية ساحرة.

التجربة تُضفي شعورًا بالتحكم في ظروف صعبة، وتُعد مزيجًا بين رياضة السيارات واللعب الطفولي على الجليد، مما يجعلها واحدة من أغرب أشكال الترفيه الشتوي.

إعلان

تبدأ التكلفة من 100 إلى 200 دولار للجلسة حسب السيارة والمسار، وتعد أفضل فترة للزيارة: يناير – مارس.

7. مدينة الأشباح الترفيهية

في منطقة فوجي-كيوفي محافظة ياماناشي باليابان، قرب جبل فوجي، تقع مدينة ملاهٍ غير تقليدية تُعرف باسم "Haunted Hospital"، وهي عبارة عن مستشفى مهجور تم تحويله إلى مسرح للرعب التفاعلي.

الزائرون يدخلون في مجموعات صغيرة، ويُطلب منهم التنقل بين غرف مغطاة بالظلام والضباب، حيث تظهر مؤثرات صوتية وبصرية، وممثلون محترفون يجسدون كائنات مرعبة.

هذه التجربة ليست لضعاف القلوب، فهي تجمع بين الديكورات الواقعية والتفاعل النفسي العميق، حتى أن بعض الزوار ينسحبون قبل الوصول إلى النهاية.

التكلفة تتراوح بين 50 إلى 70 دولارًا حسب الباقة، وأبريل إلى أكتوبر أفضل وقت للزيارة: أبريل – أكتوبر.

الموقع الإلكتروني: https://www.fujiq.jp/en

8. قارب الشفافية

على شواطئ نوسا دوا أو جيمباران بجزيرة بالي، بإندونيسيا يمكنك استبدال القوارب العادية بقارب شفاف بالكامل مصنوع من مادة البولي كربون النقية، ليمنحك رؤية بانورامية مباشرة للشعاب المرجانية والحياة البحرية تحت قدميك.

الرحلة بقارب الشفافية تمنحك إحساسًا وكأنك تطفو فوق حوض أسماك ضخم، دون الحاجة إلى الغوص أو ارتداء معدات ثقيلة.

هذه التجربة مثالية للعائلات والمصورين ومحبي الحياة البحرية الذين يفضلون الهدوء على المغامرة.

•التكلفة بين25 إلى 40 دولارًا أمريكيًا للساعة، والفترة من مايو إلى سبتمبر أفضل وقت للزيارة.