بخارى مدينة ساحرة بجمالها الشرقي وتاريخها الغني

بخارى عاصمة الثقافة الإسلامية وإحدى أقدم مدن أوزبكستان، وتُعدّ جوهرة سياحية في أسيا الوسطى، وقد أُدرج مركزها التاريخي في قائمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) للتراث العالمي، ويعود تاريخ بخارى إلى أكثر من 2500 عام.

من هنا سيكون لزيارة هذه المدينة الأوزبكية والتجول فيها طعم خاص، خصوصا لمن يبحث عن الانطباعات المختلفة والتنوع.

فكون بخارى إحدى أقدم مدن العالم، فإن جمالها الشرقي وتاريخها الغني سيسحرك، إذ لطالما كانت هذه المدينة العريقة مركزًا مهما على طريق الحرير العظيم، وموطنا لعلماء بارزين مثل ابن سينا والبخاري.

معالم معمارية

ستجد في بخارى معالم معمارية فريدة مُدرجة ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي، مثل قلعة آرك، ومجموعة بوي كاليان، ومجمع ليابي هاوز.

ولا تنسى التجول في شوارعها القديمة، وتجربة السير في عبق التاريخ وزيارة أسواقها النابضة بالحياة، حيث يمكنك شراء السلع المحلية، والاستمتاع بالمأكولات والحلويات الأوزبكية.

تأخذك جولات بخارى في رحلة عبر الزمن من خلال شوارع إحدى أفضل مدن العصور الوسطى المحفوظة في آسيا الوسطى.

ماضي المنطقة

بينما تستكشف مساجدها ومدارسها وأضرحتها القديمة، ستُتاح لك نافذة على ماضي المنطقة من قلعة آرك المهيبة إلى التصميم المعقد لمدرسة مير عرب، ستجذبك ألوان بخارى وأصالتها.

قبل أن تبدأ مغامرتك، أثري تجربتك بلمحة تاريخية ومعلومات شيقة عن مدينة أوزبكستان "المحبوبة".

لا تفخر هذه المدينة الصحراوية فقط بوفرة المساحات الخضراء، بل إن كل ركن من أركان مركزها التاريخي سيُشعرك وكأنك مسافر في القرون الماضية.

لا شك أنك ستُبهر بتاريخ المدينة الغني وهندستها المعمارية الفريدة، فقد كانت مركزًا مهما على طريق الحرير العظيم، ومقصدًا دينيًا في آسيا الوسطى.

وستجد في بخارى مساجد مهيبة ومدارس دينية وأضرحة وحصونًا وأسواقًا زاهية الألوان، بالإضافة إلى فرصة الانغماس في أجواء القصص الخيالية الشرقية.

أهم المعالم

حافظت بخارى على العديد من المعالم التاريخية بما في ذلك ذات الروائع المعمارية، ومن أهمها:

قلعة آرك (السفينة): قلعة أثرية ترمز للعظمة والمناعة، وهو مسكن حكامها القدماء. شيدت في القرن الرابع قبل الميلاد فوق تلة صناعية ترتفع 20 متراً عن مستوى سطح الأرض.

تعرض القلعة على مدى تاريخها لفترات من البناء والتخريب، ثم الترميم والإضافات.

وفضلاً عن أهميتها الدينية، فقد كان في داخلها إلى جانب القصر الملكي الدواوين المالية وبيت الحريم والسجن والخزانة.

كما يوجد بداخل قلعة أرك شوارع وزعت عليها المنازل الخلفية، وساحة المحاكم ودواوين الدولة الرسمية، ومساكن المسؤولين من الوزراء وكبار رجال الدولة·

كما توجد فيها إدارة الشرطة وقاعة السجن، وكانت تستخدم لاحتجاز المتهمين، وغرف للإدارة وإسطبلات الأمراء، ومخازن الملابس والسجاد ومستودع الأواني والكنوز وورش صناع الجواهر ومساجد وأضرحة، وغرف أخرى كانت تستخدم لشتى الاستعمالات·

بوي كاليان: مجمع معماري مهيب يضم مئذنة كاليان، ومسجد كاليان، ومدرسة ميري عرب، وهو المجمع المعماري الرئيس في وسط بخارى، ويقع في موقع إستراتيجي عند تقاطع "الأسواق الأربعة". ويعني اسم "بوي كاليان" "قاعدة التمثال العظيم"، في إشارة إلى مئذنة كاليان.

مجمع ليابي-خوز: مجمع تاريخي. كلمة "ليابي خوز" تعني "حافة الخزان" باللغة المحلية، ويضم المجمع معالم رئيسية هي: خانقاه (مكان للتصوف)، ومدرسة ومسجد، وساحة مركزية.

نصائح للمسافرين

يبقى أفضل وقت لزيارة بخارى هي الفترة الممتدة من أبريل/نيسان إلى منتصف يونيو/حزيران، ومن سبتمبر/أيلول إلى أكتوبر/تشرين الأول. ويمكن الجمع بين زيارة بخارى وزيارة الأعياد والمهرجانات المبهجة.

في يونيو/حزيران تستضيف المدينة سنويًا مهرجان الحرير والتوابل، المخصص للحرف اليدوية القديمة، ويتضمن البرنامج ورش عمل، وعروضًا لفرق شعبية، ومصارعة الكباش والديوك، وعروضًا بهلوانية.

ولا يقل تألقًا عن المهرجان السابق المعرض السنوي "السيراميك والحرف اليدوية"، الذي يُقام في منتصف سبتمبر/أيلول، ويتزامن مع مهرجان "عسل الصايلي" للمأكولات الذي يستقطب عشاق الطعام.

مدة الزيارة، التي يُنصح بها هي قضاء أسبوع واحد على الأقل لمشاهدة معالم المدينة كاملة.

المأكولات المحلية

تقدم مقاهي ومطاعم بخارى بشكل رئيس المأكولات المحلية، ومن أشهرها بلوف بخارى وهو طبق خفيف مع طبقات من الأرز، والجزر ولحم ضأن مطهي مع البصل، وكذلك سمسا بخارى، وهي فطيرة مخبوزة من عجين الفطير المحشو مع الطماطم واللحم، بالإضافة إلى العديد من سلطات الخضار، وخاصةً مع صلصة المايونيز.

قد لا يروق هذا الطعام الدسم والشهي والغني جميع الأذواق، ولذلك يوجد في بخارى عدد من المقاهي والمطاعم المتخصصة في أطعمة تلبي حاجيات السياح من مختلف البلدان، وضمنها المأكولات الشرقية والأوروبية.

غالبا ما تقع مقاهي ومطاعم بخارى في الأماكن المميزة، وخصوصا قرب المعالم السياحية الرئيسية.

الهدايا التذكارية

من أفضلها تلك المصنوعة من السيراميك وكذلك السجاد الأوزبكي والتطريز، والمجوهرات، والتوابل، والفواكه المجففة.

المواصلات العامة

يوجد نظام مواصلات عامة متطور في المدينة، إذ يتوفر أكثر من 30 خطًا للحافلات. ويختلف جدول مواعيد الحافلات، حسب المسار، بين الساعة السادسة صباحًا والتاسعة مساءً، ويتراوح متوسط وقت انتظار الحافلة المطلوبة بين 15 و20 دقيقة.

كما يستخدم العديد من سكان بخارى الحافلات الصغيرة. ورغم أن عددها يفوق عدد الحافلات، إلا أنه من الصعب التنبؤ بجدول مواعيدها.

ويمكنك أيضاً طلب سيارة الأجرة إما عبر تطبيق "يوكو تاكسي" للهواتف المحمولة (يعمل فقط في بخارى) أو عبر مركز الاتصال.

ولا يزال قطاع تأجير السيارات في بخارى ضعيفًا، إذ هناك العديد من شركات تأجير السيارات الخاصة في المدينة، ويمكنك استئجار سيارة عادية أو سيارة رجال أعمال.

قواعد الدخول

راجع السفارة أو القتصلية الأوزبكية في بلدك لمعرفة ما إذا كنت تحتاج إلى تأشيرة لدخول البلاد أم لا.

في كل الأحوال، يجب على السياح التسجيل لدى وزارة الداخلية خلال ثلاثة أيام من الوصول، وعادةً ما يقوم أصحاب الفنادق وبيوت الضيافة بذلك نيابة عن الزوار الأجانب.

احتفظ ببطاقات التسجيل التي تحمل رمز الاستجابة السريعة (QR code)، إذ يجب تقديمها عند مغادرة البلاد.