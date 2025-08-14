سياحة وسفر|طبيعة وتنوع|تركيا

كيف تخطط لرحلة سياحية إلى ريزا التركية؟ دليل شامل لأفضل المعالم والأنشطة

نانسي موسى
14/8/2025-|آخر تحديث: 12:46 (توقيت مكة)

تقع ريزا شمال شرق تركيا على ساحل البحر الأسود، وتبعد حوالي 75 كيلومترا شرق مدينة طرابزون. وتشتهر هذه المدينة بأنها عاصمة زراعة الشاي في البلاد، حيث تمتد مزارع الشاي الخضراء على سفوح جبالها، لتشكل لوحة طبيعية خلابة تأسر الزائر منذ اللحظة الأولى.

عاصمة الشاي التركي تشتهر بمزارعها الممتدة على سفوح الجبال الخضراء (الجزيرة)

 

ريزا تنتج أغلب محاصيل البلاد من الشاي وتفترش مزارعها الخضراء سفوح الجبال المطلة على البحر الأسود (الجزيرة)

الوصول إلى ريزا.. مطار ريزا-أرتفين الدولي

يخدم المدينة مطار ريزا-أرتفين الدولي، الذي افتُتح في مايو/أيار 2022 ويُعد من أحدث المطارات في تركيا. وقد بني على جزيرة صناعية وسط البحر الأسود، ويربط ريزا بأهم المدن التركية مثل إسطنبول وأنقرة، إضافة إلى رحلات دولية إلى دول المنطقة. كما يبعد المطار حوالي 34 كيلومترا عن مركز المدينة، وتستغرق الرحلة بالسيارة 30 دقيقة تقريبا.

مدينة ريزا تقع على الساحل الشمالي الشرقي لتركيا على البحر الأسود (الجزيرة)

 

مطار ريزا- أرتفين يربط المنطقة بمدن تركية وعالمية كبرى عبر رحلات يومية (الجزيرة)

الطبيعة الخلابة

تتمتع ريزا بطبيعة ساحرة تشمل الشلالات مثل شلال جالين تولو، والأنهار الجبلية التي تُعد مقصدا لعشاق التجديف والرياضات المائية. كما تعد منطقة آيدر من أشهر الوجهات الجبلية في المنطقة، حيث يمكن للزوار الاستمتاع بالينابيع الساخنة والغابات الكثيفة، وسط أجواء من الهدوء والاسترخاء.

الشلالات الطبيعية تتوزع في مناطق متفرقة من الولاية (الجزيرة)
وادي فرتينا يعد وجهة مميزة للتجديف والمغامرات المائية في ريزا (الجزيرة)
الموقع الجغرافي لريزا يجعلها على بعد 75 كيلومترا فقط شرق طرابزون (الجزيرة)
الهضاب الخضراء في ريزا مثل هضبة أيدر تجذب الزوار بجمالها البكر (الجزيرة)
المناخ الماطر يمنح مدينة ريزا طبيعة دائمة الخضرة طوال العام (الجزيرة)

قلعة ريزا.. حارس المدينة التاريخي

تطل قلعة ريزا على المدينة من تلة مرتفعة، وتعود إلى العصر البيزنطي. وتتميز بإطلالاتها الساحرة على البحر الأسود ومزارع الشاي المحيطة، وهي من أبرز المعالم السياحية في ريزا، حيث يزورها السياح للاستمتاع بالمناظر الطبيعية والتاريخ العريق.

قلعة ريزا معلم أثري يتوسط المرينة ويعود للعهد البيزنطي (الجزيرة)

متحف وسوق الشاي الشعبي

يُعد متحف الشاي في ريزا من أهم وجهات الزوار، حيث يسلط الضوء على تاريخ زراعة الشاي وأدوات تحضيره التقليدية. ويجاوره سوق الشاي الشعبي، الذي يعج بالبائعين والمشترين، حيث تُعرض أنواع الشاي التركي الطازج في كؤوس زجاجية صغيرة، رمز الضيافة التركية.

كأس الشاي الضخم وسط سوق ريزا يُعد تمثالا رمزيا يعكس أهمية الشاي في الثقافة والاقتصاد المحلي (الجزيرة)
سوق الشاي المحلي في ريزا يوفر فرصة لتذوق وشراء أجود الأنواع الطازجة (الجزيرة)

نهر فرتينا وقلعة زيل

يمتد نهر فرتينا بين وديان ريزا الخضراء، ويشتهر برياضة التجديف والفعاليات التي تقدم مغامرات ممتعة للزوار. وبالقرب منه، ترتفع قلعة زيل، الحصن التاريخي الذي يعود إلى العصور الوسطى، حيث توفر إطلالات بانورامية على النهر والجبال المحيطة، لتكون موقعا سياحيا يجمع بين الطبيعة والتاريخ.

قلعة زيل تقف شامخة منذ العصور الوسطى فوق تلال المدينة (الجزيرة)
الجسور العثمانية في ريزا تحافظ على طابعها التاريخي وتربط القرى القديمة فوق الأنهار (الجزيرة)
فعاليات التجديف بوادي فرتينا تستقطب الزوار من مختلف دول العالم (الجزيرة)
الطبيعة المحيطة بوادي فرتينا تجعل الفعاليات جزءا من تجربة تصوير ساحرة (الجزيرة)

الفنادق والسكن والتنقل في ريزا

تقدم ريزا خيارات متعددة للسكن تناسب جميع الزوار، من فنادق فخمة تطل على البحر الأسود إلى بيوت ضيافة صغيرة بين مزارع الشاي. وفنادق وسط المدينة توفر إقامة مريحة مع سهولة الوصول إلى الأسواق والمعالم، بينما يمكن لعشاق الطبيعة اختيار الأكواخ الريفية في المناطق الجبلية مثل هضبة آيدر للاستمتاع بالأجواء الهادئة والمناظر الخلابة.

البيت الريفي في ريزا يعكس العمارة التقليدية ويتيح للزائر تجربة الحياة الجبلية (الجزيرة)
خيارات الإقامة تتنوع في ريزا بين الفنادق الفاخرة والبيوت الريفية الهادئة (الجزيرة)

وللتنقل في ريزا، ينصح باستئجار سيارة خاصة لاستكشاف المناطق الجبلية والقرى الصغيرة التي يصعب الوصول إليها بوسائل النقل العامة. كما تتوفر خدمات الحافلات المحلية التي تربط بين المدن الرئيسية والقرى المجاورة.

رحلة استكشاف ريزا

تبدأ رحلتك عادة من وسط مدينة ريزا حيث تقع قلعة ريزا ومتحف الشاي، على بعد خطوات قليلة من سوق الشاي الشعبي، مما يسهل التنقل سيرا على الأقدام في قلب المدينة.

وسط مدينة ريزا حيث تقع قلعة ريزا ومتحف الشاي (الجزيرة)

وللوصول إلى وادي فرتينا وممارسة رياضة التجديف، تحتاج إلى السفر حوالي 40 كيلومترا شرق المدينة عبر طرق جبلية، وتستغرق الرحلة بالسيارة حوالي 45 دقيقة، حيث تنتظرك الطبيعة الخلابة والأنهار المتدفقة.

الرحلات البرية في ريزا تمنح السائح فرصة لاكتشاف الغابات والمرتفعات المحيطة (الجزيرة)

وبين وادي فرتينا وقلعة زيل مسافة قصيرة، إذ تقع القلعة على تلة تطل على الوادي، ويمكن الوصول إليها بسيارة ضمن المنطقة نفسها.

الجسور الحجرية بوادي شات فيرتينا تحمل عبق التاريخ العثماني (الجزيرة)

أما هضبة أيدر، فتقع شمال شرق ريزا على بعد نحو 80 كيلومترا، ويستغرق الوصول إليها حوالي ساعة ونصف الساعة بالسيارة عبر طرق جبلية متعرجة تمر بغابات كثيفة ومناظر طبيعية ساحرة.

هضبة أيدر تقع فوق جبال ريزا وتشتهر بمروجها الخضراء والأكواخ الخشبية (الجزيرة)

وتتيح هذه المسافات المعقولة التنقل بين المعالم بسهولة خلال يوم واحد أو أكثر، مع فرصة للاستمتاع بكل محطة من محطات الطبيعة والتاريخ دون الحاجة إلى تنقلات طويلة متعبة.

عشاق الطبيعة يجدون في ريزا مقصدا مثاليا للتصوير والمشي في المسارات الجبلية (الجزيرة)

ريزا في الثقافة التركية

تحظى ريزا بمكانة خاصة في الثقافة التركية، كونها مسقط رأس الرئيس رجب طيب أردوغان، كما تعد القلب النابض لزراعة الشاي في البلاد.

الشاي يزرع في ريزا على مدرجات جبلية ويقوم الفلاحون بقطف الأوراق يدويا لضمان جودة عالية (الجزيرة)
الأتراك يقدمون الشاي بأكواب زجاجية صغيرة ويُعد شربه جزءا من الحياة اليومية والضيافة التقليدية (الجزيرة)

وتقام في المدينة مهرجانات سنوية للشاي، تجمع بين المزارعين والسياح في أجواء من الاحتفال والفرح.

التراث الثقافي في ريزا حاضر بالمهرجانات والأزياء الشعبية الملونة (الجزيرة)
المدينة تقيم مهرجانات سنوية للشاي تجمع بين المزارعين والسياح في أجواء من الاحتفال (الجزيرة)

ريزا.. تجربة سياحية متكاملة

ريزا ليست مجرد وجهة سياحية عابرة، بل هي رحلة بين التاريخ والطبيعة. ويلتقي البحر الأسود بالجبال الخضراء، وتزدهر مزارع الشاي التي تروي حكايات الأرض والبشر. وفي الأسواق، والقلاع، والأنهار، يجد الزائر دفء الضيافة التركية وروعة المناظر الطبيعية التي تبقى عالقة في الذاكرة.

