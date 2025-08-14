بشعار اكتشاف الداخل.. تغيّرات وجهات السائح الكندي صيفا

بدأت رغبة جديدة تجتاح السائح الكندي، دعته إلى تجاوز وجهات الصيف التقليدية الخارجية هذا العام، وتشجيع السفر المحلي. لا سيما بعد تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بضم كندا إلى الولايات المتحدة، وفرض سلسلة من الرسوم الجمركية على السلع الكندية.

ومن بين تلك التغيرات، استبدال فئة من الكنديين إجازاتهم السنوية، فعوض الذهاب إلى الولايات المتحدة قاموا برحلات برية في منطقة أوتاوا، وشمس منتصف الليل في منطقة يوكون الصخرية، ومشاهدة الحيتان في منطقة نوفا سكوشا، أو ممارسة رياضة المشي لمسافات طويلة في منتزه بانف الوطني.

انتعاش مبيعات التذاكر

وتبيع شركة "غيس وير تريبس" Guess Where Trips، ومقرها في لندن وفي مدينة أونتاريو الكندية، باقات رحلات برية سرية مُختارة بعناية في 4 مقاطعات كندية، وقد زادت مبيعات الرحلات لدى هذه الشركة عبر كندا بنسبة 75% هذا العام مقارنة بالعام الماضي.

وتقول مديرة العمليات في الشركة "جيسيكا باكس" إنه "من الواضح أن المزيد من الكنديين يختارون استكشاف الشركات الصغيرة، والوجهات السياحية الخفية القريبة من وطنهم، بدلا من عبور الحدود لقضاء عطلاتهم".

وأضافت باكس أن الرحلات البرية إلى أماكن بضواحي أوتاوا من بين أكثر باقاتهم شعبية، مع ازدياد عدد الكنديين الذين يستكشفون عاصمتهم.

مزايا محلية مجانية

ودعما وتشجيعا للمواطنين على قضاء عطلاتهم داخل البلاد، حث رئيس الوزراء مارك كارني الكنديين على الاستفادة من بطاقة "كندا القوية" الجديدة، التي تمنح دخولا مجانيا أو مخفّضا إلى العديد من المتنزهات الوطنية والمواقع التاريخية والمتاحف هذا الصيف.

وقال والتر فلاور، الذي يُنظم جولات مشاهدة الحيتان بمنطقة لونينبورغ في مقاطعة نوفا سكوشا، إنه برنامج عمل لهذا العام كان الأكثر ازدحاما مقارنة بالعام الماضي، وذلك نتيجة قيام المزيد من الأشخاص الذين يستكشفون لونينبورغ المدرجة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي بحجز مغامرة بحرية مدتها 45 دقيقة، على أمل مشاهدة الحيتان قبالة الساحل الشرقي لكندا.

فرص لاستكشاف المدن

وتقول خبيرة الاتصالات بمدينة تورنتو "ديفيا موهان" إنها كانت تخطط في البداية للذهاب إلى ولاية تكساس جنوبي الولايات المتحدة هذا العام، لكنها اختارت بدلا من ذلك استكشاف مدينة وينيبيغ في مانيتوبا غربي كندا.

وقالت موهان، البالغة من العمر 39 عاما، عن رحلتها "شعرت أن التوقيت لم يكن مناسبا.. ربما في المستقبل"، وتضيف أن المتحف الكندي لحقوق الإنسان "وينيبيغ ليس سوى وجهة أخرى في كندا تستحق الاستكشاف".

على الساحل الغربي لكولومبيا البريطانية، اكتسبت المركبات الترفيهية شعبية كبيرة، وفقا لستورم غيسبرسن، المدير الإقليمي في شركة السياحة العائلية "إيفرغرين هوسبيتاليتي غروب".

ويضيف غيسبرسن "سيكون هذا العام الأكثر ازدحاما في تاريخ شركتنا عبر 26 عقارا لدينا.. إنه مزدحم للغاية، لدرجة أنني لا أعتقد أنه يمكنك حتى تأجير مركبة ترفيهية واحدة بسهولة في الوقت الحالي".

البحث عن خصومات

قد يكون السفر في كندا مكلفا، حيث غالبا ما تكون تكلفة الرحلات الجوية الداخلية إلى المناطق النائية أعلى من تكلفة السفر إلى الولايات المتحدة أو حتى أوروبا، غير أن المسافرين وجدوا طرقا للقيام بذلك بتكلفة أقل، وذلك من خلال رحلات برية، أو البحث عن خصومات في الأسعار.

وقال كرامر سولينسكي -وهو مدير تنفيذي في شركة تسوق بمدينة فانكوفر الكندية- إن القيام برحلات برية أو مجرد رحلات نهاية الأسبوع هو وسيلة رائعة لتغيير الأمور، دون إنفاق آلاف الدولارات للسفر مع عائلة مكونة من 4 أفراد خارج البلاد.

وعلى قائمة سولينسكي لهذا العام، توجد زيارة مونتريال والساحل الشرقي لكندا لأول مرة، وأيضا السفر إلى مكسيكو سيتي وأوساكا في اليابان، بدلا من خيارات أخرى مشمسة مثل فلوريدا وكاليفورنيا.

نشاط الطيران الداخلي

ولتسهيل الوصول إلى بعض المناطق النائية في شمال كندا، أضافت شركة طيران "إير نورث"، وهي شركة الطيران التي تغطي المناطق الشمالية من يوكون والأقاليم الشمالية الغربية، المزيد من السعة والرحلات المباشرة خلال فصل الصيف، مراهنة على ارتفاع الطلب، نتيجة لما وصفته بـ"اهتمام واضح ومتزايد بين الكنديين باستكشاف المزيد من مناطق بلادهم".

وأفادت "إير نورث" بأن عدد الوافدين إلى منطقة يوكون ارتفع بنسبة 7.6% من يناير/كانون الثاني إلى يونيو/حزيران من هذا العام، وأن الشركة لا تزال تشهد نموا في الطلب على الرحلات الجوية إلى شمال كندا.

وأبلغت شركات طيران كندية أخرى عن اتجاهات مماثلة، فقد زادت "بورتر إيرلاينز" سعة شبكتها الصيفية للسفر الداخلي من 75% إلى 80%، وعلقت نظيرتها "ويست جيت" في مايو/آيار الماضي 9 مسارات بين كندا والولايات المتحدة بسبب انخفاض الطلب.