محميات سيناء.. مزارات تروي خبايا الطبيعة

جنوب سيناء – على سبيل الجود قد تمنحك الطبيعة قدر من الخبايا؛ كأن تعثر على الحياة في قلب محارة أو تلمح حماسة البقاء مضمومة تحت جناح طائر نادر يوشك على الانقراض أو يغريك شموخ جبل لملامسة السماء، وفي سيناء وتحديدا بنطاق المساحات المحمية تمنحك الطبيعة -بسخاء مدهش- كل ذلك.

في البداية لم أكن متحمسة لزيارة المحميات الطبيعية بسيناء، ذلك الفتور ربما يرجع لانطباع مغلوط، كان لدي حول مفهوم المحمية الطبيعية، والأنشطة التي بالإمكان ممارستها داخل حدودها، غير أن رحلتي الأخيرة إلى أرض الفيروز غيرت تماما وجهة نظري.

قبل السفر إلى سيناء، كان علي اختيار مدينة للإقامة بها بحيث تكون بمثابة منطقة وسطى من كل المحميات المقصودة بالزيارة، وكانت مدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء خيارا مناسبا لتصير نقطة الانطلاق إلى المزارات.

سيناء مثلث المقلوب

وليست شرم الشيخ خيارا مناسبا فقط لتقريب المسافات بل ستمنحك فرصة خوض تجربة الانتقال من صخب الحياة الذي تتسم به تلك المدينة التي تعد مقصدا سياحيا عالميا إلى أنماط الجمال الهادىء الرزين الذي ينتظرك هناك بالمحميات.

وبالنظر إلى الخريطة، تبدو سيناء كالمثلث المقلوب، رأسه في الجنوب وقاعدته شمالية، ويتسع ذلك المثلث لسبع محميات طبيعية، منها خمس بالجنوب واثنين في الشمال، من أصل 30 محمية توجد بمصر، وتشكل 15% من مساحة البلاد.

ورغم اتساع نطاق المناطق المحمية بسيناء، حيث تمتد لأكثر من 10 آلاف كيلومتر مربع، إلا أن كل حيز بها ينبض بحياة أو يوثق تاريخ أو يختزل سرا للجمال، وسأحاول من خلال هذا الحيز النصي نقل تجربتي مع الطبيعة هناك.

رأس محمد الأقدم والأشهر

بعد الترحيب بك، يكون العرض المألوف من المندوب السياحي -لديه مكان مخصص بالفنادق والشواطىء- هو زيارة رأس محمد باعتبارها المحمية الأشهر والأقدم، ليس في سيناء وحدها بل مصر كلها.

وكونها المحمية الأكثر استقبالا للزوار، فثمة مشهد اعتيادي أمام بوابات فنادق شرم الشيخ، بداية من السابعة صباحا وعلى مدار ساعة، تنتظر حافلات سياحية النزلاء لنقلهم إلى رأس محمد، حيث يبدأ برنامج الرحلة في الثامنة صباحا وينتهي في حدود الثانية ظهرا.

إعلان

تقع رأس محمد عند التقاء خليج السويس وخليج العقبة على بعد 12 كليومتر فقط من مدينة شرم الشيخ، وتمتد مساحتها لنحو 480 كيلو متر مربع منها 135 كيلو متر أراض برية و345 كيلومتر بيئة مائية، وقد تم إدراجها ضمن مناطق التراث العالمي الطبيعي عام 1983، لتكون بذلك أول محمية طبيعية بمصر.

رياضة السنوركلينج

خلال الطريق إلى المحمية، عادة ما تتوقف الحافلة السياحية أمام مركز لتأجير أدوات الغوص، ليختار الزائر ما يناسبه من الأدوات لممارسة رياضة السنوركلينج، وهي النظر تحت الماء لرؤية الأسماك والشعاب المرجانية أثناء الطفو على السطح دون حاجة للغوص، بأحد شواطىء رأس محمد، والبالغ عددها 12 شاطىء.

وتعد هذه الشواطئ من أفضل مناطق الغوص في العالم، حيث تضم مئات الأنواع الفريدة من الطحالب البحرية والشعاب المرجانية التي يتجاوز عمرها آلاف السنين، فضلا عن السلاحف البحرية والأسماك ذات الألوان المبهجة، مثل أسماك بيكاسو والفراشة والببغاء والنهاش والملاس وثعبان البحر.

جمال متدرج

يبدو الجمال في رأس محمد متدرجا، فالبحر متدرج الزرقة، من درجة الشفافية التامة إلى السماوي حتى الأزرق الداكن، والجبال تتدرج في الارتفاع وألوان الصخور، والأسماك تستخدم كل درجات الألوان على أجسامها، كذلك الشعاب المرجانية.

بعد نحو 45 دقيقة من ممارسة السنوركلينج، يكون الموعد لزيارة جمال أخاذ مختلف، وهو قناة المانغروف التي تفصل بين جزيرتي رأس محمد والبعيرة بطول 250 متر.

البحيرة مسحورة

وبينما أنت مأخوذ بجمال المانغروف المحاط بنقاء المياه وصفاء السماء، ينبهك مرشد الرحلة لمزيد من السحر عند البحيرة المسحورة.

ويقول المرشد لتشجيع الزوار على توديع المانغروف "البحيرة مسحورة فعلا.. يتغير لون المياه بها سبع مرات في اليوم الواحد بين درجات الأزرق والأحمر".

كثير من القصص تحاك حول تلك البحيرة، منها مثلا أنها المكان الذي التقى به نبي الله موسى بالخضر، ولا يخلو الأمر من أسطورة تحقيق البحيرة لأمنياتك إذا ما ألقيت عملات معدنية بها.

لا يزور السائحون البحيرة فقط للنهل من جمالها، أو السعي لما يعتقد بأنه تحقيق الأمنيات ولكن أيضا للعلاج، حيث ترتفع نسبة الأملاح بالمياه بنسبة تصل لسبعة أضعاف الأملاح بمياه البحر، ما يجعلها مقصد لمن يعاني من أمراض الروماتيزم وآلام العظام.

منطقة شق الزلزال

وعلى بعد أمتار قليلة من البحيرة، يمكنك زيارة منطقة شق الزلزال، حيث تعرضت المنطقة لهزة أرضية عام 1968 أدت لشق بالتربة يصل طوله نحو 42 متر وعرضه مترين وتتخله مياه البحر، ما يجعل المكان عبارة عن لوحة جمالية رغم أنه نتاج كارثة طبيعية.

لم ينته الاستمتاع بعد، فمحمية رأس محمد ليست فقط فرصة للاستمتاع بالبيئة البحرية ولكن المناطق البرية تنافس أيضا على جذب الزائرين.

وفي تلك المنطقة، تعيش كثير من الطيور مثل الصقور واللقالق والنسور والنوارس، وأيضا الحيوانات مثل ثعالب الرمل والضباع والأرانب الجبلية والغزلان والماعز الجبلي والوعل النوبي.

إعلان

وبإمكانك أيضا أن تتخلى عن البرنامج السياحي الذي تنظمه الشركات أو الفنادق لتمارس التخييم بمناطق عديدة بالمحمية.

كما يمكنك القيام برحلة بحرية باستخدم يخت لأشهر مناطق الغوص برأس محمد، وفي هذه الحالة ربما تكون لديك فرصة لمشاهدة أسماك الدولفين والقرش، وتمتد الرحلة من التاسعة صباحا حتى الخامسة مساء.

أبو جالوم كهوف بحرية

يبدو البحر مختلفا في أبو جالوم عن رأس محمد، رغم أن كلتا المحميتين تتمتع بالشعاب المرجانية والأسماك ذات الألوان البديعة، وإن كانت الأولى منطقة جذب للغطاسين المحترفين، إذ تتسم بكثرة الكهوف البحرية والتي قد يصل عمقها لأكثر من 100 متر.

في أبو جالوم التي تبتعد عن شرم الشيخ نحو 80 كيلومتر، يبدو البحر على سجيته، أكثر عمقا وزرقة وأمواجه ثائرة، والعكس تماما برأس محمد.

بعد اجتياز بوابة المحمية بأمتار قليلة يستقبلك بعض من البدو مصطحبين جمالهم، ليعرضوا عليك ركوبها في نزهة بمحازاة شاطىء البحر.

وإذا كنت من محبي ركوب البيتش باجي "دراجة نارية شاطئية" فهناك فرصة لذلك في المكان نفسه.

وفي أبو جالوم التي تمتد مساحتها لنحو 500 كيلومتر مربع، تتعدد مناطق الغطس والسنوركلينج وأشهرها منطقة البلو هول والثري بولز، والأولى تصل إليها بالحافلة وتتوفر كثير من المطاعم أمام الشاطىء حيث يمكنك تناول وجبة الغداء بعد الانتهاء من نزهتك المائية.

أما منطقة الثري بولز فإما أن تصل إليها عن طريق مركب، ويستغرق الوصول إليها نحو 15 دقيقة، أو أن تستقل جملا وقد تستغرق الرحلة نحو ساعة وربع، ولا توجد مطاعم قرب الشاطئ، فقط أماكن لتغيير ملابس البحر وأكشاك لتقديم المشروبات.

وكما الحال في رأس محمد، هناك تنوع بيئي في أبوجالوم، إذ تزخر المحمية بالجبال والوديان، وبإمكانك مشاهدة الحيوانات والطيور والنباتات البرية إذا قررت التنزه بعيدا عن الشاطىء، أو كان لديك وقت للتخييم بالمنطقة.

بعد أن تنتهي من زيارة المحمية، يمكنك استغلال الفرصة لأخذ جولة بمدينة دهب السياحية، حيث تبتعد نحو 20 دقيقة فقط عن محمية أبو جالوم.

وتوفر الفنادق والشركات السياحية بشرم الشيخ رحلات لأبو جالوم، شاملة للنقل ورسوم دخول المحمية وركوب الجمال والبيتش باجي وأدوات السنوركلينج، إضافة إلى وجبة الغداء وجولة بمدينة دهب، بأسعار تترواح بين 25 إلى 40 دولار.

نبق الخيل يجاري الموج

"نبأ"، هكذا كنت أنطقها على سبيل جهل الغريب، صحح لي المندوب السياحي بالفندق النطق أكثر من مرة، ولكنني حين زرتها وجدت نطقي لها يقارب وصفها، فهي كنبأ متداول للجمال.

لا تحيد محمية نبق عن مسار التنوع البيئي الموجود في كل من رأس محمد وأبو جالوم، وتمتد نبق على مساحة 600 كيلومتر مربع، وتبتعد عن شرم الشيخ نحو 23 كيلومتر مربع.

وإذا كانت رأس محمد وأبو جالوم تمتازان بمناطق الغوص الساحرة، فإن نبق تنافسهما بمناطق التخييم المتفردة، كما أنها الخيار الأمثل لممارسة السفاري، حيث تستمتع بركوب البتش باجي مع أجواء بدوية استثنائية، يتولى تنظيمها أفراد من البدو يعيشون داخل حدود المحمية، فتستمتع بالأغنيات والرقصات البدوية بينما تتناول العشاء البدوي.

وإذا كنت من عشاق ركوب الخيل فزيارة نبق لا يمكن أن تفوتك، فهي المحمية الوحيدة التي ستجد بها إسطبلات للخيول، حيث تستطيع استئجار حصان والاستمتاع بركوبه بمحازاة شاطىء البحر لنحو ساعة.

وحتى إن لم تكن ممن سبق لهم تجربة ركوب الخيل، فأيضا زيارة نبق فرصة لك لتخوض تجربتك الأولى، ويوفر القائمون على الإسطبلات معاون لك ليرافقك في رحلتك الأولى مع حصانك، وتتراوح تكلفة السفاري بين 15 و25 دولار، بينما ركوب الخيل يجعل تكلفة الرحلة تصل للضعف.

إعلان

سانت كاترين تراث وندرة

هي المحمية الوحيدة بسيناء التي لا تتمتع ببيئة بحرية رغم أن مساحتها تمتد لأكثر من 4 آلاف كيلومتر مربع، مع ذلك لها من التفرد ما يجعلها وجهة جذب للسائحين.

لكبر مساحة المحمية ولابتعادها عن مدينة شرم الشيخ بنحو 200 كيلومتر، فليس هناك برنامج سياحي واحد يغطي كافة معالمها، ولذلك فعليك تحديد ما تود زيارته في سانت كاترين، والاطلاع على البرامج السياحية لاختيار ما يناسبك.

التراث الديني هو السمة الأبرز في سانت كاترين، فمسار النبي موسى مع قومه يقع أكثره داخل نطاق المحمية حيث يوجد جبل الطور أو جبل موسى بارتفاع 2285 متر، وقبر النبي هارون.

كذلك يوجد وادي التيه حيث يعتقد أنه المكان الذي كتب على اليهود التيه به، وأيضا يوجد عدد كبير من الكنائس والأديرة التاريخية، أشهرها وأكثرها استقبالا للزائرين هو دير سانت كاترين الذي تم تشييده في القرن الرابع الميلادي.

الجبال والحياة البرية

داخل المحمية تختال أعلى جبال بسيناء مثل جبل سانت كاترين، أعلى قمة في مصر، ويبلغ ارتفاعه 2641 متر، وجبل الصفصافة وارتفاع 2145 متر، وجبل قصر عباس 2341 متر، لذا إذا كنت من هواة صعود الجبال فسانت كاترين هي وجهة مناسبة تماما لممارسة هوايتك.

ليست الجبال الشامخة فقط علامة مميزة للمحمية، ولكن أيضا الوديان ذات الصخور الملونة، والتي يطلق عليها اسم "كانيون"، فهي مقصد سياحي، خاصة كانيون سلامة والذي لا يمكن الوصول إليه سوى بعربات الدفع الرباعي.

أما الحياة البرية فهي لا تقل أهمية عن الجانب التراثي، حيث يوجد 22 نوع من الفصائل النباتية النادرة بالمحمية مثل السمو والحبك والقيصوم والعجرم والبعيثران والطرفة والسكران.

كما توجد عشرات الأنواع من الأعشاب الطبية، وتعيش كثير من الحيوانات داخل المحمية مثل الغزال المصري والوبر والنمر السينائي والذئب والضبع والثعلب والحردون.

وأيضا توجد طيور نادرة تجاهد من أجل البقاء مثل أبو منجل والحدأة السوداء وعقاب السعفاء واللقلاق الأبيض.

طابا رحلات متوقفة

على مدار أيام، حاولت الوصول إلى برنامج يوفر زيارة محمية طابا لكن دون جدوى، كان الرد الذي دوما يصلني أن الرحلات من شرم الشيخ لتلك المحمية متوقفة منذ فترة.

السبب الذي أدى لتوقف الرحلات إلى طابا -بحسب عدد من المسؤولين عن تنظيم البرامج- هو قلة الإقبال عليها من جانب السائحين لبعد المسافة حيث تبتعد نحو 240 كيلومتر عن شرم الشيخ.

كذلك تشابه طبيعتها مع رأس محمد وأبو جالوم ونبق يجعل السائح يفضل المحميات الأقرب، على عكس سانت كاترين التي يتغافل زائرها عن بعد المسافة لكون طبيعتها مختلفة عن باقي المحميات.

هناك تشابه بين طبيعة محمية طابا ومحميتي رأس محمد وأبو جالوم في حين تبقى محمية سانت كاترين مختلفة عن باقي محميات سيناء

وتمتد محمية طابا على مساحة كبيرة تصل لنحو 3 آلاف و600 كيلومتر مربع، وإلى جانب بيئتها البحرية تمتاز بالحياة البرية البديعة، تزينها الحيوانات مثل الغزلان والوبر والطيور كالرخمة المصرية وطائر الحباري.

ويصل عدد الأنواع النباتية التي تنمو بمحمية طابا إلى 480 نوع، كما يوجد بها العديد من المواقع الأثرية مثل قلعة صلاح الدين الأيوبي بجزيرة فرعون.

وتشتهر أيضا طابا بعيون المياه العذبة مثل عين حضرة بوادي غزالة وعين أم أحمد بوادي الصوانا وعين فورتاجا بوادي وتير.

الكانيون الأبيض / محمية طابا🇪🇬

تحتوي سيناء على العديد من الكانيونات الأخاديد الملونة منها الملون والأبيض والأحمر والتى وهبها الله لسيناء وتكونت فى الطبيعة منذ آلاف السنين نتيجة عوامل التعرية السريعة وأهمها السيول pic.twitter.com/1y2W2mFdaL — صور أم الدنيا | شحاته العوامرى (@shataelawamry) November 5, 2023

محميات الشمال

في شمال سيناء، توجد محميتان طبيعيتان هما الزرانيق والأحراش، والأولى تصل مساحتها إلى 230 كيلو متر مربع، بينما لا تتعدى مساحة الثانية 8 كيلومتر مربع.

تشتهر الزرانيق بكونها محطة رئيسية لتوقف الطيور المهاجرة من أوروبا وأسيا خلال الخريف، متجهة إلى أفريقيا، كذلك يعيش بشكل دائم 270 نوع من الطيور بالمحمية، تمثل 14 فصيلة وأهمها البجع والبشاروش والبلشون وأبو قردان واللقلق ومرزة الدجاج والسمان.

في حين تشتهر محمية الأحراش بالكثبان الرملية التى يصل ارتفاعها إلى نحو 60 متر عن سطح البحر، وتغطيها كثافة عالية من أشجار الأكاسيا وبعض أشجار الأثل والكافور.