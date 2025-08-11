7 أيام في ألماتي الكازاخية جوهرة آسيا الوسطى

ألماتي – ما الذي يجعل مدينة ألماتي الكازاخية تحديدا وجهة تستحق الزيارة دون غيرها من مدن آسيا الوسطى؟ ببساطة، لأنها مدينة تجمع بين الحداثة والتطور، وأبهى صور الطبيعة من جبال خضراء وسهول ومراع. وفضلا عن ذلك فإن المدينة نظيفة وأسعارها جيدة جدا بالنسبة لمعظم الوجهات السياحية المماثلة.

قد يتصور البعض أن كازاخستان كسائر البلاد التي ينتهي اسمها بـ"ستان" مثل باكستان وأفغانستان وطاجيكستان وقيرغيستان، وما يتبادر في الأذهان من صورة نمطية عن تلك البلدان، وهذا تصور خاطئ وتحديدا عن كازاخستان وبالأخص مدينة ألماتي.

كانت ألماتي (Alma‑Ata) في السابق عاصمة كازاخستان من عام 1929 حتى 1997، حين انتقلت العاصمة إلى "أستانا"، وطيلة تلك الحقبة كانت ألماتي مركزا حضاريا وسياسيا للبلاد.

وتتميز المدينة بتعدد عرقي ولغوي، حيث تُستخدم اللغتان الكازاخية والروسية رسميا، وتضم المنطقة إرثا ثقافيا غنيا من متاحف وفنون، تعكس تاريخا من الاتصال بشرق آسيا والشرق الأوروبي عبر طريق الحرير القديم.

بين أستانا وألماتي

صحيح أن أستانا هي العاصمة الحالية، ولكن ألماتي تعد أجمل منها من الناحية السياحية، فعند التجول في شوارع المدينة يلاحظ الزائر الأبراج المنتصبة ومن ورائها الجبال الخضراء، وكأنها خلفية خُلقت خصوصا لالتقاط صور بانورامية خلابة.

ويلاحَظ أن شوارع المدينة نظيفة، والمواصلات متميزة تصل كل أنحاء ألماتي، وهي من أفضل شبكات الحافلات الكهربائية في البلاد، كما أن الغاز الطبيعي موصول لجميع البيوت.

وعلى المستوى الاجتماعي فإن سكان ألماتي يتّسمون بالطيبوبة، فضلا عن أن المنطقة غير مكتظة بالسياح.

ونادرا ما تجتمع كل هذه الصفات في مدينة واحدة، فضلا عن الأمان والأسعار المناسبة بالنسبة إلى المسافر العربي، وكل ذلك يجعل من ألماتي وجهة لها قيمة عالية وعادلة مقارنة بالمال المدفوع في الرحلة إليها.

كيفية الوصول

أصبح الوصول إلى ألماتي انطلاقا من الوطن العربي أسهل مما مضى، إذ تتوفر رحلات مباشرة من مدن خليجية، مثل دبي والدوحة وأبو ظبي عبر شركات مثل الخطوط القطرية وفلاي دبي، وتستغرق الرحلة بين 5 إلى 7 ساعات تقريبا حسب نقطة الانطلاق، وتبدأ أسعار التذاكر عادة من 300 دولار إلى 500 دولار ذهابا وإيابا في الموسم المنخفض.

مزارات وأنشطة

اليوم الأول: يبدأ من جبال ميديو وشيمبولاق ونشاط التزحلق الهوائي "زيب لاين"، بعد فطور خفيف في الفندق، انطلقت مجموعتنا إلى منطقة ميديو الجبلية، حيث تقع أعلى حلبة تزلج في العالم (في فصل الشتاء) على ارتفاع يقارب 1700 متر.

إعلان

الطريق إلى المكان كان بانوراميا، والهواء البارد المنعش يلامس الوجوه مع كل ارتفاع نصل إليه حتى في فصل الصيف.

بعد هذه الجولة في المنطقة، ركبنا التلفريك إلى منتجع شيمبولاق، وهو من أفضل منتجعات التزلج في آسيا الوسطى، ويمتد من 2200 متر إلى 3200 متر في فصل الشتاء، وأما في الصيف فيكسوه الأخضر.

وصلنا عبر التلفريك إلى أعلى نقطة، وهناك مارس البعض نشاط "زيب لاين" فوق الوديان، بينما اكتفى آخرون بالجلوس في المقاهي المرتفعة ومشاهدة الجبال الممتدة من كل جانب.

بعد الغذاء عدنا إلى ألماتي وزرنا حديقة بانفيلوف، حيث تقع كاتدرائية زينكوف الخشبية الشهيرة، ثم تجولنا في شارع أربات، وهو من أشهر شوارع المدينة للمشي، بما يحتويه من مقاهٍ ومحلات عصرية، قبل أن نعود للفندق مع غروب الشمس.

اليوم الثاني: كان شلال تورغن ووادي بوتاكوفكا والينابيع الحار هي الوجهة، حيث اتجهنا نحو الشرق من ألماتي قاصدين منطقة تورغن الطبيعية، وهي واحدة من أجمل وديان جبال "زايلييسكي ألاتاو" (Zailiyskiy Alatau).

وبعد مسيرة قصيرة وسط الغابات، وصلنا إلى شلال الدب (Medvezhiy Waterfall)، الذي ينحدر بقوة من ارتفاع 30 مترا وسط الصخور والأشجار الكثيفة.

أكملنا الطريق إلى وادي بوتاكوفكا، وهو واد مخفي نسبيا لكنه من الأماكن الطبيعية التي يفضلها السكان المحليون لهدوئه وينابيعه الجبلية.

بعد الاستراحة والغذاء في جلسة هادئة على ضفاف النهر، ذهبنا إلى منطقة الماراسان حيث تقع مجموعة من الينابيع الساخنة، وجلسات الراحة على النهر في أجواء صحية مثالية.

اليوم الثالث: بدأنا صباحنا بالاتجاه إلى منطقة آق بولاق الجبلية، حيث أقمنا في أكواخ خشبية وسط الطبيعة الهادئة.

توقفنا أولا في مزرعة للفراولة والتفاح، ثم وصلنا إلى المنتجع الذي يضم أحد أطول تلفريكات آسيا الوسطى (4.5 كلم). بعد وجبة الغذاء، كانت المغامرة على ظهور الخيل، حيث مررنا بالمراعي المفتوحة التي تحيط بنا من كل جانب.

في طريق العودة، كان منتجع ليسنايا سكازكا، وهو منتجع جبلي ساحر يقع وسط غابات الصنوبر، ويضم نُزلا خشبيا ومتنزها صغيرا، استرحنا فيه قليلا قبل العودة.

اليوم الرابع: كان عرض الطيور والقرية الكازاخية وبحيرة كايندي هي أنشطة اليوم، ففي الصباح كان الاستمتاع بعرض شيق للطيور الجارحة والتدريب التقليدي للصقور، وهي من أهم مظاهر التراث الكازاخي.

بعدها، كانت الوجهة هي مركز "هانس" للثقافة، وهو نموذج لقرية كازاخية تقليدية حيث تعرفنا على اللباس الشعبي، وأسلوب الحياة البدوية، وطقوس الشاي والعروض الفنية.

بعد الغذاء، كان السفر إلى بحيرة كايندي، الواقعة على ارتفاع 200 متر، والمشهورة بالأشجار الغارقة التي تتوسط المياه الفيروزية، جلسنا على ضفاف البحيرة وسط مناظر مهيبة للجبال إلى غاية مغيب الشمس.

إعلان

اليوم الخامس: بدأت الجولة بزيارة وادي كاسكليين، الذي يُعد من أجمل الأودية القريبة من ألماتي، ويتميز بشلالات صغيرة متفرقة ومسارات للمشي وسط الطبيعة، ثم كان الانتقال نحو قمة كوك تيوبي عبر التلفريك.

في الأعلى، ينفتح الأفق على مدينة ألماتي من منصة بانورامية خلابة، جلسنا في مطاعم تطل على الأفق ويوجد في المنطقة برج التلفزيون الشهير وتمثال البيتلز، ومرافق ترفيهية مثل الملاهي البسيطة المناسبة للعائلات. وكانت لحظات غروب لا تنسى من "كوك تيوبي"، تم توثيقها بصور التقطتها كاميرات الهواتف تحبس الأنفاس.

اليوم السادس: خُصص هذا اليوم لاستكشاف الأجواء الشعبية والتسوق، بدأنا بالسوق الأخضر، حيث تذوقنا المربى والفواكه المجففة، وشممنا التوابل الغنية، واشترينا الهدايا التذكارية المصنوعة يدويا، ثم مررنا بحديقة الشهداء، وهي مكان هادئ يحمل طابعا تاريخيا يخلد رموز المقاومة في البلاد.

بعدها تجولنا في أهم المراكز التجارية في ألماتي، ومنها مراكز حديثة بشارع أباي، واستمتعنا بالثقافة الحضرية للمدينة. اليوم كان خفيفا نسبيا، وأتاح لكل فرد فرصة اختيار ما يناسبه من مشغولات وهدايا.

الطعام المحلي

لا تكتمل زيارة ألماتي دون الغوص في المطبخ الكازاخي الذي يعكس تاريخ البداوة والضيافة، حيث تشكل اللحوم، خصوصا لحوم الخيل ولحم الضأن (الغنم)، جوهر معظم الأطباق.

ومن أبرز ما يجب تجربته في المنطقة هو طبق "بِلوف"، وهو أرز مطبوخ مع قطع من لحم الخيل أو الضأن، يُطهى ببطء مع الجزر والبصل والثوم، ويُقدم في صحن جماعي تقليدي.

أما الطبق الوطني الأشهر فهو "بيشبارماك"، ويعني اسمه "خمسة أصابع" في اللغة الكازاخية، ويُؤكل تقليديا باليد، ويتكون من شرائح لحم مسلوق -غالبًا من الخيل أو البقر- مع عجين مسلوق على شكل شرائط، وتُغمر جميعها بمرق غني مع البصل.

وتتراوح أسعار الوجبات في المطاعم المحلية بين 2500 و6000 تينغ (حوالي 5 إلى 12 دولارا)، وأما في المطاعم السياحية الراقية فيتراوح سعر الوجبة ما بين 15 و25 دولارا.

ولمن يرغب بتجربة أصيلة، ننصح بالأسواق المفتوحة مثل البازار الأخضر، حيث يمكن تذوق الطعام الشعبي الطازج بأسعار رمزية.

خيارات الإقامة

توفر ألماتي طيفا واسعا من خيارات الإقامة، بدءا من الفنادق الفخمة ذات الإطلالات الجبلية، إلى الأكواخ الجبلية الهادئة، مرورا بالأنزال الشبابية الاقتصادية.

في حين تتراوح أسعار الفنادق العالمية ذات النجوم الـ5 بين 180 دولارا إلى 250 دولارا في الليلة.

وللباحثين عن الراحة والتوفير، تُعد فنادق الفئة المتوسطة خيارا مناسبا، حيث تتراوح الأسعار بين 40 و80 دولارا لليلة الواحدة، مع مستوى جيد من ناحية الخدمة والموقع.

وأما الراغبون في الهدوء التام وسط الطبيعة، فيمكنهم اختيار منتجعات ريفية، حيث تتوفر أكواخ خشبية مجهزة بالكامل، وبأسعار تتراوح بين 50 و100 دولار لليلة، حسب الموسم والموقع.

كما تنتشر شقق "إيربنب" (Airbnb) المفروشة في المدينة، وتبدأ أسعارها من 25 دولارا، وهي مناسبة جدا للعائلات أو الرحالة اللذين سيقضوا فترات إقامة أطول.

خيارات التنقل

ضمن خيارات التنقل في ألماتي المترو والحافلات، وسيارات الأجرة، وحتى التلفريكات، وتغطي شبكة المترو الحديثة أهم مناطق المدينة، وتبلغ قيمة التذكرة الواحدة نحو 100 تينغ فقط (0.2 دولار)، كما أن المحطات نظيفة وآمنة ومزودة بإرشادات باللغتين الروسية والإنجليزية.

إعلان

وتتوفر أيضا شبكة الحافلات، التي تغطي أغلب أحياء المدينة، وتعمل على مدار اليوم، لكنها أبطأ قليلًا من المترو. فيما يوجد كذلك تطبيق "ياندكس تاكسي" (Yandex Taxi) الروسي، وهو شائع في ألماتي يستخدم كبديل لأوبر (Uber)، ولا تتجاوز تسعيرة رحلة متوسطة المسافة (5 إلى 8 كيلومترات) دولارين إلى أربعة دولارات.

وأما سعر تذكرة التلفريك ذهابا وإيابا فيبدأ من 3 آلاف تينغي (قرابة 6 دولارات).

في حين تبدأ سعر تأجير السيارات من 25 دولارا في اليوم دون سائق، وقد تصل إلى 60 دولارا مع سائق ومصاريف وقود.

أفضل وقت للزيارة

تُعتبر الفترة بين مايو/أيار وسبتمبر/أيلول أفضل وقت لزيارة ألماتي، حيث يكون الطقس معتدلا، وتتراوح درجات الحرارة فيها بين 18 و28 درجة مئوية، وتكتسي الجبال بالخضرة، وتفتح البحيرات أبوابها للنزهات والمغامرات.

أما فصل الشتاء (ديسمبر/كانون الأول إلى مارس/آذار)، فيناسب عشاق التزلج في منطقة شيمبولاق وباقي المناطق الجبلية.