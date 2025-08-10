العلمين المصرية…كيف أصبحت وجهة مفضلة لأهل الخليج؟

رحلات طيران مباشرة من بعض مدن الخليج، مهرجانات صيفية، طبيعة ساحرة، وطقس ألطف من مدن عربية أخرى في التوقيت نفسه، كلها عوامل دفعت مدينة العلمين الجديدة في الساحل الشمالي لمصر إلى صدارة خيارات المصايف لدى الكثير من الزوار الخليجيين، خصوصًا من السعودية والإمارات.

خلال سنوات قليلة، تحولت المدينة المصرية الناشئة على ساحل البحر المتوسط إلى واحدة من أبرز الوجهات السياحية في المنطقة.

في هذا المقال، نكتشف كيف ولماذا صارت العلمين محطة صيفية واعدة في 2025.

وجهة بحرية فاخرة بطابع مصري

في أقل من عقد، تحولت منطقة غير مستغلة على الساحل الشمالي الغربي لمصر إلى واحدة من أكثر الوجهات الساحلية الواعدة في العالم العربي.

تأسست مدينة العلمين الجديدة عام 2018، على بعد نحو 100 كيلومتر غرب الإسكندرية، فوق أرض كانت ذات يوم حقل ألغام منذ الحرب العالمية الثانية، ويرجع سبب تسمية مدينة العلمين بهذا الاسم إلى وجود جبلين في المنطقة، وهما جبل الملح وجبل الطير. وفي اللغة العربية فإن "عَلَم" تعني الجبل.

ولكن هناك تفسير آخر لتسمية المنطقة، إذ يعزى لوقوع معركة العلمين الشهيرة خلال الحرب العالمية الثانية في تلك المنطقة، وكانت المعركة بين قوات الحلفاء وقوات المحور خلال خريف 1942.

واليوم، تقف المدينة كرمز لتحول عمراني وسياحي مذهل، يمتد على أكثر من 50 ألف فدان (21 ألف هكتار)، وتضم أبراجا شاهقة، وممشاً ساحليًا حديثًا، ومناطق فندقية وخدمية، إلى جانب شواطئ بكر لا تزال تحافظ على هدوئها النسبي رغم تسارع الإقبال.

المدينة الجديدة صُممت لتكون وجهة ساحلية مصرية تنافس الوجهات السياحية العالمية على ساحل البحر المتوسط، ففي مايو/آيار الماضي قال وزير السياحة والآثار المصري شريف فتحي إن الساحل الشمالي المصري يشهد طلبا سياحيا غير مسبوق، خاصة من دول أوروبا الشرقية وروسيا وكازاخستان.

وأوضح الوزير فتحي أن مطار العلمين الدولي يشهد ضغطا كبيرا في أوقات الذروة نتيجة التدفقات السياحية، ما دفع الوزارة إلى إعادة توجيه بعض الرحلات الجوية نحو مطاري برج العرب ومرسى مطروح، بغرض التخفيف على مطار العلمين. ومن أجل استيعاب الطلب الكبير على العلمين وباقي مناطق الساحل تسعى السلطات السياحية المصرية إلى توسيع الطاقة الاسيتعابية للمطار، فضلا عن زيادة الطاقة الفندقية أيضا.

مدينة مختلفة

وما يجعل العلمين مختلفة عن غيرها من المدن الساحلية المصرية هو قدرتها على الجمع بين الفخامة والرفاهية الحديثة والطبيعة البحرية الفريدة، وأجوائها المعتدلة حتى في شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب، أكثر شهور السنة حرارة.

هذا المزيج هو بالضبط ما بدأ يجذب الزائر الخليجي في السنين الأخيرة، باحثا عن وجهة بحرية فاخرة، وعلى بعد ساعات قليلة من بلاده.

وبينما يحتاج السفر إلى أوروبا على سبيل المثال العديد من الإجراءات المسّبقة، وتكاليف الإقامة قد تكون مرتفعة نسبيًا، تبدو مدينة مثل العلمين خيارا ذكيا ومتوازنا، يلبّي الرغبة في الرفاهية، من بنية تحتية حديثة، خدمات راقية، طابع عمراني أنيق، دون مغادرة المحيط الثقافي والاجتماعي المعتاد.

فالعلمين تشبه مشاريع عمرانية وسياحية كبرى عرفتها دول مثل الإمارات والسعودية، لكنها تضيف إليها عناصر لا تقل أهمية، وهي خصوصية وطبيعة الساحل الشمالي، وترحاب أهل مصر بالأشقاء العرب.

وجهة حضرية فاخرة

وسط عشرات القرى السياحية الممتدة على طول الساحل الشمالي، تبرز العلمين الجديدة كوجهة حضرية فاخرة بمواصفات غير معتادة في المنطقة.

فبينما تطورت أغلب القرى تدريجيا وبصورة غير متجانسة، جاءت العلمين كمشروع متكامل برؤية واضحة وتخطيط عمراني دقيق، حيث الشوارع الواسعة، وتقسيم واضح للمناطق، حضور أمني منظّم، ومرافق عالية الجودة، كلها عناصر تعكس لغة عمرانية وفكرا تخطيطيا مألوفا لدى الزائر من الخليج.

أما جمال العلمين الطبيعي فلا يقل تميزا: شواطئ بكر، مياه فيروزية، ورمال ناعمة تُناسب السباحة والرياضات البحرية.

لكنها لا تعتمد فقط على البحر، بل تقدّم ما هو أكثر فممشى العلمين السياحي، على سبيل المثال، أصبح نقطة جذب قائمة بذاتها، بجانب وجود سلسلة من المطاعم والمقاهي العالمية، والمحال الراقية، ومناطق مفتوحة تستضيف مهرجانات موسيقية وعروضًا فنية وثقافية طيلة الصيف، ومرافق سكنية وترفيهية تناسب مختلف الأذواق.

طيران مباشر

منذ صيف 2024، ومع بداية يوليو/تموز 2025، رسخت العلمين الجديدة مكانتها كوجهة مباشرة على خريطة الطيران الخليجي، مع تدشين عدة خطوط جوية موسمية تربطها بالإمارات والسعودية خلال أشهر الصيف، في خطوة تعكس تصاعد شعبيتها كخيار مفضل للمصطافين والزوار العرب.

وفي هذا الصدد أعلنت شركة "الاتحاد للطيران" الإماراتية عن تشغيل رحلات مباشرة من مطاري أبو ظبي والعين إلى مطار العلمين الدولي، بمعدل رحلتين أسبوعيا (الخميس والأحد) في الفترة من 17 يوليو/تموز وحتى منتصف سبتمبر/أيلول 2025.

وتخدم هذه الرحلات المصطافين الباحثين عن أجواء هادئة ومياه صافية على البحر المتوسط، وتلبي احتياجا حقيقيا لعطلات نهاية الأسبوع، بعيدًا عن زحام المطارات الكبرى أو مشقة التنقل الداخلي بين القاهرة أو الإسكندرية والعلمين.

وتُعد هذه الخدمة عامل جذب استراتيجي للعائلات الباحثة عن بديل قريب ومنافس لشواطئ أوروبا، إذ تختصر هذه الرحلات ما كان سابقا يتطلب السفر جويا عبر مطاري القاهرة أو الإسكندرية، لتصبح الرحلة الآن إلى العلمين والساحل الشمالي المصري لا تتجاوز أربع ساعات.

كما أعلنت شركة طيران "فلاي دبي"، أول شركة طيران تنطلق من دبي إلى الساحل الشمالي، عن تشغيل رحلات يومية مباشرة من دبي إلى العلمين، بدءا من 21 يونيو/حزيران وحتى 7 سبتمبر/أيلول 2025، ضمن برنامجها الصيفي الذي يشمل عشر وجهات إقليمية، مستهدفة العائلات الإماراتية والخليجية عموما التي تبحث عن طقس لطيف ومياه فيروزية دون مغادرة الشرق الأوسط.

ومن السعودية، تسجل شركات الطيران حضورا ملحوظا على خريطة العلمين الجوية منذ الصيف الماضي؛ حيث تُسيّر الخطوط الجوية السعودية ست رحلات أسبوعية إلى العلمين، موزعة بين مطاري الرياض وجدة.

أما شركة "طيران ناس" السعودية المنخفض التكلفة، فتنفرد بجدول رحلات مكثف، عبر تسع رحلات أسبوعيا (خمس من الرياض، وأربع من جدة)، من 6 يونيو/حزيران وحتى نهاية الصيف الحالي.

بهذا العدد المتزايد من الرحلات، تتحوّل العلمين إلى بوابة متوسطية جديدة على خريطة الطيران الخليجي.

وتؤكد هذه الخطوط الجوية الخليجية أن هناك طلبا حقيقيا ومتزايدا على تجربة "مصيف الساحل الشمالي المصري"، ما يرسّخ مكانة العلمين كخيار جذاب ومريح لزوّار الخليج، خصوصًا في ظل حرارة الصيف التي تدفع الكثيرين إلى البحث عن وجهات بديلة قريبة.

مدينة عصرية

العلمين ليست مجرد "مصيف فاخر"، بل تقدم المدينة نفسها كوجهة حضرية فاخرة تستلهم مفهوم "سياحة المدن الجديدة"، فكرة بدأت في الخليج وامتدت إلى ساحل البحر الأبيض المتوسط، حيث يتجاوز عدد الغرف الفندقية في المدينة أكثر من 15 ألف غرفة، موزعة على نطاق واسع من الفنادق العالمية والوحدات الفاخرة.

لكن ما يُميّز المدينة بحق هو التنوع في مرافقها، فتنتشر في المدينة أبراج شاطئية، وفيلات، ومناطق سكنية تطل على بحيرات متصلة بالبحر، إضافة إلى حدائق، ومارينا، ومركز مؤتمرات، ومركز ثقافي، في مشهد يقرّبها من نماذج مدن البحر المتوسط الأوروبية، ولكن بنكهة مصرية وملاءمة ثقافية للزائر العربي.

صيف العلمين

منذ انطلاق أول نسخة من مهرجان العلمين الجديدة في صيف 2023، بدأت المدينة ترسّخ مكانتها كوجهة صيفية لا تقتصر على البحر، بل تمتد لتحتضن الثقافة والفن والترفيه في الهواء الطلق.

فعلى مدار موسمي 2023 و2024، تحوّلت العلمين إلى منصة مفتوحة للحفلات الغنائية الكبرى، عروض الأزياء، مهرجانات المأكولات، والمعارض الفنية الشاطئية.

ويأتي صيف 2025 بنسخته الثالثة من مهرجان العلمين الجديدة ليُسجّل الدورة الأضخم حتى الآن من حيث عدد الفعاليات وتنوعها، حيث تقام الأنشطة من 18 يوليو/تموز وحتى 29 أغسطس/آب، في موسم يُعد الأبرز فنيا في مصر والمنطقة.

وتتضمن فعاليات العام الحالي حفلات موسيقية لفنانين من الخليج ولبنان ومصر، على مسرح مفتوح يطل على البحر، إلى جانب مهرجان "صيف بلدنا" الذي يعرض فنونًا تراثية مستوحاة من الفلكلور المصري على الممشى السياحي.

كما تشمل أنشطة ترفيهية وثقافية أخرى مثل السينما المفتوحة (أكبر سينما سيارات في الساحل الشمالي والشرق الأوسط)، ومعرضا للحرف اليدوية المصرية يحتفي بالإبداع المحلي.

عاصمة المصايف العربية

في مايو/آيار 2025، حصلت العلمين الجديدة على لقب "عاصمة المصايف العربية" من المنظمة العربية للسياحة، في تتويج رسمي لما أصبح واقعا على الأرض، فهي مدينة شاطئية متكاملة تجمع بين البنية التحتية الحديثة، والمقومات الطبيعية، والإدارة السياحية الذكية.

جاء الاختيار بناء على معايير دقيقة من أبرزها: التحول الرقمي في خدمة تجربة الزائر، والالتزام البيئي والصحي لتوفير تجربة آمنة ومستدامة، والنمو العمراني السياحي المتسارع الذي شهدته المدينة منذ انطلاقته عام 2018.

هذا اللقب لا يحتفي فقط بما تحقق؛ بل يعزّز رؤية مصر في تقديم نموذج حديث للمدن الساحلية الذكية، يصاحبه برنامج صيفي حافل بالفعاليات الفنية والثقافية، يعزّز مكانة العلمين كخيار أول للعائلات الخليجية والعربية الباحثة عن تجربة راقية وقريبة.

واللافت أن المدن التي حازت اللقب في السنوات السابقة شهدت بالفعل نموا ملحوظا في أعداد الزوار، وهو ما يُنتظر أن يتكرّر في العلمين هذا الموسم.

العلمين على وسائل التواصل

بعض التغريدات للزوار الخليجيين على وسائل التواصل الاجتماعي كرست حضور العلمين الجديدة كوجهة شاطئية صاعدة بقوة.

🔴 العلمين الجديدة احدى المدن الفاخرة التي أنشأتها مصر العظيمة

منذ 2016 والتي توفر ارقى معايير الحياة العصرية

للمقيمين فيها لدرجة انك لاتعرف انت اين في اوروبا

او امريكا او الامارات بسبب شوارعها الفاخرة والبنايات العصرية والخدمات العالمية وكذلك اسست مصر مدن اخرى بنفس الجودة… pic.twitter.com/H0g6YcBrEw — حسن الطاهر بوعلي ⚖️ (@hasan_altahir) July 26, 2025

كما لم يخف البعض إعجابهم بالممشى السياحي والشواطئ في العلمين الجديدة، وقالوا "إنها نظيفة، فسيحة، وتكاد تكون نادرة في المدن الساحلية العربية بهذا المستوى".

كما احتفى بعض المغردون من السعودية بسهولة الوصول إلى العلمين عبر الرحلات المباشرة الجديدة، فدعا ماجد الفهد، أحد صناع المحتوى السياحي المشهورين في المملكة، متابعيه عبر تغريدته إلى تجربة العلمين الجديدة كأحد المقاصد المصرية الجديدة.

اللي قاعد يختار وجهات @flynas معلّم👌🏻 العلمين الجديدة🇪🇬

أحدث وأفخم مدن الساحل الشمالي

ومطار العلمين أحدث وجهات طيران ناس

ورحلتين أسبوعيا من الرياض وخط مباشر ✅

إبتداء من 3 جولاي بإذن الله حاب تغير عن شرم الشيخ والغردقة

والقونة والإسكندرية وغيرها ؟

جرّبها هالمرة وإدعي لي

تابع👇🏻 pic.twitter.com/wsx0KjOn0p — ماجد الفهد (@MajedAlFahad) June 12, 2024

ما يُقال عن العلمين الجديدة على ألسنة زوارها من الخليج لا يعبر فقط عن إعجاب عابر، فهذه مدينة صُمّمت لتكون فاخرة وقريبة، وذات طابع عالمي لا يُلغي ملامحها المحلية، فاستحقت العلمين بجدارة أن تتوج عاصمة للمصايف العربية هذا العام.