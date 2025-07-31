ماذا تقدم السعودية لعشاق سياحة المغامرات؟

إذا كنت من عشاق سياحة المغامرات، وتبحث عن المتعة والتشويق والتحدي في بلد يتمتع بالإمكانيات والعوامل الطبيعية والتضاريس الواسعة والممتدة، والكثبان الرملية، والجبال الخضراء، والسواحل الممتدة، والشواطئ والصحراء، فإن وجهتك ستكون المملكة العربية السعودية، فهي بلد مترامي الأطراف يلبي كل متطلبات سياحة المغامرات.

تلك العوامل المذكورة سابقا جعلت من المملكة وجهة لهذا النوع من السياحة، علاوة على وجود بيئة واعدة وبنية تحتية مناسبة، ما يجعل التنقل والوصول إلى الأماكن المقصودة أمرا سهلا، سواء عبر البر أو البحر أو الجو.

وبفضل تركيز السعودية على تنظيم والفعاليات والمهرجانات والأنشطة، والتي تهدف من خلالها للتوصل إلى مفهوم جديد لسياحة المغامرات، المتنوعة بين الأنشطة الاستكشافية والصحراوية، والساحلية والجبلية، وفي أعماق الصحاري والبحار والوديان والسهول.

وفي هذه المساحة، نتعرف بالتفصيل على رياضات المغامرة في السعودية، والتي تشمل الأنشطة المائية، تسلق الجبال، القيادة على الكثبان وركوب الخيل والقفز بالمظلات.

الرياضات المائية

السواحل السعودية الممتدة من الغرب إلى الشرق (البحر الأحمر إلى الخليج العربي) تمثل مسرحا جذابا لعشاق المغامرات المائية، حيث يمكنك ممارسة هوايتك المحببة في الشواطئ الفيروزية، والأنشطة المائية الأخرى مثل الغوص وركوب الأمواج والزلاجات المائية الطائرة.

وإذا كنت من الذين يحتاجون للمساعدة، فإن هناك مراكز تساعدك لتجربة الغوص، واللعب مع الدلافين وأسماك القرش.

كما بإمكانك استكشاف الكهوف البحرية والشعب المرجانية المذهلة، وتتوفر هذه المغامرة في بيئة بحرية آمنة، وما عليك إلا الانتقال للساحل الغربي للمملكة، حيث مدينة جدة الغنية بإرثها البحري، وتجربة الغطس، إذ توجد مراكز للغوص في البحر الأحمر والتي تتيح لك التعرف على البيئة البحرية الغنية بالشعب المرجانية والأنواع المختلفة من الأسماك.

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أيضا توجد رياضة القوارب البحرية والدراجات المائية، حيث تعد مياه مارينا في المنطقة الشرقية مقصدا مميزا لهذه الأنشطة، حيث يمكنك الاستمتاع بالمناظر الجميلة لمنتجع شاطئ الدانة والتحليق عالياً، والإبحار بالمظلة، والاستجمام في خليج "نصف القمر" في المنطقة الشرقية للمملكة.

ركوب الخيل

"الخيل معقود بنواصيها الخير"، من هذا الموروث الإسلامي ينطلق الاهتمام برياضة ركوب الخيل، حيث تعد من أهم الرياضات التي يفتخر بها السعوديون، ويعتبرونها إرثاً عن الآباء والأجداد، وتعد نشاطا شعبيًا في المملكة.

وتتوفر السعودية على العديد من مراكز ركوب الخيل والرحلات السياحية على طول الشواطئ وفي الصحراء، وتوفر هذه الرحلات فرصة للاستمتاع بعدد من المناظر الطبيعية الساحرة.

وتوجد مراكز في مدينة الرياض مثل مربط سهم الأصائل للفروسية، والتي تقدم حصص تدريبية على ركوب الخيل في الرياض، وبالمثل يقدم نادي كابلو للفروسية أيضاً في الرياض تدريب على ركوب الخيل بشكل منفرد، ويحتوي على عدة فصائل من الخيل العربي المدربة.

كما يزودك المدربون في تلك المراكز بمعلومات حول كافة التجهيزات والملابس التي تناسب تلك الرياضة العربية الأصيلة.

تسلق الجبال

تتميز المملكة بسلسلة من الجبال في مناطقها المختلفة، فإذا كنت من عشاق هذا النوع من المغامرات فيمكنك ممارسة المشي لمسافات طويلة (الهايكنغ)، والتي تشتهر بها قرية العمارية في الرياض التي تحتوي على جبال ومناظر طبيعية خلابة، كما يمكنك تسلق الجبال الصخرية التي تطل بقامتها وشموخها في مناطق متفرقة في السعودية.

ومن تلك المناطق المناسبة لرياضة تسلق الجبال غرب منطقة حائل، ففيها جبال "عقدة" ومنها جبل أجا، وهي وجهة مثالية في مجال التسلق والتنزه والمشي واكتشاف الصخور، واكتشاف الأخاديد والقبب الصخرية.

كما يمكن ممارسة هذه الرياضة المثيرة في جبال "المعتدل" شمال محافظة العلا، حيث تظهر لك الكتل الصخرية الرسوبية، والأشكال الحجرية المنحوتة، وأماكن أخرى ساحرة في الموقع نفسه مثل صخرة الفيل، وجبل المزهرية، وصخرة الوتد المائل.

وتطل جبال "الهدا" الشهيرة في محافظة الطائف، في الجنوب الغربي من البلاد، وهي تتربع على إطلالة كاملة على مكة المكرمة، متماثلة مع قمة جبل الشفا على ارتفاع يصل إلى 2500 متر فوق سطح البحر، كما يمكن أن تمتع ناظريك بمشاهدة منحدرات جبال الشفا.

أما في جنوب غرب منطقة تبوك (أقصى الشمال الغربي للمملكة)، فأنت على موعد مع جبال "الديسة" بتشكيلاتها الحجرية الرملية السميكة، وهي مكان ملائم للتخييم وركوب الدراجات النارية والهوائية.

وهناك في أقصى الجنوب في جازان (الجنوب الغربي) يتراءى "وادي لجب" بسحره وتناسقه الفريد، ولذلك يستقطب الوادي عشاق المغامرات لتسلق صخوره، والاستمتاع بتفرع وديانه وشلالاته.

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قيادة في الكثبان

تشتهر منطقة “الثمامة" في الرياض والمنطقة الشرقية من السعودية بأنشطة القيادة على الكثبان الرملية، والتي تمثل فرصة سانحة للتحرر من القيود التقليدية المعتادة في وسط المدن والطرق المعبدة، وتتميز المملكة بالتنوع في أنواع الكثبان بفعل شساعتها مناطقتها الصحراوية، ويمكنك قيادة مركبتك بكل حماس وممارسة تجربة "التطعيس" (عبارة في منطقة الخليج تعني قيادة السيارات رباعي الدفع في الكثبان).

وتعد الثمامة في العاصمة السعودية منطقة رائعة "للكشتات" (الرحلة البرية وغالبا للمناطق الطبيعية والصحراء خلال فصل الشتاء في منطقة الخليج)، وذلك بفضل تنوع طبيعتها حيث تجمع بين الجبال التي تتخللها الأخاديد والأودية مع منطقة واسعة منبسطة فيها العديد من الروضات، بالإضافة للكثبان الذهبية الفاتنة، وهي تضم مجموعات متنوعة من النباتات وفصائل من الحيوانات ما بين الثدييات والطيور والزواحف، إلى جانب احتواء المنطقة على مواقع أثرية من العصر الحجري.

وكذلك يمكنك خوض تجربة المغامرات في قلب صحراء الربع الخالي، ومنها التزلج على الكثبان وقيادة الدراجات الرباعية.

القفز بالمظلات

تتوفر عدة مناطق سعودية، ومنها أعالي جبال أبها (جنوب) ومدينة الطائف (جنوب غرب)، على أماكن لممارسة رياضة القفز المظلي أو الطيران الشراعي، حيث يمكنك قضاء أوقات لا تنسى مفعمة بالأدرنالين والإثارة.