شواطئ مصر.. دليلك للاستجمام بين المجاني والفاخر

الإسكندرية- عندما تقرر الشمس أن تكون أكثر سخاء من المعتاد، ويلتحف النسيم بمذاق الملح، يعرف المصريون والعرب أن موسم الهروب إلى البحر قد بدأ.

مصر، بشريطها الساحلي الطويل الممتد من ساحل المتوسط شمالًا إلى شواطئ البحر الأحمر شرقًا، تقدم باقة متنوعة من الشواطئ التي تلائم كل الأذواق والميزانيات.

من الرمال الذهبية المجانية في الإسكندرية إلى المنتجعات الفاخرة في الغردقة ودهب، ومن صفاء مطروح إلى خصوصية الساحل الشمالي، يظل البحر واحدًا، لكن تجاربه متعددة.

في هذا الدليل، نستعرض لكم مجموعة من أجمل الشواطئ المصرية، مع توضيح وسائل الوصول إليها، وأسعار الخدمات، ومدى ملاءمتها للعائلات أو الأفراد، وكذلك إمكانيات المبيت القريبة منها.

الإسكندرية رئة المتوسط

تُعد الإسكندرية ملاذا صيفيا كلاسيكيا للمصريين، خصوصا سكان الوجه البحري (الجزء الشمالي لمصر، وتحديدا منطقة دلتا النيل). وتتميز المدينة بطول الكورنيش، وتضم شواطئ مجانية وأخرى شبه مجانية، منها ما لا يحتاج أكثر من 10 جنيهات لدخولها (0.20 دولار).

شاطئ الأنفوشي: قريب من قلعة قايتباي، ويتميز بإطلالة بانورامية على الميناء الشرقي، وهو يصلح للعائلات، ولكن لا تتوفر به خدمات كثيرة.

شاطئ جليم المفتوح: مجاني ولكنه يزدحم سريعًا ويفتقر إلى الخدمات.

شاطئ المعمورة: منظم ونظيف وذو طابع عائلي. تذكرة الدخول نحو 30 جنيها (2.2 دولار)، مع توفر كافتيريات ودورات مياه.

شاطئ ستانلي: أحد أبرز معالم المدينة الساحلية برسم دخول 25 جنيها (1.8 دولار) ويتميز بموقعه الحيوي وإطلالة على الخليج، إلى جانب توافر كبائن ستانلي الشهيرة، والتي يعود تاريخ إنشائها إلى أكثر من قرن ويتم طرحها للتأجير بقيمة 350 جنيها (26 دولارا) في اليوم.

الإقامة في فنادق الإسكندرية يتراوح سعرها بين 1800 جنيه (37 دولارا) وتصل إلى 7 آلاف و500 جنيه (153 دولارا) لليلة.

شاطئ رأس البر

يقدم رأس البر في دمياط تجربة فريدة حيث يلتقي نهر النيل بالبحر المتوسط. الشاطئ العام برسوم دخول رمزية (10 جنيهات/0.2 دولار) ويتميز بطابعه العائلي.

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الخدمات: أكشاك طعام، كافيتريات شعبية، دورات مياه.

الإقامة: شقق مفروشة تبدأ من 1500 جنيه (30 دولارا) في الليلة، وفنادق بسيطة تتراوح بين ألف جنيه (20 دولارا) و3 آلاف جنيه (60 دولارا).

الأنشطة: ركوب العجل، وعربات الكبدة الدمياطي، وزيارة منطقة اللسان حيث يلتقي النيل بالبحر المتوسط.

شواطئ مرسى مطروح

توصف شواطئ مطروح بأنها الأجمل على الواجهة المتوسطية من حيث صفاء المياه ونعومة الرمال.

شاطئ الغرام: مناسب للعائلات، برسوم دخول بسيطة، مع كافيتريات وخدمات جيدة.

شاطئ الأُبيض: أنقى شواطئ مطروح، ويجذب الزوار من أنحاء مصر.

الإقامة: تبدأ من ألفي جنيه (40 دولارا) لليلة في الفنادق المتوسطة، وتصل إلى 5 آلاف جنيه (100 دولار) في الفنادق الفاخرة.

المميزات: أمان وهدوء وملائمة للأطفال.

شواطئ الساحل الشمالي

يمتد الساحل الشمالي من غرب الإسكندرية حتى مرسى مطروح، ويشتهر بمنتجعاته الخاصة التي تخاطب الشرائح الأعلى دخلا.

ويصف المصريون الساحل الشمالي اليوم بأنه "ساحل طيب" و"ساحل شرير"؛ الأول يشمل بعض المناطق المفتوحة أو الأقل تكلفة، أما الثاني فيضم المنتجعات المغلقة والفيلات الفاخرة ذات الأسعار الفلكية، حيث يُدفع كثير من الإيجارات بالدولار، لا بالجنيه المصري، وفيما يلي أبرز الشواطئ في منطقة الساحل الشمالي:

شاطئ مارينا: يقع ضمن منتجعات مغلقة، برسوم دخول مرتفعة تصل إلى 900 جنيه (18 دولارا) للفرد الواحد.

شاطئ مراسي وسيدي عبد الرحمن: من أنقى مياه الساحل، لكن الوصول إليهما يتطلب حجز إقامة أو دعوة خاصة.

الإقامة: تبدأ من 4 آلاف و500 جنيه (92 دولارا) لليلة في الشقق الفندقية، وقد تصل إلى 60 ألف جنيه يوميا (1227 دولارا) في الفيلات الفاخرة خلال مواسم الذروة.

كثير من الوحدات المعروضة للإيجار تُسعّر بالدولار، ويُطلب الدفع مقدما لأسبوع أو أكثر.

على الرغم من الخصوصية والهدوء، فإن هذه المناطق تفتقر أحيانا للأنشطة العامة، ويغلب عليها الطابع النخبوي.

شواطئ العين السخنة

تبعد منطقة شاطئ العين السخنة 120 كيلومترا فقط عن القاهرة، مما يجعلها الخيار الأول لسكان العاصمة الباحثين عن عطلة نهاية أسبوع سريعة، وتتضمن المنطقة عدة شواطئ:

شاطئ الزعفرانة العام: رسوم دخول 50 جنيهًا (دولار واحد)، يتميز بمياهه الهادئة.

شواطئ خاصة مثل منتجع "ستيلا دي ماري" برسوم دخول تبدأ من 700 جنيه (14.3 دولارا) للفرد.

الإقامة: الفنادق تبدأ من 2800 جنيه (57 دولارا) لليلة.

شواطئ الغردقة

تجمع شواطئ الغردقة الواقعة في البحر الأحمر بين الشواطئ الرملية والأنشطة البحرية المبهرة.

شاطئ أولد فيك: خاص وتبلغ رسوم الدخول إليه 200 جنيه (4 دولارات)، يوفّر خدمات كاملة.

شاطئ دهار العام: رسوم دخول بقيمة 30 جنيهًا (0.6 دولار)، لكنه يفتقر إلى التنظيم.

الأنشطة: غطس، رحلات يخت، رياضات مائية.

الإقامة: تبدأ من ألفي جنيه (41 دولارا) وتصل إلى 8 آلاف جنيه (163 دولارا) في الليلة.

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شواطئ دهب

شواطئ دهب في جنوب سيناء ليست فقط للاستجمام، بل هي أيضا مقصد لعشاق الغوص والتخييم.

شاطئ اللاغونا: رملي ومجاني وملائم للعائلات.

الثقب الأزرق (بلوهول): مقصد شهير للغواصين، وهو لا يصلح للسباحة.

المبيت: الفنادق تبدأ من 3 آلاف جنيه (61 دولارا) وتصل إلى 12 ألفًا (245 دولارا) في المنتجعات الفاخرة، بينما يمكنك اللجوء إلى الهوستل (بيوت الضيافة) بألف جنيه (20.4 دولارا) فقط يوميا.

مدة الوصول: نحو 8 ساعات برا من القاهرة.

ملاحظات مهمة للمسافرين

بعض الشواطئ تُغلق مؤقتًا للصيانة أو للحجوزات الخاصة.

الأسعار ترتفع بشدة في المواسم والعطلات.

يُفضّل الحجز المسبق خاصة في الوجهات مرتفعة الطلب.

الأفضل طبيعة وخدمات

يتصدر شواطئ الأبيض في مطروح وسيدي عبد الرحمن في الساحل الشمالي واللاغونا في دهب شواطئ مصر من حيث الجمال الطبيعي، وذلك بفضل صفاء المياه وسحر الطبيعة. وأما من حيث مستوى الخدمات، فالغردقة والعين السخنة تتفوقان على البقية في تلبية احتياجات العائلات، بينما يظل الساحل الشمالي بطبقتيه الأكثر جذبا للأثرياء.

وهكذا تتنوع الشواطئ المصرية بين الشعبي والفاخر، لكنها تظل أبوابا مفتوحة على البحر ذاته، وحده المسافر يختار زاويته من الزرقة.

وبين الكرسي البلاستيكي المتآكل أو السرير الشمسي في منتجع من فئة 5 نجوم، فإن ما يهم في نهاية المطاف هو أن النسيم واحد، ورائحة الملح لا تُفرّق.