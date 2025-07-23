الشواطئ الليلية في الخليج.. سباحة تحت النجوم

حين يتحول النهار إلى خصم لدود في شهور الصيف في الخليج، تصبح السباحة النهارية المعتادة تحديًا غير محبذاً، بل وخطرًا أحيانًا، بسبب الحرارة الحارقة وارتفاع نسبة الرطوبة على سواحل الخليج العربي.

وفي السنوات الأخيرة ظهر بديلاً جديدًا ومغريًا في بعض دول الخليج؛ شواطئ تتيح السباحة ليلاً، بحثًا عن أجواء أكثر برودةً وانتعاشًا بعد غروب الشمس، وتحت أضواء القمر والنجوم.

في هذا المقال نأخذك في جولة للتعرف على الشواطئ الليلية في قطر وفي الإمارات والسعودية، حين يصبح الليل صديقًا آمنًا لرواد الشواطئ والباحثين عن نسمات الهواء الطلق خارج الأماكن المغلقة.

لماذا ظهرت الشواطئ الليلية؟

في السنوات الأخيرة، وتحديدًا منذ صيف عام 2023، بدأت بعض مناطق الخليج تستحدث تجربة "الشاطئ الليلي" استجابةً للعديد من التحديات، وأهمها التغيرات المناخية المتمثلة في ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة الآخذة في الازدياد عامًا بعد عام، والتي تجعل من زيارة الشواطئ نهارا أمرا مرهقا، بل وغير مفضل لدى كثيرين.

كما أبدى العديد من السكان من العائلات والشباب، بجانب المقيمين والسائحين، رغبة متزايدة في الاستمتاع بوقت الفراغ خارج المولات والأماكن المُكّيفة المعتادة، لكن في بيئة آمنة ومفتوحة، وبخاصة في أوقات العطلات وبعد ساعات العمل.

فكانت مبادرة الشواطئ الليلية تعبيرا على حرص المؤسسات المعنية بالشواطئ العامة في دول مثل الإمارات وقطر والسعودية، فتح فرص جديدة للترفيه والرفاهية، وتقديم بدائل مبتكرة لرواد الشواطئ بعيدًا عن قيظ النهار.

وساهم في ترسيخ هذا التوجّه تحسين البنية التحتية للشواطئ، وتوفير إنارة ليلية، وخدمات مهيّأة لأنشطة متنوعة وجلسات سمر حتى ساعات الفجر، خاصة التي تتزامن مع العطلة الصيفية السنوية للطلاب والدراسيين، وحتى الوافدين العاملين في تلك المدن.

وإذا أردنا تتبُّع كيف تحولت هذه الفكرة إلى واقع، يمكن أن نبدأ من الدوحة، حيث يقدّم شاطئ القطيفية نموذجًا حيا لتلك للتجربة.

1- شاطئ القطيفية بالدوحة

هو إحدى الوجهات الهادئة على ساحل الدوحة، ومكانًا مفضلاً للعائلات والأصدقاء، ويقع شاطئ القطيفية عند مدخل شبه جزيرة "اللؤلؤة"، مباشرة مقابل لاغونا مول، ويمكن الوصول إليه بسهولة عبر محطة مترو "القطيفية"، التي تقع على بُعد خطوات من الشاطئ.

إعلان

وتتوفر به مواقف سيارات واسعة، كما توجد عشرات المطاعم والمقاهي القريبة في منطقة "ديستريكت ون" (District one).

يفتح الشاطئ أبوابه من بعد الظهر (3 عصرًا) حتى منتصف الليل (12 صباحًا)، مع إمكانية المبيت والتخييم حتى صباح اليوم التالي. ودخول الشاطئ مجاني، لكن هناك بعض الأنشطة المدفوعة مثل ألعاب هوائية للأطفال والكبار (50 ريالًا لاستخدام غير محدود).

الأجواء ليلاً

مع حلول الليل، تنخفض الرطوبة ويصبح الهواء محمّلًا بنسمات البحر الخفيفة التي تمنح الزائرين شعورًا بالانتعاش، فيمكن للزائرين الاستمتاع بإطلالات المدينة والاسترخاء على رمال الشاطئ قبل الغروب وفي الليل، بفضل الإضاءة الليلية الموزعة على طول الشاطئ، مما يمنح الزائرين شعورًا بالراحة والطمأنينة.

يوفر شاطئ القطيفية مساحة مفتوحة لعدد متنوع من الأنشطة؛ فيمكن للزوار السباحة، أو التخييم، أو الشواء، أو الاسترخاء على الرمال تحت أشجار النخيل التي تُعدّ ملاذًا طبيعيًا من حرارة النهار، حيث يجلس الزوار في ظلها أو يفترشون الرمل بأدواتهم الخاصة.

كما يُسمح بإحضار الطعام والشراب من الخارج، وأدوات طهي بسيطة، إلى جانب تجهيزات شخصية مثل المفارش والمظلات وكراسي البحر، وذلك بالإضافة إلى كراسي استلقاء مجانية المتوفرة على طول الشاطئ.

والشاطئ أيضًا وجهة مفضلة للعائلات الباحثة عن تجربة ليلية آمنة ومسلية، حيث توجد مساحة واسعة للأطفال لبناء القلاع الرملية أو الاستمتاع بالمياه الضحلة بأمان.

كما توجد منطقة ترفيهية مليئة بالألعاب الهوائية، مثل الترامبولين، تناسب الصغار والكبار على حد سواء.

ولمن يرغب في أجواء أبسط وأكثر ألفة من المقاهي والمولات، يقدم الشاطئ مساحة مثالية لجلسات السمر، ومكان مفضل للتخييم وتحضير وجبة طعام خفيفة أو الشواء تحت السماء المفتوحة.

يصف أحد المقيمين في الدوحة تجربته الأولى للمبيت في شاطئ دخان على الساحل الغربي لقطر، إذ يقول إن أفضل وقت للزيارة يبدأ بعد الغروب، ربما في الثامنة أو التاسعة مساءً، حين يخفّ الزحام وتختفي الشمس بحرارتها.

يحمل بعض الزوار معهم الشاي والقهوة وطعامهم المفضل، وربما بطانية صغيرة ووسادة وخيمة خفيفة للمبيت. البعض يفضل السباحة في هذا الوقت، وآخرون يكتفون بالجلوس الهادئ على رمال البحر.

يُكمل الزائر وصفه "نظل هناك أحيانًا حتى الفجر، مستمتعين بنسيم البحر الليلي، وأحيانًا ننتظر أول خيط من ضوء الصباح لننزل إلى الماء… الأمان والهدوء الليلي يشجعان على البقاء".

2- الشواطئ الليلية في دبي

في مايو/آيار 2023، أعلنت بلدية دبي عن افتتاح ثلاثة شواطئ جديدة للسباحة الليلية، لأول مرة في الإمارة. تقع هذه الشواطئ غرب دبي على امتداد ساحل جميرا، وتشمل: جميرا 2، جميرا 3، وأم سقيم 1.

تمتد الشواطئ الثلاثة على مساحة إجمالية تبلغ 800 متر تقريبًا، وقد استقطبت أكثر من 1.5 مليون زائر منذ افتتاحها، مما يعكس الإقبال الكبير على هذه التجربة الفريدة.

إعلان

ما يميز هذه الشواطئ أن الدخول إليها مجاني تمامًا باستثناء تكلفة بعض الأنشطة الأخرى، وقد خُصصت ساعات محددة للسباحة الليلية تبدأ من غروب الشمس وحتى شروقها.

وجدير بالذكر أن السباحة ليلًا ممنوعة في باقي شواطئ دبي العامة، نظرًا لما قد تمثّله من خطر على سلامة الزوار، باستثناء هذه المواقع الثلاثة التي تم تجهيزها لتتيح للزوار تجربة آمنة بعد حلول الظلام.

السلامة والأنشطة الترفيهية

وتتميز شواطئ السباحة الليلية في دبي بأنظمة إضاءة متطورة، لضمان تجربة سباحة مريحة وآمنة خلال الليل، تشمل ساريات ذكية مزودة بكشافات قوية تُنير البحر حتى عمق 30 مترا.

كما وُضعت شاشات رقمية لعرض التحذيرات البحرية في حال اضطراب المياه، وتُظهر بشكل متحرك ألوان الأعلام المستخدمة عالميًا لتنبيه السباحين إلى حالة البحر.

كما وفّرت تلك الشواطئ لروادها أيضًا غرف تبديل ملابس ذكية تعمل بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بالإضافة إلى دورات مياه، أماكن للاستحمام، ومناطق جلوس مريحة، إلى جانب مطاعم ومنافذ بيع للمأكولات والمشروبات المتوفرة على الشواطئ وبالقرب منه في منطقة جميرا.

كما يمكن للزوار اصطحاب احتياجاتهم الشخصية مثل الكراسي والمفارش، واصطحاب المأكولات والمشروبات بحرية.

ومن أبرز مميزات الشواطئ الليلية في دبي أنها مُهيأة لتكون صديقة لاحتياجات فئات المجتمع، بما في ذلك أصحاب الهمم وكبار السن، سواء من ناحية الممرات والمداخل أو من ناحية فرق الإنقاذ القادرة على التعامل مع هذه الفئات من الناس.

انطباعات وتجارب الزوار

تقول إحدى المقيمات في دبي لصحيفة "غولف تايمز" الناطقة بالانجليزية "أسعد كثيرًا بوجود هذه الشواطئ الليلية. في الليل، تنخفض درجات الحرارة ويكون لدي وقت بعد انتهاء الدوام اليومي. المياه دافئة، والأمواج خفيفة، لذا يمكنني الاسترخاء بالكامل. إنها طريقة مثالية للتخلص من توتر اليوم الطويل".

وتضيف "أحيانًا نأتي حوالي الثانية فجرًا، فتكون الشواطئ شبه خالية وهادئة تمامًا. ننعزل عن صخب المدينة وضجيجها، ونستمتع بلحظات صفاء واسترخاء بعيدًا عن الإيقاع السريع لدبي".

ويبدي أحد الآباء أعجابه الشديد بفكرة الشواطئ الليلة في دبي على منصات التواصل الاجتماعي قائلاً "وجود هذه الشواطئ منح الإجازة الصيفية نكهة جديدة.

في السابق، كنا نقضي وقتنا في المولات فقط، وكانت النزهات تكلفنا الكثير بسبب الألعاب الترفيهية للأطفال، أو نضطر لتركهم في البيت أمام الشاشات طوال اليوم".

3-"نصف القمر" في السعودية

يقع شاطئ نصف القمر أو كما يُعرف بـ"هاف مون" على ساحل مدينة الخبر في المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية، ويُعد من أشهر وأطول الشواطئ في السعودية والخليج العربي، إذ يمتد على مسافة تقارب 18 كيلومترًا، ويتّخذ شكل نصف دائرة، وهو ما أكسبه اسمه الفريد.

يُفتح الشاطئ يوميًا طيلة أيام الأسبوع، من الصباح الباكر حتى المساء، ويُعد من الشواطئ العامة المجانية بالكامل، ما يجعله خيارًا مثاليًا لقضاء وقت ممتع دون تكاليف تُذكر. يمكن للزوار الوصول بسهولة باستخدام وسائل النقل العامة أو بالسيارة الخاصة، وتتوفر مواقف سيارات قريبة من الشاطئ.

رغم أن الدخول إلى الشاطئ لا يتطلب رسومًا؛ إلا أن بعض المرافق الترفيهية أو الأنشطة المنظمة قد تتطلب رسومًا رمزية.

أنشطة للرياضة والسمر

يُعتبر المكان مثاليًا للعائلات والأطفال بفضل الهدوء والنظافة، والرمال الناعمة، المياه في أنحاء هذه المنطقة صافية وضحلة وهادئة، مع أمواج قليلة جدًا وهي آمنة تمامًا للسباحة وللعديد من الأنشطة المائية.

ومن أبرز الأنشطة التي يمكن ممارستها على الشاطئ السباحة والاسترخاء أمام البحر، خاصة في أوقات الغروب أو قبيل الشروق، وممارسة الرياضات المختلفة، مثل كرة القدم الشاطئية والكرة الطائرة، كما تتوفر أنشطة أخرى مثل ركوب الخيل على طول الشاطئ أو التنزه بالدراجات في مساراتها المحددة.

إعلان

هناك أيضا أنشطة تناسب محبي الرياضات المائية مثل الغوص والتزلج على الماء، أما النساء فيستطعن قضاء وقت ممتع بخصوصية في "بلووباجوون"، الحديقة المائية العامرة بالألعاب والمنزلقات المائيّة، والمخصصة حصريًا للسيدات، وهي الأولى من نوعها في السعودية، ومتاحة برسوم دخول متفاوتة.

ويمكن لرواد شاطئ نصف القمر استئجار قارب صغير في جولة بحرية ومشاهدة طيور النورس في الأفق، أو التخييم للإقامة على الشاطئ ليلاً في الهواء الطلق أو كما يطلق عليها باللهجة السعودية "الكشتة" والمبيت على شاطئ البحر، أو الجلوس على الرمال في جلسات سمر هادئة، تجمع بين البحر ونسيم الصحراء.

لا يخلو الأمر أيضًا من أنشطة لعشّاق المغامرة؛ فالكثبان الرملية المقابلة للشاطئ تجذب هواة التزلج على الرمال وقيادة سيارات الدفع الرباعي، التي تُعد واحدة من أكثر الأنشطة شعبية في المنطقة.

سيجد الزوار الشاطئ يوفّر خدمات متكاملة مثل الحمّامات العامة، أماكن للاستحمام، مواقف للسيارات، والأكشاك التي تبيع الوجبات الخفيفة والمشروبات، بالإضافة إلى توفر مناطق مخصصة للشواء، ومئات المظلات والاستراحات الممتدة على طول الشاطئ.

انطباعات وتجارب الزوار

ويمكن لمن يتصفح منصة "تريب أدفايزر" (TripAdvisor الشهيرة أن يجد العديد من التقييمات الإيجابية التي تشيد بنظافة شاطئ نصف قمر، وتوفّر الخدمات وملاءمته للعائلات.

📽️ شاهد آخر الأعمال الجارية حالياً في مشروع تطوير شاطئ المرجان أحد أجزاء شاطئ نصف القمر ( الهافمون ) والذي يتضمن إنشاء منطقة بلازا ومظلات جديدة وممرات مشاة والعاب أطفال وأعمال الإنارة والتشجير وتحسين شامل للمرافق العامة في الشاطئ .

pic.twitter.com/8bIbsPPkQI — مشاريع الدمام (@Dmm_projects) December 5, 2024

إذ يذكر أحد الزوار تجربته قائلاً "يعتبر شاطئ نصف القمر من الشواطئ النظيفة بالخبر وانصح العوائل بزيارته وقضاء ليلة قمرية فيه حيث الهدوء والاستمتاع فيه".

كما يصفه الكثيرون بإشادة متكررة من الزوار بأنه "مكان هادئ جدًا وجميل لهروب هادئ من الزحام المدينة وحرّ الصيف، إذا كنت تعاني من ضغوط العمل، فهذا المكان مثالي لك. والمنظر رائع، وخاصةً غروب الشمس وشروقها.

وفي المحصلة، فإن ما كان يبدو ترفا أو استثناءً، أصبح اليوم جزءًا من روتين الصيف في قطر والإمارات والسعودية. وبين الدوحة ودبي والخبر تشق الشواطئ الليلية طريقها كحل عملي ومرغوب لحر الصيف.

كما تثبت أنها أكثر من خيار ترفيهي موسمي، بل هي استثمار في جودة الحياة والراحة النفسية في بيئة الخليج الحارة. ومع تزايد الإقبال عليها، قد تتحول قريبًا إلى سِمة أساسية لكل مدينة خليجية ساحلية.