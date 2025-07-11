من قلب الدوحة لسمرقند.. أوزبكستان تسوق تراثها في الخليج

الدوحة – في خطوة تعكس إدراكا متزايدا لأهمية السوق الخليجي في خارطة السياحة العالمية، نظمت جمهورية أوزبكستان منتدى السياحة الدولي "أوزبكستان-قطر"، مساء أمس الخميس في العاصمة القطرية الدوحة، وذلك بإشراف من لجنة السياحة في أوزبكستان، ودعم سفارة أوزبكستان في قطر.

وجاء تنظيم المنتدى في وقت تسعى فيه أوزبكستان بشكل متسارع لترسيخ مكانتها كوجهة سياحية مميزة لدى جمهور منطقة الشرق الأوسط، وفي مقدمتها دولة قطر، بوصفها مركزا إقليميا للنقل الجوي والتواصل الحضاري، ومن ثم يمثل المنتدى تجسيدا لهذا التوجه الإستراتيجي، ويؤكد رغبة طشقند في الانفتاح على أسواق جديدة، وتنويع مصادر الزوار، واستقطاب السياح الخليجيين.

كما يأتي المنتدى في إطار سياسة طشقند النشطة في مجال السياحة الخارجية وتعزيز التعاون الدولي في هذا القطاع، من خلال سلسلة من الفعاليات الكبرى في الدول العربية خلال الفترة من 6 إلى 10 يوليو/تموز الجاري، إذ تم تنظيم منتدى السياحة "أوزبكستان لؤلؤة طريق الحرير" في كل من سلطنة عمان والكويت والبحرين وصولا إلى قطر.

ويشكل المنتدى منصة لتعميق التعاون الثنائي، والترويج للمقومات السياحية في أوزبكستان لدى منطقة الشرق الأوسط، وتعزيز العلاقات بين ممثلي قطاع السياحة في أوزبكستان وقطر، حيث شهد مشاركة ممثلين عن وزارات وهيئات حكومية، وشركات السياحة الرائدة، وخطوط الطيران، ومؤسسات الاستثمار والتجارة من كلا البلدين.

وتضمن المنتدى عرضا تقديميا بعنوان "أوزبكستان لؤلؤة طريق الحرير"، كما سلط الضوء على الإمكانات السياحية في هذا البلد الآسيوي، ومواقعها المدرجة على قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، وفضلا عن المسارات السياحية المتميزة، والمشاريع والبُنى التحتية، إضافة إلى فرص السياحة الدينية والعلاجية والبيئية.

وضم الوفد الأوزبكي أكثر من 40 ممثلًا من مختلف القطاعات السياحية والاستثمارية، على رأسهم رئيس لجنة السياحة في أوزبكستان أوميد شادييف، ما يعكس الاهتمام بجذب الجمهور القطري للسياحة في أوزبكستان، وفتح آفاقاً جديدة لشراكة مستدامة في هذا المجال.

لؤلؤة طريق الحرير

وخلال كلمته بالمنتدى، أكد سفير جمهورية أوزبكستان لدى الدوحة أشرف خوجاييف عمق العلاقات الأخوية التي تربط بين أوزبكستان وقطر، مشيدا بالقيم المشتركة التي تجمع بين الشعبين، وفي مقدمتها احترام الأسرة والإيمان والتقاليد والروابط الإنسانية.

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وقال السفير خوجاييف "نقف اليوم في قلب الدوحة، مدينة الثقافة والدفء، لنؤكد أن أوزبكستان وقطر ليستا مرتبطتين فقط بعلاقات دبلوماسية، بل تجمعهما قيم راسخة تنبع من الأصالة والهوية والموروث الحضاري".

وأضاف أن المنتدى هو أكثر من مجرد مناسبة، فهو دعوة مفتوحة لاكتشاف أوزبكستان من خلال قصصها وروحها وشعبها، مؤكدا أنه يريد للزوار من قطر أن يعيشوا التجربة الأوزبكية كاملة، حيث التراث الإسلامي العريق، والضيافة الأصيلة، والمأكولات المتنوعة، والمدن التاريخية مثل سمرقند، بخارى، وشار زار، التي لا تزال تنبض بالحياة والتاريخ.

وأضاف السفير خوجاييف في تصريح للجزيرة نت أن هناك الكثير من التسهيلات الكبيرة التي تقدمها بلاده في مجال السفر والسياحة، ومنها أن أكثر من 100 جنسية يمكنها دخول أوزبكستان دون تأشيرة، في ظل سياسة مرنة ومرحبة.

ولفت السفير الأوزبكي إلى أن المسافة بين الدوحة وأوزبكستان لا تتعدى ثلاث ساعات ونصف فقط بالطائرة عبر رحلات منتظمة للخطوط الجوية القطرية.

ودعا خوجاييف وكالات السفر القطرية وكافة الشركاء في قطاع السياحة إلى بناء شراكات طويلة الأمد مع نظرائهم في أوزبكستان، والتي يشدد مسؤولوها على أنها ليست فقط مرحبة بالسياحة والسياح، بل مرحبة بالصداقة، وقال "نحن ندعوكم بكل ترحاب لتكونوا جزءًا من مستقبل مشترك على طريق الحرير الجديد".

لقاءات ثنائية تجارية

وشهدت أعمال المنتدى لقاءات تجارية ثنائية بصيغتي "بي تو بي" (B2B)، و"جي تو بي" (G2B)، وتعني الأولى لقاءات مباشرة بين ممثلي الشركات والمؤسسات السياحية في كلا البلدين لتبادل الفرص والعروض التجارية، وبحث سبل التعاون وتوقيع شراكات مهنية.

وأما لقاءات "جي تو بي" فهي الاجتماعات المباشرة بين الجهات الحكومية وممثلي القطاع الخاص لمناقشة السياسات والتسهيلات، وتشجيع الاستثمار في القطاع السياحي.

وحظيت اللقاءات باهتمام واسع، إذ أتاحت المجال لإقامة علاقات مباشرة بين العاملين في قطاع السياحة ومناقشة آليات الترويج للمنتج السياحي، كما تم الاتفاق على تنظيم رحلات تعريفية إلى أوزبكستان لمشغلي الرحلات السياحية والإعلاميين من قطر.

وتضمن الحدث تنظيم معرضاً مصورا ترويجيا يضم مناظر طبيعية ومعالم معمارية من أوزبكستان، إلى جانب الحرف اليدوية التقليدية، مع إتاحة تذوق المأكولات الأوزبكية الأصيلة.

10 ملايين زائر

وفي تصريح للجزيرة نت، قال رئيس لجنة السياحة في أوزبكستان أوميد شادييف إن المنتدى يأتي تأكيداً على عمق العلاقات الأخوية المتنامية بين طشقند والدوحة، والرغبة المشتركة في تعزيز التعاون السياحي بما يخدم المصالح المتبادلة، ويزيد من أعداد السائحين القطريين إلى أوزبكستان.

وطالما كانت أوزبكستان، بحضارتها العريقة وإرثها التاريخي الغني عبر القرون محطة أساسية على طريق الحرير، واليوم تعيد طشقند اكتشاف هذا العمق التاريخي من خلال رؤية سياحية حديثة وشاملة، إذ تضم معالم متميزة وبنية تحتية متطورة ومنتجعات جبلية وطبيعية خلابة، ومقومات للسياحة الدينية والثقافية والعلاجية.

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واستعرض شادييف التطور السياحي الذي شهدته بلاده، موضحا أنه منذ إعلان الرئيس الأوزبكي شوكت ميرزاييف عام 2017 قطاع السياحة محركا إستراتيجياً لاقتصاد بلاده، شهد هذا القطاع قفزات نوعية، واستقبلت البلاد في عام 2024 أكثر من 10 ملايين زائر، وحققت عائدات تجاوزت 3.5 مليار دولار، لافتا إلى وجود خطة حكومية لرفع العدد إلى 50 مليون سائح سنوياً بحلول عام 2030.

نمو الرحلات الجوية

وأشار رئيس لجنة السياحة في أوزبكستان إلى أن السياحة تشكل محورا رئيسيا في الزخم الذي شهدته العلاقات بين بلاده وقطر، مستدلا على ذلك بوجود نظام إعفاء متبادل من التأشيرات، وإطلاق الرحلات المباشرة بين الدوحة وطشقند عبر الخطوط القطرية، مما سهّل حركة السياحة والاستثمار بين الطرفين.

وقال شادييف إن بلاده تتطلع لإطلاق مسارات جوية جديدة من قطر إلى وجهات مثل سمرقند وبخارى، وتنظيم برامج سياحية وثقافية مشتركة، وتفعيل التبادل في مجالات السياحة الرياضية والعلاجية والتعليمية وسياحة المؤتمرات والمعارض.