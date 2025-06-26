فيلاخ جنوب النمسا.. عاصمة الرحلات الجبلية والسياحة العلاجية

على ضفاف نهر درافا وعند بداية سفوح الألب تقع مدينة فيلاخ ثاني كبرى مدن ولاية كارينتيا جنوب النمسا عند المثلث الحدودي مع إيطاليا وسلوفينيا، مما يمنحها طابعا متنوعا ويجعلها عاصمة الرحلات الجبلية ومحطة مهمة للسياحة العلاجية.

ويمكن لزائر فيلاخ أن يبدأ إجازته برحلات جبلية لا تنسى عبر الطرق الجبلية الشهيرة التي تصل قمم الألب على ارتفاعات تقارب 2000 متر مرورا بالاستراحات الصغيرة الجميلة، وينهيها برحلة استشفاء واستجمام في أشهر محطة علاجية بالمنطقة فارمباد.

طريق نوكالم.. درب الألب الساحر

يمتد طريق نوكالم (Nockalmstraße) الجبلي بطول نحو 35 كيلومترا مرورا بقلب جبال "نوك" (Nockberge)، ويمرّ من خلال 52 منعطفا بانوراميا، يصل ارتفاعه إلى 2049 مترا عند قمته.

ويعدّ هذا الطريق أطول وأجمل طريق جبلي بانورامي في الألب الشرقية، إذ تكتنفه قمم الجبال المستديرة والمكسوة بالبساط الأخضر، وهو يندرج ضمن محمية نوكبيرغه Nockberge الحيوية والمصنّفة ضمن قائمة تراث اليونسكو منذ 2012، وهو يستقطب نحو 230 ألف زائر سنويا، مما يجعله من أبرز الوجهات السياحية في النمسا.

وخلال الطريق الجبلي يمكن التوقف للاستراحة عند بحيرة وينديبنزي، وهي بحيرة جبلية صغيرة تقع على ارتفاع 1950 مترا، ومحاطة بممر تعليمي مدته حوالي 20 دقيقة، يلقي الضوء على الحياة النباتية والحيوانية في المنطقة.

وفي أعلى الجبل يمكن التوقف عند كوخ جبلي شهير يرتفع 2024 مترا، ويشتهر بـ"جرس الأماني" الذي يحمل رمزية لتحقيق الأمنيات، ويوفر مأكولات محلية ويعد نقطة راحة بعد جولات المشي حول البحيرة أو الطريق.

ويضم الطريق أيضا متحفا زراعيا يقدم عروضا من الرعاة المحليين ومزرعة تعليمية للأطفال، مع ملعب، مما يشكل فرصة للاطلاع على ثقافة ارتباط الإنسان بالأرض وجمال البيئة الجبلية، والطريق مصمّم بانحناءات لطيفة وانحدارات معتدلة، مما يجعله مثاليا للسيارات والدراجات النارية بل وحتى الدراجين.

فارمباد.. منتجع للعلاج والاستجمام

وبعد الرحلة الجبلة يمكن للزائر أن يستمتع برحلة علاجية بالمياه الحرارية التي تتميز بها فيلاخ منذ العصور القديمة، ويقضي رحلة استجمام واسترخاء في محطة فارمباد التي تمتد على مساحة واسعة تبلغ 1800 متر مربع، وتحتوي على مسابح حرارية داخلية وخارجية، وساونا، وعلاجات تجميل.

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وتستخدم المحطة مياه حرارية تخرج مباشرة من المصدر (29 درجة) وتتجدد كل 3 ساعات، كما تعرف بنفق علاجي تحت الأرض، لعلاج الجهاز التنفسي والغصين، مما يعزز مكانة المنطقة كوجهة صحية رائدة.

وهذا المنتجع الصحي العصري يضم حديقة مائية تناسب جميع الأعمار، بمساحة تزيد عن 1100 متر مربع، تشمل منزلقات أنبوبية ومنزلقا بموجات وملعبا مائيا خارجيا ومسابح حرارية وأحواض اجتياز بانورامية ومسبحا رياضيا بطول 25 مترا.

وفي المحطة العلاجية أيضا مناطق استرخاء، ساونا (بما في ذلك منطقة خاصة للنساء)، وغرف للعلاج، وجلسات للتمسيد والعلاجات متنوعة، وصالة ألعاب رياضية بمساحة 700 متر مربع مزوّدة بأحدث المعدات وبرامج تمارين متنوعة.

وبالإضافة إلى الرحلة الجبلية والعلاج والاستجمام يمكن للسائح أن يستمتع بطبيعة فيلاخ الخلابة ببحيراتها العذبة مثل بحيرة أوسياخر (Ossiacher See) وبحيرة فاكر (Faaker See) وعديد البحيرات الأخرى التي تعد مثالية للسباحة العائلية وركوب الدراجات.

وفضلا عن المشاهد الجبلية والعلاج والاستجمام تزخر فيلاخ بتاريخها الروماني الضارب في القرون الوسطى، إذ تضم قلعة لاندسكرون (Landskron) الأثرية بمنظر بانورامي، وكنيسة سانت يعقوب في ميدان هاوبت بلاتس Hauptplatz، حيث يقيم السكان المحليون عروض "صالون المدينة" ضمن أنشطة ثقافية حيوية.