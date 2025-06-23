كلاغنفورت.. مدينة البرج والبحيرة والتنين الذي يحرس الأسطورة

كلاغنفورت- هي مدينة تنام على ضفاف بحيرة ورثرسي الفيروزية وتحتضن في أهم ساحاتها تمثال التنين الشهير "ليندفورم" الرابض حارسا للأسطورة التي يرويها كل السكان هناك للقادمين والتي تحكي قصة نشأة المدينة.

كلاغنفورت هي عاصمة ولاية كارينثيا جنوبي النمسا وهي تتمتع بموقع خلاب على ضفاف بحيرة ورثرسي الساحرة وتحتضن ثروة من المعالم السياحية والأنشطة الترفيهية بدءا من تمثال التنين ليندفورم في ساحة نوير وسط المدينة مرورا بسوق بنديكتينر التقليدي، وحديقة "مينيموندوس" المصغّرة وصولا إلى جولات القوارب في بحيرة ورثرسي ومتعة التسوق وارتياد المطاع الشهيرة.

وتمتاز كلاغنفورت بكونها محاطة ببحيرة ورثرسي أكبر بحيرات كارينثيا، والتي تطوقها التلال الخضراء حيث تتناثر على سفوحها القرى الصغيرة بمنازلها الريفية الجميلة التي لا تكاد ترى داخل الكساء النباتي الأخضر الممتد.

قصة الوحش الحارس

وفي وسط المدينة التاريخي يمكن لزائر كلاغنفورت عند دخوله ساحة نوير أن يكون على موعد مع تاريخ المدينة القديم، ففي هذه الساحة ينتصب تمثال التنين "ليندفورم" مواجها لتمثال أحد فرسان المنطقة لكي تسرد الصورة عن اكتمالها قصة نشأة المدينة.

وتقول الأسطورة التي يرويها لك كل أهالي كلاغنفورت بدءا من الدليل السياحي مرورا بالمسؤول المحلي ووصولا إلى رجل الشارع العادي، إنه في زمن بعيد كان أمير كارينثيا يحكم من قلعة كارنبرغ، وكانت الحيوانات تعيش بكثرة في السهول الممتدة بين بحيرة ورثرسي ونهر دراو.

وكان الغطاء النباتي الكثيف والمستنقعات تغطي كل أراضي الإمارة تقريبا ونادرًا ما يتجرأ أحد على دخول تلك الأدغال المظلمة، ومن تجرأ على ذلك وجازف باقتحام الأحراش والمستنقعات فإنه لم يخرج أبدا.

وكان التنين الضخم يخرج بين الحين والآخر من بين الأحراش الممتدة ليفترس مواشي السكان ثم يختفي مجددا في المستنقعات وهو ما أثار الذعر بين السكان، وجعل الأمير يرصد جائزة كبرى لمن يقضي على الوحش الضخم.

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عندها اجتمع عدد من فرسان كارينثيا الشجعان وقاموا بربط ثور بسلسلة تتدلى منها قطعة حديدية معقوفة مثل الخطاف، ولم يلبثوا حتى اضطرب المستنقع وخرج منه وحش مروّع مُجنّح مغطى بدرع صلب أمسك الثور بمخالبه وازدرده فانغرس الحديد المعقوف في حلقه وبدأ يضرب بذيله من الألم، عندها قفز الفرسان من مخبئهم وقضوا عليه بهراوات حديدية ضخمة.

وعلى المكان الذي دار فيه القتال مع التنين الضخم نشأت مع مرور الزمن قرية هادئة أصبحت لاحقًا أقدم نواة لمدينة كلاغنفورت الحالية، ولتكريم ذكرى هذه المعركة أصبح التنين المهزوم مع البرج الحامي شعارًا في درع المدينة الرسمي، ورمزًا للأسطورة والمدينة معًا.

أعلى برج خشبي بالعالم

وفي أطراف المدينة يمكن للسائح زيارة برج بيراميدنكوغل (Pyramidenkogel) الشهير وهو معلم سياحي بارز يقع جنوب بحيرة ورثرسي، يُعد أعلى برج مشاهدة خشبي في العالم، حيث يبلغ ارتفاعه الإجمالي 100 متر، وقد تم افتتاحه بشكله الحالي في عام 2013.

وصمم البرج من قبل المعماريين ماركوس كلاورا وديتمار كادن، ويتكون من 16 عمودًا ضخمًا من خشب الصنوبر المرتبطة بـ80 دعامة فولاذية مائلة، مما يمنحه شكلاً حلزونيًا فريدًا، ويضم 3 منصات مشاهدة توفر إطلالات بانورامية بزاوية 360 درجة على بحيرات وجبال كارينثيا، بالإضافة إلى "سكاي بوكس" زجاجي على ارتفاع 70 مترًا.

ويمكن للسياح ممارسة أنشطة عدة عند زيارة البرج على غرار الانزلاق الداخلي إذ يحتوي البرج على أطول منزلق داخلي مغطى في أوروبا بطول 120 مترًا، ينطلق من ارتفاع 52 مترًا، ويوفر تجربة مثيرة للزوار.

كما يمكن للزوار الصعود إلى قمة البرج عبر مصعد بانورامي يتسع لـ20 شخصًا أو عبر 441 درجة سلمية، وبالإضافة إلى ذلك يضم البرج مطعمًا يقدم أطباقًا محلية وعالمية، ومتجرًا للهدايا التذكارية، ومنطقة للعب للأطفال.

أسواق شعبية

وككل المدن الأوروبية العريقة تحتوي كلاغنفوت على عدة أسواق تزخر بالبضائع والمنسوجات المحلية فضلا عن عدد كبير من المتاجر والمخابز ومحلات الحلويات حيث تجد الحلويات الشهية المصنوعة من فواكه وتوت محلي طوال العام، كما تتوفّر معجنات لذيذة وخبز بأنواع حبوب متنوعة.

وفي شارع المشاة في وسط المدينة يمكن للزوار التمتع بمذاق الآيس كريم الفريد ذي النكهات المحلية المتعددة خاصة في أيام الصيف الدافئة، أو التمتع بوجبة في أحد المطاعم الكثيرة التي تقدم أطباقا عالمية متنوعة بنكهات محلية.

وبالإضافة إلى المطاعم والمحلات التجارية يمكن للزائر أيضا أن يشتري هدايا تذكارية من أحد المحلات التي تعج بها الشوارع الرئيسية والفرعية للمدينة.

وبالإضافة إلى هذه الكنوز تدعو كلاغنفورت زوارها إلى مجموعة من الأنشطة الترفيهية من السباحة في مياه ورثرسي الكريستالية، إلى التجوّل في المدينة التاريخية واستكشاف معالمها الثقافية.

في ختام الرحلة إلى مدينة كلاغنفورت النمساوية تغادرها محملا بذكريات لا تُنسى وتجارب جميلة في هذه المدينة الساحرة الواقعة على ضفاف بحيرة ورثرسي، حيث يلتقي عبق التاريخ مع جمال الطبيعة، مما يجعلها وجهة مثالية لكل من يبحث عن الاسترخاء والمغامرة في آنٍ واحد.

كلاغنفورت ليست مجرد مدينة سياحية بل تتجاوز ذلك إلى تجربة متكاملة تمزج بين الثقافة والطبيعة والترفيه، وزائرها لن يندم قطعا لأنه سيكتشف بنفسه جانبا من كنوز النمسا المخفية.