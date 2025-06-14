بدء جولات "قرش الحوت" في قطر.. كل ما تحتاج معرفته لخوض التجربة

الدوحة- تخيل أن تستيقظ قبل الفجر، وتجد نفسك على متن قارب فاخر يشق طريقه في عرض البحر، فيما الشمس ترسم أول خيوطها على صفحة مياه الخليج العربي. المغامرة الحقيقية لم تبدأ بعد، ففي مكان ما، بعيدا عن ضوضاء الحياة اليومية، وتحديدا قبالة السواحل الشمالية لدولة قطر، ينتظرك مشهد ساحر يكاد لا يُصدق حيث المئات من أسماك قرش الحوت العملاقة، تتهادى في الماء وتمنحك فرصة لرؤية العالم من منظور مختلف.

هذا ليس خيالا، بل واقع يتكرر كل عام بين يونيو/حزيران وسبتمبر/أيلول من كل عام، إذ تتحول المياه القطرية إلى مسرح طبيعي مذهل، يشهد واحدًا من أكبر تجمعات قرش الحوت في العالم، إذ يفوق عدد هذه الكائنات المجتمعة في مكان واحد 300 قرش، ويمكن لسياح الداخل والخارج خوض هذه التجربة عن طريق برنامج "موسم قرش الحوت في قطر"، إذ تتيح السلطات المختصة بالسياحة في قطر لعشاق المغامرات والتجارب البيئية الفريدة أن يقتربوا من هذه الكائنات الرقيقة ذات الحجم الهائل.

ففي المياه الشمالية لقطر، وقرب حقل الشمال البحري تنبض الحياة في موسم صيفي أطلق عليه اسم "موسم قرش الحوت في قطر"، الذي يعود هذا العام 2025 بعد توقف لعام واحد فقط بهدف الإعداد والترتيب لهذه الرحلات بصورة أحسن.

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وفى إطار التزامها بالحرص على استدامة البيئة كركيزة لرؤيتها السياحية، أعلنت هيئة "قطر للسياحة" مساء أمس الجمعة إطلاق هذه الرحلات الاستكشافية، التي تنظم ثلاث مرات أسبوعيًا على متن قوارب فاخرة تستوعب حتى 40 زائرا في الرحلة الواحدة.

8 ساعات

وتستغرق جولة قرش الحوت 8 ساعات من السادسة صباحا حتى الثانية ظهرا، وتتكلف 710 ريالا (195 دولار) للفرد، وبخصم 50% للأطفال تحت عمر 12 عاما، ويتم خلال الجولة توفير وجبتي الإفطار والغذاء وتوفير خدمة الانترنت على متن القارب، كما يمكن توفير خدمة النقل للذهاب والعودة إلى القارب، وذلك وفقا لتصريحات مدير العلاقات العامة والاتصال في "زوروا قطر" (Visit Qatar) جاسم المحمود للجزيرة نت.

ويضاف إلى سعر الرحلة البحرية تكلفة النقل من الدوحة وإلى ميناء الرويس في أقصى شمال قطر ثم رحلة العودة إلى العاصمة القطرية وتبدأ كلفة النقل من 33.8 دولار للفرد.

ويتم نقل المشاركين في الرحلة من أحد شواطئ الخليج الغربي للدوحة على متن حافلة إلى ميناء الرويس في أقصى شمال قطر في رحلة تمتد لساعة ونصف الساعة، وتكون الانطلاقة من الدوحة الرابعة ونصف صباحا على أن تعود العودة إلى الميناء في الساعة 4 مساءا.

واللافت في هذه الجولات، وفقا للمحمود، أنها لا تتطلب الغوص في الماء، بل يكفي أن يصعد الزائر على سطح القارب، ويدع الطبيعة تقوم بسحرها، كما يتولى المرشدون المتخصصون رواية قصة هذه الكائنات الفريدة من نمط هجرتها، إلى خصائصها البيولوجية، إلى الدور البيئي الذي تقوم به في ضمان توازن النظم البحرية، وذلك من خلال محاضرة تفاعلية عن قرش الحوت.

ويضيف المحمود أن الطموح لا يتوقف إلى هذا الحد، بل يتم العمل على التقييم الدقيق لهذا الموسم، تمهيدا لاحتمال السماح بالسباحة بالقرب من قرش الحوت خلال المواسم القادمة، خاصة أن هذه الكائنات ليست شرسة ولا تُشكل خطرا على البشر.

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وتأتي هذه الرحلات في حلتها الجديدة، والتي تتضمن تعاونا أكبر مع عدد من الشركاء في القطاعين العام والخاص، تشمل شركة قطر للطاقة، ووزارة البلدية، وشركة مواني قطر، والخطوط الجوية القطرية، ووزارة البيئة والتغير المناخي، والإدارة العامة لأمن السواحل والحدود، وهو ما يُسهم بتشغيل هذه الجولات السياحية بشكل فعال، ويرفع مستوى الخدمات والتجربة المقدمة للزوار.

إقبال كبير

ويمكن للمقيمين والزوار الاستفادة من هذه الرحلات كما يمكن لركاب التوقف المؤقت (الترانزيت) العابرين من مطار حمد الدولي المشاركة فيها أيضا من خلال الحجز عبر الموقع الرسمي لهذه الجولات.

ويفيد رئيس قطاع تنمية السياحة في قطر للسياحة عمر الجابر في تصريح للجزيرة نت أن جولات قرش الحوت "تمثل فرصة استثنائية للمسافرين الذين تتجاوز فترات توقفهم في الدوحة عددا معين من الساعات، إذ يمكنهم استغلال تلك الساعات في خوض مغامرة بحرية لا تُنسى، تعيد تعريف مفهوم التوقف المؤقت وتحوله إلى تجربة فريدة تُثري رحلتهم، بدلا من أن تكون مجرد انتظار في صالات المطار".

ويضيف الجابر أن الخطوط القطرية، من خلال موقعها الإلكتروني المخصصة لعروض العطلات، تتيح للزوار الدوليين إمكانية دمج هذه الرحلة البحرية ضمن باقات "التوقف المؤقت"، وذلك عبر تنسيق كامل مع "اكتشف قطر"، الجهة المنظمة للرحلات، بما يراعي المدة المتاحة للمسافر ويضمن ملاءمتها لتوقيتات الطيران، كما توفر الخدمة إمكانية النقل من وإلى المطار، ما يجعل التجربة سلسة ومتكاملة تبدأ من لحظة الوصول إلى الدوحة وحتى العودة للمطار بعد قضاء يوم ساحر في قلب البحر.

ويلاحظ القائمون على هذه الرحلات إقبالا كبيرا على جولات قرش الحوش، حيث تم بالفعل حجز رحلات شهري يونيو/حزيران ويوليو/تموز بالكامل، مما دفع القائمين على التنظيم دراسة زيادة عدد الرحلات الأسبوعية، وفقا لتصريحات مدير العلاقات العامة والاتصال في "زوروا قطر" جاسم المحمود.

ومنذ انطلاق هذه التجربة البحرية الفريدة في عام 2022، استقطبت أكثر من 1200 زائر، وسجل في بعض الرحلات ظهور أكثر من 600 قرش حوت في آن واحد، وهو رقم يصعب تحقيقه في أي مكان آخر على وجه الأرض.

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أسماك أليفة

تتميز أسماك قرش الحوت، رغم ضخامتها إذ يصل طول بعضها إلى 20 قدما (6 أمتار)، بأنها أليفة ولا تملك أنيابا ولا تثير الرعب، وتقترب من سطح الماء لتتغذى على العوالق وبيض السلاحف، وتسبح في نظام بيئي متكامل، آمن تحرسه الدولة وتحميه بدقة عالية.

وتُعد قطر واحدة من الوجهات القليلة عالميا التي تتوفر على برنامج متخصص لحماية ودراسة أسماك قرش الحوت، ما يعكس التزامها الراسخ بالحفاظ على البيئة البحرية وترسيخ مكانتها كوجهة عالمية رائدة في السياحة المستدامة.

وحول أسباب تجمع هذه الكائنات بأعداد كبيرة في تلك المنطقة البحرية القطرية، يوضح المحمود أنها نتيجة لسببين هما: دفء المياه في الشمال ووفرة بيض السلاحف، ما يجعل المنطقة نقطة جذب طبيعية لهذه الكائنات المحبوبة، ويضيف المسؤول القطري أن عودة هذه الرحلات البحرية تأتي ضمن خطة لإثراء تجربة "زوار قطر صيفا"، عبر استغلال المقومات الطبيعية التي تحيط بقطر من ثلاث جهات بحرية.

وتأتي هذه الرحلات الاستكشافية الفريدة ضمن إطار أوسع لاستراتيجية قطر الجديدة الهادفة إلى ترسيخ مكانتها كوجهة عالمية للسياحة البيئية المستدامة، وهي إستراتيجية تتجاوز المفهوم التقليدي للسياحة الترفيهية لتقدم منتجا يرتكز على احترام البيئة والتنوع الحيوي، ويعكس التزام الدوحة العميق بالحفاظ على كنوزها الطبيعية، وذلك وفق تصريحات رئيس قطاع تنمية السياحة في هيئة قطر للسياحة.