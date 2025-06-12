سنغافورة لأول مرة؟ دليلك لاستكشاف المدينة الدولة

سنغافورة- مع أنها ثاني أصغر دولة في آسيا من حيث المساحة (خلف جزر المالديف)، إلا أن سنغافورة تعد نموذجا يقتدى به عند الكثيرين وتقارن بها العواصم العالمية. إن لم تعزم بعد على السفر إلى سنغافورة، فإن هذا التقرير يساعدك في اتخاذ القرار والاستعداد له، وذلك بناء على خلاصة تجربة شخصية وملاحظات قد تفيد كل مسافر عربي إلى هذا البلد، سواء لرحلة عمل أو سياحة، وبغض النظر عن مدة الإقامة في هذا البلد، والذي يشتهر بألقاب منها المدينة الدولة، أو جوهرة آسيا.

التأشيرة والسفر

هل يمكنك السفر إلى سنغافورة؟

هل من طيران مباشر؟

إن كنت من مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي فلا تحتاج لتأشيرة السفر إلى سنغافورة، في حين يحتاجها حملة جوازات سفر باقي الدول العربية.

وفي كل الأحوال على كل المسافرين تعبئة "إخطار إلكتروني" قبل السفر، بمن فيهم حملة الجوازات الأوروبية والأميركية.

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الطقس والرياح الموسمية

هل شدة الرطوبة في سنغافورة مشابهة لما هو في الخليج؟

متى موسم الأمطار الغزيرة؟

في سنغافورة تجد الصيف الاستوائي طيلة العام، حيث أن دراجات الحرارة في سنغافورة لا تتغير كثيرا خلال العام.

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متوسط درجات الحرارة:

في النهار تتراوح بين 30 و32 درجة مئوية

وبين 24 و26 درجة في الليل والصباح الباكر

وبالتالي لا حاجة لملابس شتوية ثقيلة في سنغافورة، فالملابس الصيفية الخفيفة مناسبة طيلة العام، اللهم إلا إذا تحسب المرء لنزول المطر وهو ما يحدث كثيرا، أو للوقاية من التكييف المفرط في بعض المحلات التجارية وقاعات المؤتمرات.

في موسم الرياح الموسمية الذي يمتد لأربعة أشهر من نوفمبر/تشرين الثاني وحتى يناير/كانون الثاني، تكون الدرجات الحرارة عند الحد الأدنى (30 نهاراً و24 ليلاً) تزامناً مع هطول الأمطار، أشدها في شهر ديسمبر/كانون الأول.

ولا تنقطع الأمطار عن سنغافورة طيلة العام، فهي متوقعة على الأقل مرة كل ثلاث أيام، وتكون شبه يومية مع رياح قوية في شهري نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول.

خلال إقامتي نحو أسبوع في البلاد لم أشاهد المطر، ولكن شهدت آثاره البادية في الصباح، حيث كان ينزل المطر في ساعات الليل المتأخر.

وعلى العموم، من الأحوط اصطحاب مظلة المطر، وحال السفر خلال موسم الأمطار الموسمية لا بد من معطف وأحذية مناسبة للمطر والمشي على الأرض المبللة.

تصل نسبة الرطوبة في المتوسط 80%، ولكن لا تشعر في سنغافورة بشدة الرطوبة مثلما تكون في منطقة الخليج أثناء أشهر الصيف، في المقابل وخارج فترة الصيف يصنف موقع "ويذر سبارك" -المتخصص في مقارنة بيانات الطقس- الجو في دول الخليج على أنه أفضل مما هو موجود في سنغافورة.

لوازم السفر:

ثياب صيفية خفيفة تسهل السير على الأقدام خلال النهار والليل. مظلة ورداء وأحذية مناسبة حال هبوط الأمطار والرياح القوية.

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الجغرافيا والطبيعة

استوقفني على الخريطة قرب سنغافورة من خط الاستواء أكثر من أي عاصمة عربية (مقديشو أقربهم)، ولكنها في الوقت نفسه يطغي عليها اللومن الأخضر الدال على كثرة المساحات الخضراء الناتجة عن كثرة الأمطار.

وبالفعل هذه الخضرة واضحة بكثافة، فهي تتخلل مباني وشوارع المدينة، وتوجد خالصة في الحدائق العامة مثل مجموعة "حدائق الخليج" أحد أهم الوجهات السياحية في البلاد، التي تقصدها أيضاً القُضاعات (ثعالب الماء) من جهة البحر.

وتعد حديقة سنغافورة النباتية الحديقة النباتية الوحيدة في البلاد المدرجة على قائمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلم (يونيسكو) للتراث العالمي وتضم نبات عديدة من جنوب شرق آسيا، من أهمها شجرة المطاط.

بعيداً من عمران المدينة، في جزر سينتوسا ولازاروس المتصلتان شواطئ ومرافق ترفيهية، وطيور الطاووس.

المطاعم

أين تجد المطاعم العربية؟

ما أشهر الأطباق المحلية النباتية؟

أغلب المطاعم في سنغافورة تقدم أطباق آسيوية، المحلية منها، والإندونيسية، التايلاندية، الكورية، الصينية، واليابانية وبعضها معدة بلحم الخنزير.

في ساحة المطاعم في المجمعات التجارية تجد كل هذه المطاعم، تتخللها مطاعم غربية.

بعض المطاعم تظهر لافتة بشعار "حلال سنغافورة"، وهو يعني أن مكونات الطعام حلال وأنها لم تخلط مع محرمات.

لكي يحصل المطعم على ختم الحلال لا يكفي أن تكون اللحوم المستعملة مذبوحة على الطريقة الإسلامية، ولكن يجب أيضاً على القائمين على مطبخ المطعم أن يفصلوا الأدوات المستخدمة في تجهيز المأكولات الحلال عن غيرها من المأكولات.

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وتتمركز المطاعم العربية في شارع العرب بحي "كامبونغ غلام" الذي يعد مركز للحضور الإسلامي في سنغافورة، وفي هذا الحي يقع مسجد سلطان، وهو من أبرز أماكن الجذب السياحي في سنغافورة للزوار العرب والمسلمين.

بعض الأطباق المحلية والآسيوية مختوم بشعار الأكل الحلال، والبعض الآخر مختوم بعبارة "نباتي" و"خضري"، ومن أشهر تلك الأطباق المحلية:

شطيرة البيض ومربى جوز الهند بالخبر المحمص (كوبي تيام)

طبق السمك النيء والخضار (يوشيونغ)

طبق السلطعون الحلو-الحار

المواصلات

هل يمكنك المشي في سنغافورة؟

ما خيارات التنقل؟

سنغافورة من الدول القليلة في العالم التي تتم فيها قيادة المركبات فيها على جهة اليمين، وهذا بحد ذاته قد يصرفك أو يحفزك عن استئجار سيارة هناك.

وأما رصيف المشاة في سنغافورة فيضاهي مسار السيارات من حيث الاتساع، إذ توجد الكثير من المقاهي ومحلات بيع العصائر على أطراف أرصفة المشاة، كما توجد جسور وأنفاق للتنقل بين جانبي الشوارع.

وبالتالي فخيار المشي في سنغافورة ميسر ويزيده تيسيراً التضاريس المسطحة للمدينة.

كما أن النقل العام ميسر جداً، إذ لم أحتاج لشراء أي تذكرة مطبوعة، فيكفي الهاتف أو البطاقة الائتمانية.

وعند ركوب الحافلة يكفيك وضع الهاتف عند جهاز تسجيل الركاب، وأيضاً بالهاتف تفتح بوابات الدخول والخروج في محطات مترو الأنفاق.

عند مسح الهاتف الجوال لاستخدام المواصلات العامة لا يتم الخصم بشكل فوري، وإنما تصلك رسالة الخصم من حسابك المصرفي في اليوم التالي كمجموع لتكلفة الرحلات التي قمت بها.

وقد تراوحت نفقاتي اليومية على التنقل بين دولارين و6 دولارات سنغافورية (4.5 دولار أميركي)، وأما الرحلة من المطار إلى الفندق وسط المدينة فتناهز كلفتها 2.3 دولار أميركي.

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ومن أجل للوصول إلى جزيرة سنتوسا التي تضم شواطئ ومدينة ملاهي وأكواريوم ضخم، يمكنك استخدام العبارات المائية أو التلفريك الأكثر إثارة.

المساجد

هل من مصليات في المجمعات التجارية؟

أين يمكن أداء صلاة الجمعة؟

قبل المجيء إلى سنغافورة كنت أظن بأنني سأجد حرصا على احتياجات المسلمين مثل المصليات في المرافق العامة وختم الذبح الحلال على الطعام، لكن الحقيقة التي وجدتها هي أقرب لما هو موجود في باقي الدول غير المسلمة في الشرق والغرب.

في الجانب المشرق، ومن خلال بحث في خرائط غوغل وجدت أنه هناك مساجد موجودة بالقرب من مركز المدينة، لأتوجه إلى مسجد الفلاح في شارع على بعد أمتار من مراكز التسوق في شارع البستان (Orchard Street).

وهناك قال إمام المسجد للجزيرة نت إن ثمة أكثر من 50 مسجداً في سنغافورة مفتوحا للمصلين كل يوم من قبل صلاة الفجر من 5 صباحاً وحتى بعد صلاة العشاء في الساعة 9 مساءا.

عند زيارتي للمسجد وقت صلاة المغرب، وجدت أنهم في آخر الصلاة يدعون بدعاء "قنوط النازلة" نصرة لأهل غزة، وقال الإمام إن هذا الأمر يتم في كل المساجد وفي كل الصلوات منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الثاني 2023.

تكون صلاة الجمعة في مساجد سنغافورة باللغتين الإنجليزية والملاوية، في حين تكون الخطبة في مسجد سلطان باللغة العربية.