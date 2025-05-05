غوداوري وجهة جورجية تستحق الزيارة بقلب جبال القوقاز

ربما تكون قد زرت جورجيا من قبل، فالسياح العرب أقبلوا على السياحة في هذا البلد بكثرة في العقد الماضي، لكن من المرجح أنك لم تسمع عن منطقة "غوداوري" (Gudauri) من قبل.

تقع "غوداوري" على الهضبة الجنوبية لسلسلة جبال القوقاز الكبرى في شمال جورجيا، وهي منطقة جورجية أقرب إلى مدينة فلاديكافكاز الروسية منها إلى العاصمة الجورجية تبليسي.

أنشئت منطقة "غوداوري" أساسا لتكون منتجعا شتويا، فهي ليست قرية أوروبية عتيقة ذات شوارع ضيقة مرصوفة بالحصى تعبق بالتاريخ وتنتشر فيها المتاحف، بل هي وجهة متميزة بأسعار معقولة لمحبي السياحة الشتوية بكل ما تعنيه الكلمة. وزادت جاذبيتها للسياح العرب مع مرور الوقت بسبب توفر مطاعم تقدم مأكولات تناسب الذوق العربي، بما في ذلك اللحوم الحلال.

تعد "غوداوري" وجهة رائعة للعائلات والأفراد الباحثين عن تجربة شتوية جبلية في منطقة مكسوة بالثلوج، يغشاها البياض من كل جانب. ينظر الرائي بين السماء والأرض فلا يكاد يميز الأفق لامتزاج بياض ثلج الجبال بشدة بياض السماء والسحاب، في لوحة فنية متكاملة.

ماذا نفعل في "غوداوري"؟

تتميز المنطقة بتنوع أنشطتها وإليكم بعضها:

1- التزلج (Ski board)

تمتد منطقة التزلج في غوداوري على مساحة 80 كلم من المنحدرات الثلجية المجهزة، مع 14 تلفريكا حديثا (مصاعد للتزلج). وتراوح الارتفاعات بين 200 متر حتى 3 آلاف و279 مترا، مع منحدرات معتمدة من الاتحاد الدولي للتزلج تناسب جميع مستويات الصعوبة، سواء للمتزلجين أو لممارسي رياضة التزلج على الألواح (Snowboarding).

تضم المنطقة مسارات مختلفة مقسمة بالألوان لكل مستوى منها صعوبته بما يتناسب مع جميع مستويات المهارة، بدءا من المسارات المخصصة للمبتدئين لتعلم الأساسيات، وصولا إلى المسارات المتوسطة والمتقدمة لصقل المهارات، بالإضافة إلى مسارات التزلج خارج المسارات المحددة (Off-Piste) للمحترفين. يوجد مساران أسودان، و4 مسارات حمراء، و12 مسارا أزرق، و6 مسارات خضراء.

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ويُعد سعر بطاقة التزلج في غوداوري مناسبا للغاية مقارنة بمنتجعات أوروبا الغربية، إذ تكلف تذكرة التزلج لمدة 6 أيام للبالغين قرابة 90 يوروا، بينما يدفع الذين تقل أعمارهم عن 18 نصف السعر، وتكون الخدمة مجانية للأطفال دون سن السادسة.

وأما تأجير معدات التزلج، فيكلف 10 يوروات يوميا للمعدات الأساسية، و20 يوروا يوميا للمعدات الكاملة الخاصة بالتزلج الحر.

2- التلفريك (الكبائن المعلقة)

يعد التلفريك بحد ذاته تجربة ممتعة للتنزه، رغم أنه في الأصل وسيلة تنقل، ويوجد في غوداوري حاليا 14 تلفريكا من أنواع مختلفة تشمل: 4 تلفريكات من نوع "Gondolas" و6 من نوع "Chair Lifts"، و3 من نوع "T-Bar Lifts"، وسيرا متحركا للمبتدئين "Carpet Lift".

ورغم أن الطوابير قد تزداد في عطلات نهاية الأسبوع والمناسبات المحلية، فإن التلفريكات المتنوعة والكثيرة تسهم في تسريع التنقل إلى أعلى الجبال بشكل كبير.

3- الدراجات النارية الثلجية (Skimobile)

الدراجات النارية الثلجية هي وسيلة رائعة للاستمتاع بالمغامرات الشتوية، حيث يمكن للزوار استخدامها للتجول في المناطق الثلجية والمرتفعات، والوصول إلى الأماكن التي يصعب الوصول إليها بوسائل النقل الأخرى.

تختلف الأسعار بناء على مدة الجولة والمشغل، فتبدأ عادة من قرابة 30 يوروا لكل شخص، وقد ترتفع حسب المدة وعدد المشاركين في الجولة. تراوح الجولات القصيرة من 10 إلى 20 دقيقة، بينما قد تمتد الجولات الأطول إلى 30 و60 دقيقة. ولأن الأسعار والمدة قد تختلف حسب المكان والمشغل، يُفضل دائمًا التأكد من التفاصيل لدى الشركات المحلية المنظمة لهذه الأنشطة.

4- مدارس التزلج للمبتدئين والأطفال

إذا كنت ترغب في تعلم التزلج الحر، فهناك العديد من مدارس التزلج التي تقدم دورات للمبتدئين والأطفال تراوح مدتها من يوم واحد إلى 5 أيام، مثل مدرسة "سنولاب" (SnowLab)، حيث التكلفة من 50 إلى 250 يوروا للدورة.

5-التحليق بالطائرة المروحية

يُتاح للزوار فرصة فريدة لخوض تجربة ركوب طائرة مروحية خاصة، حيث يمكنهم التحليق فوق الجبال المكسوة بالثلوج والاستمتاع بمشهد بانورامي مذهل يأسر القلوب. تُستخدم هذه المروحيات إما للتنزه والاستمتاع، أو لنقل محبي رياضة التزلج إلى المناطق ذات الثلوج الكثيفة، مما يمنحهم فرصة التزلج في أماكن يصعب الوصول إليها بوسائل أخرى.

وتبقى الرحلة بواسطة مروحية خاصة نشاطا مكلفا من الناحية المادية، إذ يصل سعر رحلة مدتها نصف ساعة إلى زهاء 500 يورو لخمسة أشخاص.

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6-القفز المظلي (Paragliding)

توفر المنطقة تجارب أكثر حماسة مصحوبة بالأدرينالين مثل القفز بالمظلات من أعلى الجبال، وتبدأ الرحلة بالصعود بالتلفريك إلى أعالي الجبال برفقة المدرب المسؤول عن القفز وبحوزته كامل المعدات. يستغرق الأمر قرابة نصف ساعة صعودا، وركوب 3 تلفريكات متتالية للوصول إلى قمة الجبل. ويمكن القفز من قمة كودابي على ارتفاع 3 آلاف متر مقابل 100 يورو.

بعد وصولي إلى القمة، بدأ المدرب المحترف بإلباسي معدات السلامة، ومن بعدها تنطلق الرحلة التي لا توصف بالكلمات. شعرت كأني أطير بين السحاب.. مهلا كنت أطير حرفيا بين السحاب، السحاب من فوقي ومن تحتي وحولي، والثلج أسفل مني ناصع البياض، وأصبحت أسبح فوق كل هذا البياض الناصع في رحلة ساحرة تسقي الروح صفاء تود لو أنه يدوم.

بالطبع، كنت متوجسا وخائفا في البداية، لكن يمكنني القول وبكل وضوح إنها تجربة غير مخيفة كما كنت أظن، إنها هادئة جدا ومريحة وليست كما تبدو للوهلة الأولى، ويستمر الهبوط قرابة ربع ساعة للسماح بالاستمتاع بأكبر قدر ممكن من جمال الطبيعة.

أفضل وقت للزيارة

أفضل وقت لزيارة غوداوري هو من شهر ديسمبر/كانون الأول إلى مارس/آذار خلال الشتاء، فالطقس يكون باردا ولكن ليس قارسا، فالثلوج تهدّئ من شدة البرد الجاف وهذه حقيقة مجربة.

ومن شهر أبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران تتحول مسارات الثلوج والتزلج إلى أماكن للتنزه واستكشاف المناطق الطبيعية بعد ذوبان الثلوج، حيث يمكن الاستمتاع بمنظر الزهور البرية وركوب الدراجات الجبلية لاكتشاف المنطقة والتمتع بالهواء العليل.

يمكن الوصول إلى المنطقة خلال ساعتين ونصف الساعة بالسيارة من العاصمة الجورجية تبليسي، والوسيلة الأفضل للوصول إلى المنطقة هي السيارة فلا توجد مواصلات عامة تصل بين العاصمة وغوداوري.

الإقامة والطعام

توفر غوداوري خيارات إقامة متنوعة تناسب جميع الميزانيات، بدءا من الشقق الاقتصادية إلى الفنادق الفاخرة. وتعد منطقة "غوداوري الجديدة" (New Gudauri) أفضل مكان للإقامة، حيث تضم شققا حديثة ومتاجر ومطاعم، ومراكز تأجير معدات تزلج، وتقع جميعها على بعد دقائق من التلفريك الجديد.

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جدير بالذكر أن هناك فنادق توفر إمكانية التزلج مباشرة من الفندق وإليه (Ski-in/Ski-out)، مثل فندق "ماركو بولو" و"غوداوري لودج"، الفندق الوحيد بتصنيف 5 نجوم في المنطقة.

ولحجز معظم الأنشطة، يمكنكم التواصل مع فندق إقامتكم لتسهيل حجوزاتكم وإرشادكم لأفضل الشركات الموثوقة للحجز عن طريقها. وفي بعض الأحيان تستطيعون الحجز عن طريق الفندق مباشرة، ولكن إذا استطعتم التواصل بشكل مباشر مع الشركات المشغلة للأنشطة، ففي الأغلب ستجدون أسعارا أفضل من الفندق.

ما زال جانب الحياة الليلية في غوداوري في مرحلة التطور ولكنه يتحسن بسرعة، وأما خيارات الطعام فثمة عدد متزايد من المقاهي والمطاعم التي تقدم مأكولات جورجية وغربية بأسعار معقولة، إذ تكلف وجبة كاملة في أحد المطاعم الراقية قرابة 12 يوروا، في حين يمكنك الاستمتاع بوجبة سريعة مقابل 5 يوروات فقط.