حيوانات مفترسة.. قصة مصورة من حديقة نيروبي الوطنية

تتميز حديقة نيروبي الوطنية، وهي الأقدم في كينيا وتبعد 10 كيلومترات عن وسط العاصمة وتعتبر جزءا منها، بتنوع كبير في الحياة البرية والمناظر الطبيعية والمكان الوحيد الذي يوجد فيه وحيد القرن الأسود والأبيض.

وتشتهر الحديقة بمجموعة متفردة من أنواع الحياة البرية مثل الزرافات والجاموس والتماسيح ومجموعة متنوعة من الطيور التي يزيد عددها على 400 نوع.

وفي رحلات السفاري التي يقوم بها السياح لا يسمح بالنزول من السيارة إلا في بعض المناطق المحمية بقوة مسلحة، حتى إن التصوير نفسه يتم من على البعد ولا يسمح بالاقتراب من هذه الحيوانات المفترسة التي تتحرك في محمية مساحتها 117 كيلومترا مربعا داخل العاصمة.

إرشادات في حديقة نيروبي الوطنية تدعوا للحفاظ على الأفيال التي تقتل من أجل الحصول على أنيابها في تجارة العاج، وهو ما تسبب في تعريض هذه الحيوانات لخطر الانقراض. ولا توجد في حديقة نيروبي أفيال ولكنها موجودة في محميات أخرى خارج العاصمة.

الأسد هو أحد أكبر الحيوانات المفترسة في أفريقيا ويُلقب كما هو معروف بملك الغابة. يتميز بوجوده في المناطق العشبية والغابات المفتوحة. ويمكن أن يصل وزن الأسد الذكر إلى حوالي 190 كيلوغراما، بينما تكون الإناث أصغر.

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وتعتمد الأسود على الصيد الجماعي، حيث تتعاون الإناث في مطاردة الفريسة.

وتعيش الأسود في مجموعات داخل حديقة نيروبي التي تضم نحو 70 أسدا، لكنها تتوارى خلف الأعشاب الكثيفة ولا تظهر إلا مرات قليلة في اليوم وللحظات وهو ما يجعل السياح يتسابقون لالتقاط صورها.

التمساح هو أحد الزواحف الكبيرة التي تعيش في المياه العذبة والمالحة، ويتميز بجسمه الطويل والمسطح وذيله القوي الذي يساعده على السباحة.

وتغطي جسم التمساح قشور سميكة مقاومة للماء، تتنوع ألوانها بين الأخضر الزيتوني، والبني، والرمادي، والأسود.

ويتراوح طول التماسيح بين 5 و6 أمتار، وقد يصل بعضها إلى 10 أمتار.

التماسيح حيوانات آكلة للحوم، تتغذى على الأسماك، والطيور، والضفادع، والحيوانات الصغيرة.

وتضع أنثى التمساح بين 12 و48 بيضة في كل مرة، وتستغرق فترة حضانة البيض من 55 إلى 100 يوم.

وتوجد في حديقة نيروبي العديد من أنواع التماسيح وهي تعيش في البحيرة المائية بالحديقة.

ولا يسمح للسياح بالاقتراب أو النزول من السيارة للتصوير لما في ذلك من خطورة على حياتهم.

وحيد القرن هو أحد أكبر الحيوانات البرية في العالم ويتميز بجلده السميك وقرونه الكبيرة التي يستخدمها للدفاع عن نفسه.

هناك نوعان رئيسيان من وحيد القرن في أفريقيا: وحيد القرن الأبيض ووحيد القرن الأسود.

يمكن أن يصل وزن وحيد القرن الأبيض إلى حوالي 2300 كيلوغرام، بينما يكون وحيد القرن الأسود أصغر قليلا، وهو حيوان نباتي يتغذى على الأعشاب والنباتات.

الزرافة هي أطول الحيوانات البرية في العالم وتتميز برقبتها الطويلة التي تساعدها في الوصول إلى أوراق الأشجار العالية.

لدى الزرافة أيضا أرجل طويلة ورفيعة، ويمكن أن يصل ارتفاعها إلى حوالي 5.5 أمتار، ويبلغ وزنها حوالي 1200 كيلوغرام.

وتغطي جلد الزرافة بقع بنية أو برتقالية اللون تفصل بينها خطوط بيضاء، وهي حيوان عاشب يتغذى بشكل رئيسي على أوراق الأشجار، وخاصة أشجار السنط. وتستخدم الزرافات أصواتا منخفضة التردد للتواصل مع بعضها البعض، والتي لا يمكن للبشر سماعها بسهولة.

الإوز المصري هو نوع من الطيور البرمائية التي تعيش في المناطق المائية مثل البحيرات والأنهار. يتميز بريشه الملون وعينيه المحاطتين بحلقات داكنة.

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ويتراوح طوله بين 63 إلى 73 سنتمترا، ويبلغ وزنه حوالي 1.5 إلى 4 كيلوغرامات، ويعيش في مجموعات صغيرة ويتميز بصوت الذكر الأجش وحجمه الأكبر مقارنة بالأنثى.

كان الإوز المصري طائرا مقدسا لدى المصريين القدماء، حيث نقشوا صوره على مقابرهم ومعابدهم. وكانت مصر أول بلد يحدث فيها استئناس للإوز، وهو الآن جزء من التراث الثقافي المصري.

طائر أبو ملعقة الأفريقي الذي يتميز بمنقاره الطويل المسطح على شكل ملعقة وريشه الأبيض، وساقيه الطويلتين الحمراوين.

يبلغ ارتفاع أبو ملعقة الأفريقي حوالي 90 سنتمترا، وطول جناحيه بين 365 و403 مليمترات.

ويوجد هذا الطائر بكثرة في حديقة نيروبي، ويعيش عادة بشكل منفرد أو في مجموعات صغيرة، ويتغذى على الأسماك واللافقاريات المائية مثل القشريات والمحار والحشرات واليرقات.

طائر أبو منجل الأسود هو أحد الطيور المائية من فصيلة أبو منجليات. يتميز بمنقاره الطويل المنحني للأسفل وريشه الأسود اللامع.

يبلغ طول جسم أبو منجل الأسود حوالي 65 سنتمترا ويتغذى على الأسماك والحيوانات المائية الأخرى الموجودة في البرك والمستنقعات والبحيرات ويوجد بكثرة في حديقة نيروبي الوطنية.

النعامة هي أكبر الطيور في العالم وتتميز بسرعتها الكبيرة وتتميز بجسمها الضخم وأرجلها الطويلة القوية وريشها الكثيف. وعادة ما يكون لدى الذكور ريش أسود وأبيض، بينما يكون لدى الإناث ريش بني رمادي.

يمكن أن يصل ارتفاع النعامة إلى حوالي 2.7 متر، ويبلغ وزنها حوالي 156 كيلوغراما ويمكنها الركض بسرعة تصل إلى 70 كيلومترا في الساعة. وتتغذى على الأعشاب والبذور والفواكه، لكنها قد تأكل الحشرات الصغيرة أحيانا.

وتضع الأنثى بيضها في عش مشترك على الأرض، ويمكن أن يحتوي العش على بيض من عدة إناث.

وبجانب هذه الحيوانات توجد حيوان أخرى تعيش داخل الحديقة.